KV Mechelen heeft drie strafschoppen nodig voor nipte zege tegen Moeskroen

De tweede match van het seizoen had een bittere nasmaak voor Moeskroen-coach Fernando Da Cruz. "We hadden een gelijkspel verdiend", zegt hij. "We zijn niet beloond voor ons werk, we hadden nochtans karakter getoond."

"De match had anders kunnen verlopen met een andere scheidsrechter. Ik heb de strafschopfase nog eens bekeken en het was een zeer strenge beslissing. Ik blijf sceptisch."

"En dan wordt de strafschop nog verschillende keren opnieuw genomen. Ik geef geen kritiek op de scheidsrechter, maar ik vraag me wel af of deze strafschoppen het hele seizoen op dezelfde manier zullen worden gefloten. Ik twijfel er toch sterk aan. Ik wil niet alles op de ref steken, maar ze hebben de match wel doen kantelen."

Ook KV Mechelen-coach Wouter Vrancken beseft dat zijn ploeg goed weg kwam. "Ik ben niet tevreden over onze tweede helft, maar de drie punten zijn het belangrijkst. Het neemt de druk wat weg. Het was niet evident, maar op basis van de kansen verdienen we deze zege wel."