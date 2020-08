LIVE: Overtuigt AA Gent, met Roef ipv Kaminski, wel in eigen huis?

18:48 vooraf, 18 uur 48. 4 ex-Gent-Spelers bij Kortrijk. Bij KV Kortrijk vier spelers met een Gent-verleden in de basiself. Derijck, Mboyo, Lepoint en Van der Bruggen zullen zich ongetwijfeld willen tonen vanavond tegen hun ex-ploeg. . 4 ex-Gent-Spelers bij Kortrijk Bij KV Kortrijk vier spelers met een Gent-verleden in de basiself. Derijck, Mboyo, Lepoint en Van der Bruggen zullen zich ongetwijfeld willen tonen vanavond tegen hun ex-ploeg.

18:48 vooraf, 18 uur 48. Vanderhaeghe wisselt maar 1 keer. Yves Vanderhaeghe, de voorganger van Thorup bij AA Gent, wijzigt zijn ploeg slechts op één plaats in vergelijking met de nederlaag tegen Waasland-Beveren. Rougeaux komt in de basiself, Ritière verdwijnt naar de bank. . Vanderhaeghe wisselt maar 1 keer Yves Vanderhaeghe, de voorganger van Thorup bij AA Gent, wijzigt zijn ploeg slechts op één plaats in vergelijking met de nederlaag tegen Waasland-Beveren. Rougeaux komt in de basiself, Ritière verdwijnt naar de bank.

18:18 KV Kortrijk probeert het met de volgende jongens aan de aftrap:. vooraf, 18 uur 18. KV Kortrijk probeert het met de volgende jongens aan de aftrap: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:16 vooraf, 18 uur 16. Drie wissels bij AA Gent. Jess Thorup heeft ingegrepen na de blamage in Sint-Truiden. Doelman Kaminski verhuist naar de bank na enkele onzekere tussenkomsten, Roef krijgt zijn kans tussen de palen. Ook op het middenveld grijpt de Deen in. Zomeraankoop Dorsch start voor het eerst in de basis in de plaats van Bezoes, ook flauw in Limburg. Voorin krijgt Jaremtsjoek Niangbo naast zich en niet Depoitre. . Drie wissels bij AA Gent Jess Thorup heeft ingegrepen na de blamage in Sint-Truiden. Doelman Kaminski verhuist naar de bank na enkele onzekere tussenkomsten, Roef krijgt zijn kans tussen de palen.

Ook op het middenveld grijpt de Deen in. Zomeraankoop Dorsch start voor het eerst in de basis in de plaats van Bezoes, ook flauw in Limburg.

Voorin krijgt Jaremtsjoek Niangbo naast zich en niet Depoitre.

18:11 De basiself van AA Gent:. vooraf, 18 uur 11. De basiself van AA Gent: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:33 vooraf, 16 uur 33. Geen Nurio en De Bruyn, eerste selectie Kleindienst. AA Gent treedt vanavond aan zonder aanwinsten Nurio Fortuna en Alexandre De Bruyn. Het tweetal is lang out met blessures. "Ook Alessio Castro-Montes en Igor Plastoen kwamen niet ongeschonden uit de eerste wedstrijd", zegt Thorup. "Maar er is ook goed nieuws: Giorgi Tsjakvetadze en Tim Kleindienst zitten wel in de wedstrijdselectie." . Geen Nurio en De Bruyn, eerste selectie Kleindienst AA Gent treedt vanavond aan zonder aanwinsten Nurio Fortuna en Alexandre De Bruyn. Het tweetal is lang out met blessures. "Ook Alessio Castro-Montes en Igor Plastoen kwamen niet ongeschonden uit de eerste wedstrijd", zegt Thorup.

"Maar er is ook goed nieuws: Giorgi Tsjakvetadze en Tim Kleindienst zitten wel in de wedstrijdselectie."

16:29 vooraf, 16 uur 29. Thorup: "Tonen wie we echt zijn". Jess Thorup had de seizoensstart toch wat anders verwacht. De Deense coach van AA Gent staat wat onder druk en verwacht dan ook een antwoord van zijn spelers. "In Sint-Truiden zag ik niet het voetbal dat ik wilde zien", zegt Thorup. "Dat vergt wat tijd. Enkel door matchen te spelen en ritme op te doen, zal dat terugkomen. Ik miste vooral vechtlust van mijn team." "Tegen KV Kortrijk krijgen we een kans om te tonen wie we echt zijn en waar we voor staan. Die moeten we grijpen." . Thorup: "Tonen wie we echt zijn" Jess Thorup had de seizoensstart toch wat anders verwacht. De Deense coach van AA Gent staat wat onder druk en verwacht dan ook een antwoord van zijn spelers.

"In Sint-Truiden zag ik niet het voetbal dat ik wilde zien", zegt Thorup. "Dat vergt wat tijd. Enkel door matchen te spelen en ritme op te doen, zal dat terugkomen. Ik miste vooral vechtlust van mijn team."

"Tegen KV Kortrijk krijgen we een kans om te tonen wie we echt zijn en waar we voor staan. Die moeten we grijpen."

16:22 vooraf, 16 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:20 vooraf, 16 uur 20. Goedemiddag. AA Gent en KV Kortrijk begonnen allebei met een nederlaag aan hun nieuwe seizoen. Gent mispakte zich aan STVV, Kortrijk ging in eigen huis onderuit tegen het verrassende Waasland-Beveren. Wie recht de rug op speeldag twee? . Goedemiddag AA Gent en KV Kortrijk begonnen allebei met een nederlaag aan hun nieuwe seizoen. Gent mispakte zich aan STVV, Kortrijk ging in eigen huis onderuit tegen het verrassende Waasland-Beveren. Wie recht de rug op speeldag twee?

16:20 - Vooraf Vooraf, 16 uur 20

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Milad Mohammadi, Niklas Dorsch, Elisha Owusu, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Dogbole Niangbo, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Dogbole Niangbo, Sven Kums, Vadis Odjidja Ofoe, Elisha Owusu, Niklas Dorsch, Milad Mohammadi, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Alessio Castro-Montes, Davy Roef

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Gilles Dewaele, Petar Golubovic, Timothy Derijck, Evgeniy Makarenko, Hannes Van der Bruggen, Christophe Lepoint, Lucas Rougeaux, Eric Ocansey, Terem Moffi, Ilombe Mboyo Opstelling KV Kortrijk Ilombe Mboyo, Terem Moffi, Eric Ocansey, Lucas Rougeaux, Christophe Lepoint, Hannes Van der Bruggen, Evgeniy Makarenko, Timothy Derijck, Petar Golubovic, Gilles Dewaele, Adam Jakubech