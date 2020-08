Genk laat koppositie liggen in 85e minuut tegen OHL

Fase per fase

Fase per fase

90+6' tweede helft, minuut 96. Verdiend punt voor OH Leuven! OHL keert na een late gelijkmaker huiswaarts met een verdiend punt. Genk domineerde de hele wedstrijd, maar zag hoe de bezoekers op de tegenaanval de beste kansen versierden. Na de rust opende Ito de score, waarna Genk te voorzichtig uitspeelde.

90+5' tweede helft, minuut 95. Geen strafschop voor OHL? Myny heeft de bal niet meer volledig onder controle, maar wordt plomp omvergelopen door Maehle! Geen strafschop voor OHL?

90+1' tweede helft, minuut 91. Het is even alle hens aan dek bij de bezoekers. Henry heeft net de enkel omgeslagen door een pass van Maehle, terwijl Hubert moet afrekenen met krampen.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij OH Leuven, Olivier Myny erin, Thibault Vlietinck eruit wissel Thibault Vlietinck Olivier Myny

86' tweede helft, minuut 86.

85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Thomas Henry van OH Leuven. 1, 1. goal KRC Genk OH Leuven einde 1 1

85' tweede helft, minuut 85. Henry maakt gelijk! De 1-0 stond bijna opgeschreven, maar Henry maakt vanuit het niets gelijk! Het lobje van Sowah gaat via het hoofd van Mercier naar Henry. Die wordt eerst afgestopt door Vukovic, maar in de herneming frommelt hij de gelijkmaker toch in doel.

82' tweede helft, minuut 82. De wedstrijd kabbelt intussen naar het laatste fluitsignaal. Genk heeft de nodige voorzichtigheid in het spel ingebouwd en OH Leuven blijkt te onmondig om kansen bij elkaar te voetballen.

77' tweede helft, minuut 77. Doelpunt Muñoz afgekeurd. Genk maakt een heerlijk doelpunt. Nygren stuurt Ito knap diep. De Japanner legt op zijn beurt terug op Muñoz, die de bal bijna in doel kan lopen. Alleen stond Ito buitenspel, waardoor het feestje niet kan doorgaan.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij KRC Genk, Benjamin Nygren erin, Cyriel Dessers eruit wissel Cyriel Dessers Benjamin Nygren

76' tweede helft, minuut 76. Einde wedstrijd voor Dessers, die na een bleke wedstrijd gewisseld wordt. Nygren komt hem vervangen.

73' tweede helft, minuut 73. De bezoekers steken de neus nog eens aan het venster. Mercier tikt de bal knap tussen de benen van Lucumi, maar moet dan zijn meerdere erkennen in de terugkerende Cuesta.

70' tweede helft, minuut 70. Met nog 20 minuten op de klok gaan we nog eens drinken. Bij Genk kunnen ze niet op de lauweren rusten na de 1-0, maar voorlopig zet OHL er te weinig tegenover. Kunnen de bezoekers een Genks feestje nog verpesten?

67' tweede helft, minuut 67. De hoekschop van Uronen wordt meteen weer in de voeten van de Fin gekopt. Zijn tweede poging is beter, maar Onuachu kan zijn kopbal niet richting doel mikken.

65' tweede helft, minuut 65. Aguemon houdt de bal nog net binnen, kapt terug en tovert zelfs een voorzet uit zijn sloffen. Even lijkt de bal richting verste winkelhaak te vliegen, maar de bal gaat net naast en over, waardoor Henry er zijn hoofd niet tegen kan zetten.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij OH Leuven, Yohan Croizet erin, Isaac Asante eruit wissel Isaac Asante Yohan Croizet

62' tweede helft, minuut 62. Henry trapt te centraal. Henry wordt ook nu weer gevonden bij OHL. De Fransman loopt op Lucumi af en haalt enkele schaarbewegingen boven voor hij op Vukovic trapt. Jammer, want Mercier was net komen aansluiten.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KRC Genk, Kouassi Eboue erin, Theo Bongonda eruit wissel Theo Bongonda Kouassi Eboue

61' tweede helft, minuut 61. Ito zet de net ingevallen Aguemon heerlijk in de wind, maar Ouedraogo is er net te veel aan. Bongonda heeft zich zeker getoond vandaag, maar wordt afgelost door Kouassi.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij OH Leuven, Yannick Aguemon erin, Daan Vekemans eruit wissel Daan Vekemans Yannick Aguemon

59' Gele kaart voor Pierre Yves Ngawa van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 59 Pierre Yves Ngawa OH Leuven

59' tweede helft, minuut 59. Ngawa komt rijkelijk te laat met de sliding op Bongonda en krijgt meer dan terecht een geel karton onder de neus geschoven. Jammer voor Genk, want er zat een tegenaanval in.

57' tweede helft, minuut 57.

56' tweede helft, minuut 56.

55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Junya Ito van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk OH Leuven einde 1 0

55' tweede helft, minuut 55. Ito opent de score met een heerlijke plaatsbal! Genk had een flits nodig om op voorsprong te maken en Ito is de leverancier van dienst. De flukse Japanner knijpt vanop rechts ongestoord naar binnen en poeiert het leer met zijn linker heerlijk in de verste bovenhoek.

54' tweede helft, minuut 54. Bongonda laat de netten trillen, maar helaas langs de verkeerde kant van de paal.

53' tweede helft, minuut 53. OH Leuven komt er opnieuw snel uit. Henry zet Lucumi kinderlijk makkelijk van de bal en geeft dan mee met Mercier, maar die is te traag en te klein om Cuesta te omzeilen.

52' tweede helft, minuut 52. Vlietinck heeft ruzie met de bal, waardoor hij de aanstormende Sowah niet kan bedienen. Met wat vertraging gaat het dan naar links, waar Vekemans wil terugleggen op Asante, al had die laatste dat niet zo begrepen.

51' tweede helft, minuut 51. Dessers valt erg diep terug om mee te verdedigen en dat doet hij met verve. Alleen is zijn daaropvolgende pass gevaarlijk kort. Gelukkig zetten zijn ploegmaats de situatie recht.

48' tweede helft, minuut 48. Onuachu is de nieuwe man. Daehli is trouwens in de kleedkamers gebleven. Met Onuachu kiest Wolf duidelijk voor een nieuw plan.

47' tweede helft, minuut 47. Dessers wordt vrijwel meteen tegen de grond gewerkt, maar de daaropvolgende vrije trap van Uronen lijkt werkelijk nergens op.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap! De bal rolt opnieuw in de Luminus Arena! Kan Genk zijn dominantie deze keer omzetten in doelpunten of weet OHL na de rust wel te scoren op de tegenaanval?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:16 rust, 17 uur 16. Vervanging bij KRC Genk, Paul Onuachu erin, Mats Møller Dæhli eruit wissel Mats Møller Dæhli Paul Onuachu

45+7' eerste helft, minuut 52. Rust! Het is rusten geblazen in de Luminus Arena. Genk was duidelijk baas, maar mag zich gelukkig prijzen met de 0-0. Vekemans en Sowah kregen voor een verdedigend spelend OHL de grootste kansen tot nu toe, maar Vukovic en Cuesta hielden de thuisploeg recht.

45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

45+5' eerste helft, minuut 50. Dessers vergeet te scoren! Daehli wordt de zestien in geloodst door Wouters en legt hem perfect breed voor Dessers. Die vergeet in de bal te lopen, waardoor de kans de nek wordt omgewrongen! Dit was een uitgelezen kans op de 1-0.

45+5' eerste helft, minuut 50. Ook aan de overkant krijgen we nog een voorzichtige poging te zien. Het wilde schot van Mercier lijkt het laatste wapenfeit van de eerste helft te gaan worden.

45+3' eerste helft, minuut 48. Met de rust in zicht probeert Maehle het nog met een laag en strak schot vanop afstand, maar zijn landgenoot Iversen moet zich daar geen zorgen over maken.

45+1' eerste helft, minuut 46. Hubert blijft nu even liggen na een stevige botsing met Muñoz. We dachten even aan een strafschop voor Genk, maar de pass van Dessers kwam voort uit buitenspel.

45' eerste helft, minuut 45. Genk hanteert een OHL-strategie met een snelle tegenaanval. Ito kan de bal nog net meenemen met de schouder, maar verliest het leer wanneer hij wil terugkappen. De herhaling toont ook dat het iets meer arm dan schouder was.

42' eerste helft, minuut 42. Doelpunt afgekeurd. Dessers stond dus wel degelijk buitenspel. Een Genkse voorsprong zou ergens wel gevleid zijn. Ze hebben wel het overwicht, maar de grootste kansen waren tot nu toe voor de bezoekers.

40' eerste helft, minuut 40. Dessers opent de score! Vanuit buitenspel? Daehli tikt een strakke pass meteen door tot bij Dessers, die de bal van erg dichtbij in doel verlengt. Al lijkt die wel een voet buitenspel te staan.

39' eerste helft, minuut 39. Genk wil daar meteen iets tegenover te zetten. Daehli bedient Bongonda op het puntje van de grote rechthoek. Bongonda heeft alle tijd om te controleren, maar trapt meteen met een doeltrap voor Iversen als resultaat.

36' eerste helft, minuut 36.

36' eerste helft, minuut 36. Cuesta voorkomt een Leuvens doelpunt! Henry zet Lucumi in de wind en geeft meteen op rechts mee met Mercier. Die heeft al snel door dat hij geen sprintersbenen heeft en stuurt Sowah meteen diep. Cuesta zit er nog net met een halve voet tussen, waardoor de Ghanees zijn schot mist.



34' eerste helft, minuut 34. Bongonda duikt eens op rechts op en snijdt opnieuw naar binnen. Zijn schot is te centraal om Iversen te verontrusten. De Deense goalie van Leicester geeft wel een solide indruk.

30' eerste helft, minuut 30. Meteen na de drankpauze mag Cuesta ongestoord oprukken, aanleggen en trappen. Het schot wijkt nog af, waardoor Iversen zich helemaal moet strekken om de bal nog in hoekschop te kunnen tikken.

27' eerste helft, minuut 27.

26' eerste helft, minuut 26. De hittegolf is voorbij, maar toch gunt scheids Vergoote de spelers een drankpauze. Tijd voor Wolf en Brys om een en ander bij te sturen.

23' eerste helft, minuut 23. Vukovic houdt Genk recht! De beste kans van de wedstrijd is voor OH Leuven! Hubert pakt uit met een splijtende pass naar Vekemans, die op een heerlijke reflex van de Australiër botst. Zo zie je maar dat je niet moet domineren om (bijna) te scoren.

20' eerste helft, minuut 20.

20' eerste helft, minuut 20. Lucumi was nog blijven hangen na een mislukte hoekschop en komt even later ook tot een schot van net buiten de zestien. De Colombiaan ziet zijn lage schuiver voorlangs gaan.

17' eerste helft, minuut 17. Ito tikt de bal knap tot bij Dessers, die voorlopig niet gevonden wordt door zijn ploegmaats. Alles gaat voorlopig langs de flanken, die meestal ook het eindstation zijn.

16' eerste helft, minuut 16. Het is even al Bongonda dat de klok slaat. Deze keer pikt hij een mindere hoekschop op en zwiept hij de bal meteen voor doel, maar daar staat Hubert op de goeie plek om de bal weg te koppen.

15' eerste helft, minuut 15.

15' eerste helft, minuut 15. Wouters heeft plots een zee van ruimte en speelt de bal heerlijk in de loop van Bongonda. Die twijfelt niet en trapt meteen, maar zijn halve schampschot schuift een meter naast het doel van Iversen.

13' eerste helft, minuut 13. Bongonda heeft duidelijk geen last meer van zijn positieve coronatest. Deze keer snijdt hij scherp naar binnen en probeert hij Daehli de zestien in te loodsen met een listig lobje, maar bij OHL zitten ze er nog net tussen.

11' eerste helft, minuut 11. Bongonda met de uithaal. De eerste poging komt op naam van Bongonda te staan! Met een gelukje krijgt Ito de veel te harde pass van Muñoz nog tot bij Bongonda, die meteen uithaalt. Iversen stond op de goeie plek om het vluchtschot te keren.

9' eerste helft, minuut 9. Even een tegenprikje van Leuven. Mercier wordt meteen op links de diepte ingestuurd en wil de bal meteen richting Henry trappen, maar de Fransman mist zijn pass volledig.

7' Gele kaart voor Dries Wouters van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 7 Dries Wouters KRC Genk

7' eerste helft, minuut 7. De eerste overtreding levert meteen een geel karton op. Bij Genk gooien ze zich gretig naar de tweede bal, waardoor Hubert aangetrapt wordt door Wouters. Dat wordt nog lang oppassen voor de middenvelder.

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. Genk probeert

3' eerste helft, minuut 3. In de beginfase gaat alles over rechts bij Genk. Maehle haalt de achterlijn en zet ook voor, maar meer dan een hoekschop levert dat niet op. Uronen krijgt die in twee keer tot bij Dessers, al kan de nieuwe Genk-spits zijn hoofd niet vol tegen de bal te zetten. . In de beginfase gaat alles over rechts bij Genk. Maehle haalt de achterlijn en zet ook voor, maar meer dan een hoekschop levert dat niet op. Uronen krijgt die in twee keer tot bij Dessers, al kan de nieuwe Genk-spits zijn hoofd niet vol tegen de bal te zetten.

1' eerste helft, minuut 1. Kotysch moet al meteen alert zijn, maar de Duitse verdediger stopt Ito perfect af. OHL zakt meteen in en nodigt Genk zo uit om aan te vallen. . Kotysch moet al meteen alert zijn, maar de Duitse verdediger stopt Ito perfect af. OHL zakt meteen in en nodigt Genk zo uit om aan te vallen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Henry trapt het duel tussen Genk en OH Leuven op gang! Kan de thuisploeg zijn goeie start doortrekken of verrassen de Leuvenaars? . Aftrap Henry trapt het duel tussen Genk en OH Leuven op gang! Kan de thuisploeg zijn goeie start doortrekken of verrassen de Leuvenaars?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:15 vooraf, 16 uur 15. OH Leuven won nog nooit van Genk. Straffer zelfs: in Genk wisten de Leuvenaars zelfs nog maar een keer een punt mee te graaien. Dat is al geleden van het seizoen 2012/13, toen Ibou in de toegevoegde tijd de gelijkmaker binnentrapte vanop de stip. . OH Leuven won nog nooit van Genk Straffer zelfs: in Genk wisten de Leuvenaars zelfs nog maar een keer een punt mee te graaien. Dat is al geleden van het seizoen 2012/13, toen Ibou in de toegevoegde tijd de gelijkmaker binnentrapte vanop de stip.

16:15 vooraf, 16 uur 15. Veel nieuwe namen bij OHL. Bij OH Leuven krijgen we een half nieuw elftal te zien in vergelijking met de wedstrijd tegen Eupen. Iversen en Vlietinck kwamen afgelopen week aan in Leuven en starten meteen tegen Genk. . Veel nieuwe namen bij OHL Bij OH Leuven krijgen we een half nieuw elftal te zien in vergelijking met de wedstrijd tegen Eupen. Iversen en Vlietinck kwamen afgelopen week aan in Leuven en starten meteen tegen Genk.

16:05 vooraf, 16 uur 05. Bongonda terug uit quarantaine. Bij de thuisploeg kan coach Hannes Wolf opnieuw beroep doen op de diensten van Theo Bongonda na zijn negatieve coronatest. De flukse dribbelaar wordt zelfs meteen in de basis gedropt in plaats van Benjamin Nygren. . Bongonda terug uit quarantaine Bij de thuisploeg kan coach Hannes Wolf opnieuw beroep doen op de diensten van Theo Bongonda na zijn negatieve coronatest. De flukse dribbelaar wordt zelfs meteen in de basis gedropt in plaats van Benjamin Nygren.

16:01 vooraf, 16 uur 01. Nog een uur! En dan beginnen Genk en OH Leuven aan hun duel van de tweede speeldag. Vorige week kwam Genk nog met de schrik vrij toen Onuachu en Dessers het openingsdoelpunt van Olivier Deschacht nog ongedaan maakten. De Leuvenaars ontvingen op hun beurt Eupen, dat ontevreden huiswaarts keerde met een punt. Werk aan de winkel dus voor Marc Brys. . Nog een uur! En dan beginnen Genk en OH Leuven aan hun duel van de tweede speeldag. Vorige week kwam Genk nog met de schrik vrij toen Onuachu en Dessers het openingsdoelpunt van Olivier Deschacht nog ongedaan maakten. De Leuvenaars ontvingen op hun beurt Eupen, dat ontevreden huiswaarts keerde met een punt. Werk aan de winkel dus voor Marc Brys.

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Junya Ito, Daniel Muñoz, Mats Møller Dæhli, Dries Wouters, Theo Bongonda, Cyriel Dessers Opstelling KRC Genk Cyriel Dessers, Theo Bongonda, Dries Wouters, Mats Møller Dæhli, Daniel Muñoz, Junya Ito, Jere Uronen, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Joakim Mæhle, Danny Vukovic

Opstelling OH Leuven. Daniel Iversen, Daan Vekemans, Pierre Yves Ngawa, Sascha Kotysch, Dylan Ouédraogo, Thibault Vlietinck, David Hubert, Xavier Mercier, Kamal Sowah, Isaac Asante, Thomas Henry Opstelling OH Leuven Thomas Henry, Isaac Asante, Kamal Sowah, Xavier Mercier, David Hubert, Thibault Vlietinck, Dylan Ouédraogo, Sascha Kotysch, Pierre Yves Ngawa, Daan Vekemans, Daniel Iversen