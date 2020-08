Clement: "Na 2 klappen op je hoofd moet je rechtstaan, anders ben je slechte bokser"

15:35

vooraf, 15 uur 35. Clement: "We gaan naar Eupen om te winnen". Twee nederlagen om het seizoen te beginnen. Dat is niet de start waar trainer Philippe Clement op gehoopt had. "Er spelen veel kleine details mee, maar we mogen ons niet focussen op excuses. Die tellen niet. Er zijn veel elementen die we kunnen verbeteren. Het rendement was onvoldoende tegen Charleroi en daar is deze week ook over gepraat geweest. Ik heb al een reactie gezien op training en die verwacht ik ook in de match tegen Eupen." "Misschien zat er in sommige hoofden wat gelatenheid, maar die zal nu wel verdwenen zijn. Als je twee klappen tegen je hoofd krijgt, moet je rechtstaan en iets tonen tegen Eupen. Als je er dan nog een derde wil incasseren, ben je een slechte bokser. We gaan dus naar Eupen om te winnen." .