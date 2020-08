Standard poetst achterstand weg en behoudt het maximum van de punten

Waasland-Beveren ontwaakt na de rust, Standard pas na een uur

Het is maandag voor iedereen en dus vergeven we de 22 spelers hun slappe eerste helft. Behalve potige duels en 4 gele kaarten was er nauwelijks iets te zien op de Freethiel. Gelukkig was er na de koffie wat beterschap. Vukcevic kon meteen na de pauze Bodart een eerste keer bedreigen.

Standard voetbalde afwezig en zo kon de thuisploeg in de partij komen. Na de kleine stunt op de openingsspeeldag droomde de Waaslanders van zes op zes en daar leek Schryvers voor te gaan zorgen. Hij liep na knap werk van Albanese de 1-0 in doel. Mevrouw Huyck danste al op haar zitje.

Maar Montanier kreeg zijn mannen na een slimme wissel dan eindelijk toch aan het voetballen. Amallah werd in zijn centrale rol de dirigent en hij tekende ook voor de gelijkmaker. Na een goeie aanval via Lestienne en Fai nam hij het leer in een tijd op slof. Pirard was kansloos.

Amper drie minuten later was het feest voor de thuisploeg helemaal voorbij. Samuel Bastien scoorde net als vorige week het winnende doelpunt. Volgende week zal dat niet lukken want de sterkhouder viel op het eind van de partij nog uit.