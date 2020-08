Ook KVO kan Charleroi niet van perfect rapport houden

Fase per fase

90+5' tweede helft, minuut 95. Charleroi met een zuinige zege. Charleroi heeft vanavond geen schoonheidsprijs verdiend, maar gaat toch weer met de drie punten lopen dankzij een doelpunt van invaller Rezaei. KV Oostende maakte het de thuisploeg lang moeilijk, maar kon het op het einde niet meer belopen.

90+3' tweede helft, minuut 93. Kayembe toont zich nog eens. De linksachter kapt knap naar binnen en haalt uit met rechts, maar ziet zijn afgeweken schot in hoekschop verdwijnen.

90+2' tweede helft, minuut 92. In drie tijden gaat Oostende van de achter- naar de voorhoede. Kvasina passt de bal met de borst naar McGeehan, die meteen uithaalt, maar zijn schot in de tribunes ziet belanden.

90' tweede helft, minuut 90. Vijf minuten extra. Zo lang heeft KV Oostende nog om er iets van te maken.

89' tweede helft, minuut 89. D'Haese ontdoet zich met één knappe beweging van Henen én Dessoleil, maar zijn schot mist alle richting. Zonde, zonde, zonde.

88' tweede helft, minuut 88. Morioka neemt de hoekschop kort en krijgt de bal ook terug. De Japanner gaat de achterlijn af en legt de bal goed terug tot bij Ribeiro, maar die ziet zijn schot afgeblokt.

87' tweede helft, minuut 87. Ribeiro zoekt de een-twee met Nicholson en vindt die ook bijna, al steekt een Oostendse hand daar een stokje voor. Een vrije trap is het resultaat.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Charleroi, David Henen erin, Mamadou Fall eruit wissel Mamadou Fall David Henen

84' tweede helft, minuut 84. Op kousenvoeten zijn we de laatste 10 minuten binnengeslopen. Kan KVO nog iets forceren? Een gelijkmaker zou in elk geval niet helemaal onterecht zijn.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Charleroi, Lucas Ribeiro Costa erin, Ali Gholizadeh eruit wissel Ali Gholizadeh Lucas Ribeiro Costa

80' Gele kaart voor Ryota Morioka van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 80 Ryota Morioka Charleroi

80' tweede helft, minuut 80. Morioka met de professionele fout, zoals dat dan heet, op D'Haese. De gele kaart had de Japanner waarschijnlijk al ingecalculeerd.

77' tweede helft, minuut 77.

76' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 76 door Kaveh Rezaei van Charleroi. 1, 0. goal Charleroi KV Oostende einde 1 0

76' tweede helft, minuut 76. Charleroi op voorsprong na Iraanse combinatie! Gholizadeh houdt de bal knap bij en gidst Rezaei knap de zestien in. Die neemt de assist van zijn landgenoot dankbaar in ontvangst en vloert Hubert met een gekruist schot.

75' tweede helft, minuut 75. Het gaat de laatste minuten toch al wat meer oven en weer. Krijgen we nog een aangenaam slotkwartier te zien?

72' tweede helft, minuut 72. Oostende pakt uit met een knappe combinatie. Uiteindelijk is het Vandendriessche die de bal voor doel brengt. Onorthodox krijgt Penneteau de bal toch nog over de achterlijn gebokst terwijl hij op het achterwerk zit.

70' tweede helft, minuut 70. Busi schildert de bal op de knikker van Nicholson. Die wil terugkoppen tot bij Rezaei, maar ziet zijn pass over de achterlijn hobbelen. Beide teams nemen toch iets meer risico in de zoektocht naar een doelpunt.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij KV Oostende, Théo Ndicka Matam erin, Ari Skúlason eruit wissel Ari Skúlason Théo Ndicka Matam

65' tweede helft, minuut 65. Bloed bij Skulason. Gholizadeh gooit de bal erg snel voor doel, waar Fall de bal helemaal fout raakt met het hoofd. Skulason blijft liggen en we zien bloed aan de slaap. De IJslander heeft in elk geval verzorging nodig.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Charleroi, Kaveh Rezaei erin, Marco Ilaimaharitra eruit wissel Marco Ilaimaharitra Kaveh Rezaei

63' tweede helft, minuut 63. Marco Ilaimaharitra wordt naar de kant gehaald en dat kan de Malagassiër moeilijk verkroppen. Rezaei is zijn vervanger. Kan de Iraniër voor doelpunten zorgen?

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KV Oostende, Marko Kvasina erin, Makhtar Gueye eruit wissel Makhtar Gueye Marko Kvasina

60' tweede helft, minuut 60. Het blijft erg moeilijk voetballen voor Charleroi, al is dat zeker de verdienste van Oostende. Alexander Blessin heeft zijn pionnetjes uitstekendneergezet.

59' tweede helft, minuut 59. Gholizadeh krijgt op links een stevige charge te verwerken. Enkele passes later heeft Busi de bal op rechts en overkomt hem hetzelfde. Uiteindelijk kunnen beide spelers voort zonder verzorging.

57' Gele kaart voor Makhtar Gueye van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 57 Makhtar Gueye KV Oostende

57' tweede helft, minuut 57. Gueye trakteerde Busi voor de rust al op een elleboog en gaat ook deze keer in de fout in het duel. Een geel karton is niet onterecht.

55' tweede helft, minuut 55. Gholizadeh kiest voor een trap vanop een meter of 30, maar zijn streep gaat enkele meters over het doel van Hubert.

55' tweede helft, minuut 55. Kayembe ontdoet zich prima van twee belagers en gooit de bal dan voor doel, al vindt hij geen ploegmaat met zijn voorzet. Jammer, want de voorafgaande actie verdiende meer.

52' tweede helft, minuut 52. De donderpreek van Belhocine heeft duidelijk gewerkt. Al was het allicht vooral een tactische bijsturing. Charleroi komt in elk geval dreigender voor de dag.

50' Gele kaart voor Jelle Bataille van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 50 Jelle Bataille KV Oostende

49' tweede helft, minuut 49. Kayembe is Bataille te snel af en net voor hij de zestien binnenduikt moet Bataille in de fout gaan. Geel is zijn deel.

48' tweede helft, minuut 48. Guillaume Hubert moet zich nog eens strekken! De voorzet komt van rechts en was bedoeld voor Nicholson, maar de Oostendse doelman zat er nog net op tijd tussen.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. De bal rolt opnieuw in Charleroi! Kan de thuisploeg wat beter voetbal op de mat leggen in de tweede helft of blijft het verlamd voetballen onder de Oostendse druk?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! We gaan rusten na een erg matige eerste helft. Charleroi werd in de beginfase overtroefd door de hoge druk van KV Oostende, dat een gretige indruk geeft. De thuisploeg houdt het op lange ballen, maar veel gevaar leverde dat nog niet op.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Busi krijgt de elleboog van Gueye vol tegen de slaap en moet er even van bekomen.

43' eerste helft, minuut 43. Gholizadeh houdt de bal knap binnen met een enorm hoog been en dribbelt D'Haese en Skulason met het nodige zoolwerk. McGeehan neemt het zekere voor het onzekere en trapt de bal ver weg.

41' eerste helft, minuut 41. Kevin Vandendriessche krikt de Oostendse cijfers op met een schot uit de tweede lijn, maar zijn bal blijft maar stijgen.

36' eerste helft, minuut 36. De snelle aanval levert bijna iets op voor Charleroi. Gholizadeh verlegt het spel tot bij Fall, die meteen tot bij Morioka kopt. De Japanner neemt aan en trapt, maar ook deze bal verdwijnt in de lege tribunes.

33' eerste helft, minuut 33. Vervanging bij KV Oostende, Cameron McGeehan erin, Andrew Hjulsager eruit wissel Andrew Hjulsager Cameron McGeehan

32' eerste helft, minuut 32. Bij KVO moet er al meteen gewisseld worden. Hjulsager lijkt niet voort te kunnen. Zijn vervanger heet McGeehan. Intussen ligt ook Dessoleil nog op de grond na een hoofd-tegen-hoofd-botsing.

31' eerste helft, minuut 31. KVO krijgt de bal niet weg na een hoekschop. Busi pikt het leer op en zet prima voor tot bij Fall, die Hubert tot een redding dwingt met zijn schot. Het eerste schot op doel is een feit na een half uur.

29' eerste helft, minuut 29. Nicholson heeft op links de ruimte om strak voor te zetten, maar Theate knalt de bal in de tribunes voor Fall gevaarlijk kan worden.

27' eerste helft, minuut 27.

26' eerste helft, minuut 26. Kayembe pakt uit met een hoogstandje: een verticale inworp. Opzettelijk zal het niet geweest zijn.

24' eerste helft, minuut 24. D'Haese tikt de bal door de benen van Willems en gaat dan tegen de grond. Geen vrije trap oordeelt De Cremer, want ook Busi was al teruggekeerd in de rug van Willems.

23' eerste helft, minuut 23. Twee stevige tackles in evenveel seconden leveren Charleroi een vrije trap op op de eigen helft. Het vuurwerk naast het veld blijft in elk geval gaan.

20' eerste helft, minuut 20. We zijn intussen al 20 minuten onderweg en veel noemenswaardigs valt er voorlopig niet te noteren.

14' eerste helft, minuut 14. Boonen gaat neer in de zestien meter na een scherpe tackle van Gillet. Die speelde de bal wel degelijk, dus is het gewoon een hoekschop.

13' eerste helft, minuut 13. KVO is erg sterk begonnen aan de wedstrijd. Er wordt hoog druk gezet en daar kunnen ze bij Charleroi voorlopig niet zo goed mee om. Krijgt Belhocine de zwart-witte trein snel op de rails?

12' eerste helft, minuut 12.

10' eerste helft, minuut 10. Deze keer komt de lange bal wel aan. Fall kan het leer nog net binnenhouden en probeert Nicholson te bereiken, maar zijn voorzet wordt vlotjes onderschept.

9' eerste helft, minuut 9. Charleroi vindt voorlopig voetballend geen oplossingen en houdt het bij lange ballen naar Nicholson. Verdedigend lukt het al wat beter, want KVO raakt er voorlopig niet doorheen.

5' eerste helft, minuut 5. Kayembe trapt de bal blind naar voren. Fall hijgt in de nek van Skulason, maar de IJslander blijft ijzig kalm en werkt het leer veilig weg.

3' eerste helft, minuut 3. Guillaume Gillet kan een lage voorzet niet wegwerken, waardoor hij de bal onbedoeld klaar legt voor Indy Boonen. Gelukkig voor Charleroi is die nog niet geweldig goed bij schot.

2' eerste helft, minuut 2. We horen vuurwerkgeluiden in de tribunes, die komen van achter het doel van Penneteau. Veel vuurwerk krijgen we in de openingsminuten niet te zien op het veld.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt op Mambourg! Kan Charleroi na de knappe zege tegen Club ook afrekenen met KV Oostende?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Mamadou Fall, Guillaume Gillet, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Shamar Nicholson

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Arthur Theate, Ari Skúlason, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Indy Boonen, Makhtar Gueye, Robbie D'Haese