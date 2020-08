Donkere wolken boven de Ghelamco Arena: ambitieus AA Gent blijft achter met 0 op 6

AA Gent - KV Kortrijk kort samengevat:

Roef voorkomt erger voor de rust

Gent laat zich verrassen in het slot

Meteen na de onderbreking moest Roef zich opnieuw onderscheiden op een schuiver van Dewaele. Ook Mboyo probeerde het tegen zijn ex-team, maar mikte hoog over.



Op het uur moest Jakubech zich dan toch gewonnen geven zonder dat Gent echt gevaarlijk was in de tweede helft. Plastoen, die in de fout ging bij de 0-1, knikte zijn tweede van het seizoen via de grond in doel.



Erop en erover, denk je dan. Maar niets was minder waar. KVK nam opnieuw over. Eerst mikte Van der Bruggen nog in het zijnet, dik vijf minuten had hij zijn goal toch beet na een knappe Kortrijkse aanval: 1-2.

Een Gents slotoffensief kwam er niet meer en Kortrijk hield gemakkelijk stand. Na het laatste fluitsignaal stonden de gezichten van De Witte en Louwagie op onweer. 0 op 6 is niet de seizoensstart die de Gentse bazen voor ogen hadden.