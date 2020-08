LIVE: Mechelen heeft drie strafschoppen nodig voor de 0-1

79' tweede helft, minuut 79. Coucke pakt een schuiver van Postolachi vlotjes. . Coucke pakt een schuiver van Postolachi vlotjes.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Excel Moeskroen, Serge Tabekou erin, Imad Faraj eruit wissel Imad Faraj Serge Tabekou

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Excel Moeskroen, Enes Saglik erin, Beni Badibanga eruit wissel Beni Badibanga Enes Saglik

78' tweede helft, minuut 78. Bijna de 1-1! Agouzoul klimt boven Peyre uit en knikt een hoekschop net over de deklat. Coach da Cruz brengt Tabekou en Saglik, Mechelen heeft een waarschuwing gekregen. . Bijna de 1-1! Agouzoul klimt boven Peyre uit en knikt een hoekschop net over de deklat. Coach da Cruz brengt Tabekou en Saglik, Mechelen heeft een waarschuwing gekregen.

76' tweede helft, minuut 76. Als er niet snel wat gebeurt, zullen de monteurs rap klaar zijn met het aan elkaar plakken van de zogenaamde hoogtepunten van deze fletse tweede helft. Nog een dik kwartier, als we de toegevoegde tijd erbij rekenen. . Als er niet snel wat gebeurt, zullen de monteurs rap klaar zijn met het aan elkaar plakken van de zogenaamde hoogtepunten van deze fletse tweede helft. Nog een dik kwartier, als we de toegevoegde tijd erbij rekenen.

73' tweede helft, minuut 73. Heeft Vrancken zijn spelers wakkergeschud? Storm zet nog eens een dribbel op, zijn knal wordt vroeg afgeblokt. . Heeft Vrancken zijn spelers wakkergeschud? Storm zet nog eens een dribbel op, zijn knal wordt vroeg afgeblokt.

70' Pauze! Dierick onderbreekt de wedstrijd voor een drinkpauze. Dat is nu eenmaal het reglement. . tweede helft, minuut 70. Pauze! Dierick onderbreekt de wedstrijd voor een drinkpauze. Dat is nu eenmaal het reglement.

68' Straffe Koffi. Hervé Koffi staat op het verkeerde been, maar zweeft de overhoekse kopstoot van Van Damme toch uit zijn kooi. Met excuses voor de flauwe woordspeling. . tweede helft, minuut 68. Straffe Koffi Hervé Koffi staat op het verkeerde been, maar zweeft de overhoekse kopstoot van Van Damme toch uit zijn kooi. Met excuses voor de flauwe woordspeling.

65' tweede helft, minuut 65. Geen spoor van twijfel bij Koffi, die ver uitkomt en de bal onder Togui wegschiet. Riskant, maar het lukt. . Geen spoor van twijfel bij Koffi, die ver uitkomt en de bal onder Togui wegschiet. Riskant, maar het lukt.

64' tweede helft, minuut 64. Flauwe bedoening. De tweede helft kan niet boeien. De bal stuitert heen en weer op het middenveld en geen van beide ploegen slaagt erin zijn aanvallers in stelling te brengen. Tijd voor verbetering! . Flauwe bedoening De tweede helft kan niet boeien. De bal stuitert heen en weer op het middenveld en geen van beide ploegen slaagt erin zijn aanvallers in stelling te brengen. Tijd voor verbetering!

61' tweede helft, minuut 61. Het zijn bijna uitsluitend Mechelaars die zich laten vangen aan de staat van het veld. Die van Moeskroen zijn het ogenschijnlijk meer gewend. . Het zijn bijna uitsluitend Mechelaars die zich laten vangen aan de staat van het veld. Die van Moeskroen zijn het ogenschijnlijk meer gewend.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij KV Mechelen, Igor De Camargo erin, Aster Vranckx eruit wissel Aster Vranckx Igor De Camargo

59' tweede helft, minuut 59. Eerste wissel. Na een wild schot van Togui verlaat de matige Vranckx het veld. De jonge middenvelder heeft recht op een mindere match, hij wordt vervangen door Igor de Camargo. . Eerste wissel Na een wild schot van Togui verlaat de matige Vranckx het veld. De jonge middenvelder heeft recht op een mindere match, hij wordt vervangen door Igor de Camargo.

55' tweede helft, minuut 55. KVM is zijn verzorgde voetbal van in de eerste helft blijkbaar wat kwijt. . KVM is zijn verzorgde voetbal van in de eerste helft blijkbaar wat kwijt.

54' tweede helft, minuut 54. Nu Moeskroen wat potiger speelt, kan het zijn voet naast die van Mechelen zetten. Kansen hebben we na de rust nog niet gezien, aan geen van beide doelen trouwens. . Nu Moeskroen wat potiger speelt, kan het zijn voet naast die van Mechelen zetten. Kansen hebben we na de rust nog niet gezien, aan geen van beide doelen trouwens.

50' tweede helft, minuut 50. De sfeer naast het veld hoort bij een vriendschappelijke wedstrijd, maar erop is het oorlog. Nu pakt Badibanga fors door. . De sfeer naast het veld hoort bij een vriendschappelijke wedstrijd, maar erop is het oorlog. Nu pakt Badibanga fors door.

48' Gele kaart voor Marko Bakic van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 48 Marko Bakic Excel Moeskroen

48' Gele kaart voor Rocky Bushiri van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 48 Rocky Bushiri KV Mechelen

48' tweede helft, minuut 48. Schoffelende Van Damme. Joachim Van Damme glijdt als een gek in op Bocat. De Waaslander heeft zeker en vast de bal, maar hij vliegt er veel te woest in. Dierick geeft hem geel en toont die kaart ook aan Bakic en Bushiri in het opstootje dat volgt. . Schoffelende Van Damme Joachim Van Damme glijdt als een gek in op Bocat. De Waaslander heeft zeker en vast de bal, maar hij vliegt er veel te woest in. Dierick geeft hem geel en toont die kaart ook aan Bakic en Bushiri in het opstootje dat volgt.

48' Gele kaart voor Joachim Van Damme van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 48 Joachim Van Damme KV Mechelen

46' tweede helft, minuut 46. Alles in acht genomen valt de schade goed mee voor Moeskroen. Kan de thuisploeg dit Mechelen na de rust in de problemen brengen, of lopen de bezoekers verder weg? . Alles in acht genomen valt de schade goed mee voor Moeskroen. Kan de thuisploeg dit Mechelen na de rust in de problemen brengen, of lopen de bezoekers verder weg?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+9' eerste helft eerste helft, minuut 54 match afgelopen

45+8' eerste helft, minuut 53. Rusten geblazen. Mechelen heeft alles onder controle bij de rust, maar moet werken aan zijn efficiëntie. Het had een twee keer hernomen strafschop nodig voor de 0-1 tegen Moeskroen. . Rusten geblazen Mechelen heeft alles onder controle bij de rust, maar moet werken aan zijn efficiëntie. Het had een twee keer hernomen strafschop nodig voor de 0-1 tegen Moeskroen.

45+6' eerste helft, minuut 51. Mechelen neemt geen risico's en speelt de bal rustig rond. . Mechelen neemt geen risico's en speelt de bal rustig rond.

45+5' eerste helft, minuut 50. Junior Bocat en Issa Kaboré hebben dezelfde kapper, maar vechten op hun flank wel pittige duels uit. Het is Kaboré die daarin het vaakst aan het langste eind trekt. . Junior Bocat en Issa Kaboré hebben dezelfde kapper, maar vechten op hun flank wel pittige duels uit. Het is Kaboré die daarin het vaakst aan het langste eind trekt.

45+1' Een hele boterham. Een driedubbele strafschop, een afgekeurde goal en een drankpauze: dan kom je al gauw aan een minuut of acht toegevoegde tijd. . eerste helft, minuut 46. Een hele boterham Een driedubbele strafschop, een afgekeurde goal en een drankpauze: dan kom je al gauw aan een minuut of acht toegevoegde tijd.

44' eerste helft, minuut 44. Na een gemene tik van Van Damme krult Antonov een vrije schop over. . Na een gemene tik van Van Damme krult Antonov een vrije schop over.

42' eerste helft, minuut 42. Kansje voor Moeskroen. Eindelijk dringt l'Excel door tot in de zestien meter. Faraj neemt drie man in het ootje met een kapbeweging en mikt dan nipt over en naast. . Kansje voor Moeskroen Eindelijk dringt l'Excel door tot in de zestien meter. Faraj neemt drie man in het ootje met een kapbeweging en mikt dan nipt over en naast.

40' eerste helft, minuut 40. Daar is de rappe Kaboré nog maar eens. Zijn voorzet zoeft voorbij Koffi, maar is ook te scherp voor Togui. . Daar is de rappe Kaboré nog maar eens. Zijn voorzet zoeft voorbij Koffi, maar is ook te scherp voor Togui.

38' eerste helft, minuut 38. Er gaat bijzonder weinig dreiging uit van Moeskroen. De stuntelige Moldaviër Postolachi zal zijn basisplaats wellicht niet lang behouden. . Er gaat bijzonder weinig dreiging uit van Moeskroen. De stuntelige Moldaviër Postolachi zal zijn basisplaats wellicht niet lang behouden.

35' eerste helft, minuut 35. Kaboré onderuit. Bij Moeskroen maken ze zich op voor weer zo'n dreigende voorzet van Kaboré. Gelukkig voor les Hurlus glibbert de flankverdediger onderuit op het gladde veld. . Kaboré onderuit Bij Moeskroen maken ze zich op voor weer zo'n dreigende voorzet van Kaboré. Gelukkig voor les Hurlus glibbert de flankverdediger onderuit op het gladde veld.

33' eerste helft, minuut 33. Veel gevaar komt van de voet van Nikola Storm, die soms wel wat overzicht mist en foute keuzes maakt. . Veel gevaar komt van de voet van Nikola Storm, die soms wel wat overzicht mist en foute keuzes maakt.

31' eerste helft, minuut 31. Fernando da Cruz heeft van de pauze gebruik gemaakt om enkele accenten te verleggen. Hij wil dat zijn ploeg minder angstig voetbalt en die van Mechelen hoger op het veld gaat opjagen. . Fernando da Cruz heeft van de pauze gebruik gemaakt om enkele accenten te verleggen. Hij wil dat zijn ploeg minder angstig voetbalt en die van Mechelen hoger op het veld gaat opjagen.

29' Even drinken. Is die drankpauze eigenlijk wel nodig? Heet is het niet in Moeskroen en we hebben net die ingreep van de VAR gehad. . eerste helft, minuut 29. Even drinken Is die drankpauze eigenlijk wel nodig? Heet is het niet in Moeskroen en we hebben net die ingreep van de VAR gehad.

26' Rechtzetting! De videoref heeft de lijn getrokken. Vranckx, die doelman Koffi beïnvloedt door zijn loopbeweging, loopt buitenspel en daarom wordt de 0-2 afgekeurd. . eerste helft, minuut 26. Rechtzetting! De videoref heeft de lijn getrokken. Vranckx, die doelman Koffi beïnvloedt door zijn loopbeweging, loopt buitenspel en daarom wordt de 0-2 afgekeurd.

23' eerste helft, minuut 23. Dan toch raak voor Togui! Issa Kaboré tekent voor zijn derde assist in twee speeldagen, Togui buffelt de panklare voorzet van zijn rechtsachter in doel. Voor Excel Moeskroen verloopt de eerste thuismatch van het seizoen niet geweldig. . Dan toch raak voor Togui! Issa Kaboré tekent voor zijn derde assist in twee speeldagen, Togui buffelt de panklare voorzet van zijn rechtsachter in doel. Voor Excel Moeskroen verloopt de eerste thuismatch van het seizoen niet geweldig.

22' eerste helft, minuut 22. Mechelen heeft voorlopig alles onder controle, al moet het zorgvuldiger omspringen met zijn kansen. Bij Moeskroen zit er veel afval in het spel, zoals dat dan heet. . Mechelen heeft voorlopig alles onder controle, al moet het zorgvuldiger omspringen met zijn kansen. Bij Moeskroen zit er veel afval in het spel, zoals dat dan heet.

18' En dan is er Koffi. Hervé Koffi heeft in amper iets meer dan één wedstrijd in België al bijzonder veel indruk gemaakt. Storm zet Togui alleen voor de Moeskroen-goalie, die zich gepast breed maakt. . eerste helft, minuut 18. En dan is er Koffi Hervé Koffi heeft in amper iets meer dan één wedstrijd in België al bijzonder veel indruk gemaakt. Storm zet Togui alleen voor de Moeskroen-goalie, die zich gepast breed maakt.

16' eerste helft, minuut 16. Streep van Hocko. Na wat besluiteloos gejongleer van Postolachi kan Hocko plots vlammen. Coucke kijkt de bal naast zijn doel. . Streep van Hocko Na wat besluiteloos gejongleer van Postolachi kan Hocko plots vlammen. Coucke kijkt de bal naast zijn doel.

13' eerste helft, minuut 13. Dit is een ferme streep door de rekening van l'Excel. De thuisploeg lijkt niet direct in staat om het wedstrijdplan om te gooien. . Dit is een ferme streep door de rekening van l'Excel. De thuisploeg lijkt niet direct in staat om het wedstrijdplan om te gooien.

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. Derde keer, goede keer! Nikola Storm trapt zijn tweede penalty niet al te zelfzeker, maar de bal glipt onder het lichaam van Koffi door. De Burkinees is dan toch geklopt. . Derde keer, goede keer! Nikola Storm trapt zijn tweede penalty niet al te zelfzeker, maar de bal glipt onder het lichaam van Koffi door. De Burkinees is dan toch geklopt.

9' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 9 door Nikola Storm van KV Mechelen. 0, 1. penalty Excel Moeskroen KV Mechelen 0 1

9' eerste helft, minuut 9.

8' Gele kaart voor Hervé Koffi van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 8 Hervé Koffi Excel Moeskroen

8' Gele kaart voor Nemanja Antonov van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 8 Nemanja Antonov Excel Moeskroen

8' eerste helft, minuut 8. Opnieuw gepakt! En opnieuw te vroeg vertrokken! "What is this?" vloekt Antonov. Koffi stopt de strafschop van Storm, maar is opnieuw te vroeg weg. . Opnieuw gepakt! En opnieuw te vroeg vertrokken! "What is this?" vloekt Antonov. Koffi stopt de strafschop van Storm, maar is opnieuw te vroeg weg.

8' eerste helft, minuut 8.

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7. Koffi, vorige week ook al zo goed als onverslaanbaar, pakt de strafschop van Togui. Hij is iets te vroeg vertrokken en dus moet het overgedaan worden. Deze keer trapt Storm. . Koffi, vorige week ook al zo goed als onverslaanbaar, pakt de strafschop van Togui. Hij is iets te vroeg vertrokken en dus moet het overgedaan worden. Deze keer trapt Storm.

7' eerste helft, minuut 7.

6' Strafschop? Onana laat zich vangen aan een schijnbeweging van Schoofs. Dierick wijst naar de stip, maar de videoref bekijkt het nog even voor alle zekerheid. . eerste helft, minuut 6. Strafschop? Onana laat zich vangen aan een schijnbeweging van Schoofs. Dierick wijst naar de stip, maar de videoref bekijkt het nog even voor alle zekerheid.

5' eerste helft, minuut 5. Moeskroen trekt een dubbele muur op, aan Mechelen om zich erdoorheen te tikken. Dat lijkt te gaan lukken wanneer Storm de achterlijn haalt, maar Koffi onderschept zijn lage voorzet naar de inlopende Togui. . Moeskroen trekt een dubbele muur op, aan Mechelen om zich erdoorheen te tikken. Dat lijkt te gaan lukken wanneer Storm de achterlijn haalt, maar Koffi onderschept zijn lage voorzet naar de inlopende Togui.

2' eerste helft, minuut 2. Hier en daar stremt de bal op het natte gras. . Hier en daar stremt de bal op het natte gras.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Scheidsrechter Christof Dierick blaast de wedstrijd en meteen ook de tweede speeldag op gang. Wie pakt zijn eerste zege van het nog prille seizoen: Excel Moeskroen of KV Mechelen? . Aftrap! Scheidsrechter Christof Dierick blaast de wedstrijd en meteen ook de tweede speeldag op gang. Wie pakt zijn eerste zege van het nog prille seizoen: Excel Moeskroen of KV Mechelen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:50 vooraf, 18 uur 50. Het vertrouwen is er sowieso, maar vanavond spelen we tegen een heel andere ploeg. Het is belangrijk dat we mentaal klaar zijn. Mechelen-coach Wouter Vrancken. Het vertrouwen is er sowieso, maar vanavond spelen we tegen een heel andere ploeg. Het is belangrijk dat we mentaal klaar zijn. Mechelen-coach Wouter Vrancken

18:49 vooraf, 18 uur 49. Het zal even moeilijk worden als tegen Antwerp. Mechelen heeft een collectief dat al twee jaar samenspeelt, dus daar zitten veel automatismen in. Moeskroen-coach Fernando da Cruz. Het zal even moeilijk worden als tegen Antwerp. Mechelen heeft een collectief dat al twee jaar samenspeelt, dus daar zitten veel automatismen in. Moeskroen-coach Fernando da Cruz

18:45 vooraf, 18 uur 45. De stortbuien van vandaag hebben het veld op Le Canonnier geen deugd gedaan. De grasmat ligt er bijzonder zompig bij. . De stortbuien van vandaag hebben het veld op Le Canonnier geen deugd gedaan. De grasmat ligt er bijzonder zompig bij.

18:30 vooraf, 18 uur 30. Opstelling Moeskroen. Ook Fernando da Cruz verandert zo weinig mogelijk aan zijn recept van de eerste speeldag. Bakic krijgt dankzij zijn goal op de Bosuil een basisplaats centraal op het middenveld en daar is Van Durmen het slachtoffer van. . Opstelling Moeskroen Ook Fernando da Cruz verandert zo weinig mogelijk aan zijn recept van de eerste speeldag. Bakic krijgt dankzij zijn goal op de Bosuil een basisplaats centraal op het middenveld en daar is Van Durmen het slachtoffer van.

18:25 vooraf, 18 uur 25. Opstelling Mechelen. Over de elf van Mechelen kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Wouter Vrancken stelt precies dezelfde ploeg op die het vorige week tegen Anderlecht opnam. Zelfs de bank ziet er nagenoeg hetzelfde uit, daar komt Voet in de plaats van De Bie. . Opstelling Mechelen Over de elf van Mechelen kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Wouter Vrancken stelt precies dezelfde ploeg op die het vorige week tegen Anderlecht opnam. Zelfs de bank ziet er nagenoeg hetzelfde uit, daar komt Voet in de plaats van De Bie.

18:15 vooraf, 18 uur 15. In hun huidige gedaante speelden Moeskroen en Mechelen zes keer tegen elkaar. Moeskroen wist maar één keertje te winnen, Mechelen deed beter met drie. Vorig seizoen kwamen de Kakkers met 1-2 winnen in Henegouwen. Van Damme en Togui zorgden toen voor de dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van Antonov in de toegevoegde tijd kwam veel te laat. . In hun huidige gedaante speelden Moeskroen en Mechelen zes keer tegen elkaar. Moeskroen wist maar één keertje te winnen, Mechelen deed beter met drie. Vorig seizoen kwamen de Kakkers met 1-2 winnen in Henegouwen. Van Damme en Togui zorgden toen voor de dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van Antonov in de toegevoegde tijd kwam veel te laat.

17:50 vooraf, 17 uur 50. Vooraf. Moeskroen begon door een korte voorbereiding met een bang hartje aan de nieuwe jaargang, maar de eerste speeldag zal de Henegouwers gerust hebben gesteld. Op het veld van bekerwinnaar Antwerp pakte het een onverhoopt punt. Ook Mechelen boekte een gelijkspel tegen een op papier sterkere tegenstander, maar achteraf knaagde het gevoel dat er misschien meer inzat. KVM haalde een dubbele achterstand op tegen Anderlecht, maar had meer dan voldoende kansen om te winnen. Dat moet vanavond dan maar gebeuren op Le Canonnier, al zal de thuisploeg zich om 19u niet zomaar laten oprollen. . Vooraf Moeskroen begon door een korte voorbereiding met een bang hartje aan de nieuwe jaargang, maar de eerste speeldag zal de Henegouwers gerust hebben gesteld. Op het veld van bekerwinnaar Antwerp pakte het een onverhoopt punt. Ook Mechelen boekte een gelijkspel tegen een op papier sterkere tegenstander, maar achteraf knaagde het gevoel dat er misschien meer inzat. KVM haalde een dubbele achterstand op tegen Anderlecht, maar had meer dan voldoende kansen om te winnen. Dat moet vanavond dan maar gebeuren op Le Canonnier, al zal de thuisploeg zich om 19u niet zomaar laten oprollen.

17:45 - Vooraf Vooraf, 17 uur 45

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Jean Onana, Saad Agouzoul, Nemanja Antonov, Eric Junior Bocat, Deni Hocko, Marko Bakic, Imad Faraj, Virgiliu Postolachi, Beni Badibanga Opstelling Excel Moeskroen Beni Badibanga, Virgiliu Postolachi, Imad Faraj, Marko Bakic, Deni Hocko, Eric Junior Bocat, Nemanja Antonov, Saad Agouzoul, Jean Onana, Alessandro Ciranni, Hervé Koffi

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Issa Kabore, Thibaut Peyre, Rocky Bushiri, Lucas Bijker, Aster Vranckx, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Geoffry Hairemans, Williams Togui Mel, Nikola Storm Opstelling KV Mechelen Nikola Storm, Williams Togui Mel, Geoffry Hairemans, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Aster Vranckx, Lucas Bijker, Rocky Bushiri, Thibaut Peyre, Issa Kabore, Gaëtan Coucke