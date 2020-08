Moeskroen en Mechelen gaan op zoek naar hun eerste zege

Ook Fernando da Cruz verandert zo weinig mogelijk aan zijn recept van de eerste speeldag. Bakic krijgt dankzij zijn goal op de Bosuil een basisplaats centraal op het middenveld en daar is Van Durmen het slachtoffer van.

vooraf, 18 uur 30. Opstelling Moeskroen. Ook Fernando da Cruz verandert zo weinig mogelijk aan zijn recept van de eerste speeldag. Bakic krijgt dankzij zijn goal op de Bosuil een basisplaats centraal op het middenveld en daar is Van Durmen het slachtoffer van. .

vooraf, 18 uur 25. Opstelling Mechelen. Over de elf van Mechelen kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Wouter Vrancken stelt precies dezelfde ploeg op die het vorige week tegen Anderlecht opnam. Zelfs de bank ziet er nagenoeg hetzelfde uit, daar komt Voet in de plaats van De Bie. .