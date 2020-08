Tripje naar Cercle Brugge ligt Antwerp zwaar op de maag

Fase per fase

90+4' tweede helft, minuut 94. Cercle houdt de drie punten thuis! Antwerp leek op een zuinige zege af te stevenen, maar twee treffers van Mbenza draaiden de rollen helemaal om. Cercle houdt de punten thuis na een knappe en verdiende zege. . Cercle houdt de drie punten thuis! Antwerp leek op een zuinige zege af te stevenen, maar twee treffers van Mbenza draaiden de rollen helemaal om. Cercle houdt de punten thuis na een knappe en verdiende zege.

90+4' tweede helft, minuut 94. Diddillon met de vuisten! Verstraete haalt nog uit met een kanonsschot, maar treft de vuisten van Didillon. . Diddillon met de vuisten! Verstraete haalt nog uit met een kanonsschot, maar treft de vuisten van Didillon.

90+3' tweede helft, minuut 93. Alles gaat nu naar voren bij Antwerp. Haroun kan niet op doel besluiten en ook de voorzet van De Laet wordt afgeweerd. . Alles gaat nu naar voren bij Antwerp. Haroun kan niet op doel besluiten en ook de voorzet van De Laet wordt afgeweerd.

90+3' tweede helft, minuut 93. Even wat geharrewar in de zestien van Cercle, maar geen enkele Antwerp-speler krijgt de bal volledig onder controle. . Even wat geharrewar in de zestien van Cercle, maar geen enkele Antwerp-speler krijgt de bal volledig onder controle.

90+1' tweede helft, minuut 91. Daar is Mbokani! Lamkel Ze vindt Mbokani met een vroege voorzet en die kan Didillon verrassen met zijn kopbal. De Fransman ging goed plat. . Daar is Mbokani! Lamkel Ze vindt Mbokani met een vroege voorzet en die kan Didillon verrassen met zijn kopbal. De Fransman ging goed plat.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vier minuten extra tijd. Kan Antwerp de knop nog omdraaien? . Vier minuten extra tijd Kan Antwerp de knop nog omdraaien?

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Cercle Brugge, Vitinho erin, Dino Hotic eruit wissel Dino Hotic Vitinho

86' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 86 door Guy Carel Mbenza Kamboleke van Cercle Brugge. 2, 1. goal Cercle Brugge Antwerp einde 2 1

86' tweede helft, minuut 86. Mbenza slaat Antwerp KO! En Cercle gaat erop en erover! Hotic wacht tot het ideale moment om Mbenza de zestien in te loodsen en de Congolees vloert Butez met zijn tweede van de middag! . Mbenza slaat Antwerp KO! En Cercle gaat erop en erover! Hotic wacht tot het ideale moment om Mbenza de zestien in te loodsen en de Congolees vloert Butez met zijn tweede van de middag!

85' tweede helft, minuut 85. Lamkel Ze probeert hetzelfde vanop rechts en vindt deze keer het hoofd van Seck, maar de verdediger wordt teruggefloten voor buitenspel. . Lamkel Ze probeert hetzelfde vanop rechts en vindt deze keer het hoofd van Seck, maar de verdediger wordt teruggefloten voor buitenspel.

82' tweede helft, minuut 82. Lamkel Ze dropt een vrije trap in de tweede zone, waar Boya teruglegt op een groenhemd. De tweede bal wordt door Nill De Pauw meteen op doel getrapt, maar via een Brugs been belandt de bal in hoekschop. . Lamkel Ze dropt een vrije trap in de tweede zone, waar Boya teruglegt op een groenhemd. De tweede bal wordt door Nill De Pauw meteen op doel getrapt, maar via een Brugs been belandt de bal in hoekschop.

80' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 80 door Guy Carel Mbenza Kamboleke van Cercle Brugge. 1, 1. goal Cercle Brugge Antwerp einde 1 1

79' tweede helft, minuut 79. Mbenza brengt Cercle langszij! De vrije trap van Hoggas gaat door de muur en botst tegen de paal. Mbenza is deze keer wel als snelste op de bal en knalt de gelijkmaker van dichtbij voorbij Butez! . Mbenza brengt Cercle langszij! De vrije trap van Hoggas gaat door de muur en botst tegen de paal. Mbenza is deze keer wel als snelste op de bal en knalt de gelijkmaker van dichtbij voorbij Butez!

78' tweede helft, minuut 78. We zitten intussen in het slotkwartier wanneer Hoggas een vrije trap meekrijgt. Kan de vereniging een slotoffensief op poten zetten of is het vat stilaan af? . We zitten intussen in het slotkwartier wanneer Hoggas een vrije trap meekrijgt. Kan de vereniging een slotoffensief op poten zetten of is het vat stilaan af?

78' tweede helft, minuut 78. Antwerp zoekt en vindt de ruimte op links bij Lamkel Ze. Die wil de bal in de verste hoek deponeren, maar raakt zijn plaatsbal helemaal verkeerd. Zo kan Cercle nog eens opbouwen. . Antwerp zoekt en vindt de ruimte op links bij Lamkel Ze. Die wil de bal in de verste hoek deponeren, maar raakt zijn plaatsbal helemaal verkeerd. Zo kan Cercle nog eens opbouwen.

76' tweede helft, minuut 76. Het spel verwatert een beetje. Bij Antwerp kiezen ze voor de controle, al is dat bij 0-1 niet altijd de beste keuze. . Het spel verwatert een beetje. Bij Antwerp kiezen ze voor de controle, al is dat bij 0-1 niet altijd de beste keuze.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Antwerp, Jonathan Bolingi erin, Lior Refaelov eruit wissel Lior Refaelov Jonathan Bolingi

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Cercle Brugge, Alexander Corryn erin, Dimitar Velkovski eruit wissel Dimitar Velkovski Alexander Corryn

70' tweede helft, minuut 70. Boya knalt een bal hoog de lucht in en brengt daardoor zijn eigen doelman in de problemen. Die wordt gehinderd door zijn eigen ploegmaats, al geeft Wim Smet een cadeautje met een vrije trap. . Boya knalt een bal hoog de lucht in en brengt daardoor zijn eigen doelman in de problemen. Die wordt gehinderd door zijn eigen ploegmaats, al geeft Wim Smet een cadeautje met een vrije trap.

69' tweede helft, minuut 69. En aan de overkant komt ook Mbokani tot een dot van een kans. De topschutter van vorig seizoen klimt hoog en kan vol koppen, maar besluit meters over het doel van Didillon. . En aan de overkant komt ook Mbokani tot een dot van een kans. De topschutter van vorig seizoen klimt hoog en kan vol koppen, maar besluit meters over het doel van Didillon.

68' tweede helft, minuut 68. Butez redt met wat geluk. Handspel van De Pauw levert een Brugse vrije trap op. Hoggas probeert Butez te verrassen in de korte hoek en slaagt daar bijna in. In twee tijden kan de nieuwe Antwerp-goalie de bal dan toch klemmen. . Butez redt met wat geluk Handspel van De Pauw levert een Brugse vrije trap op. Hoggas probeert Butez te verrassen in de korte hoek en slaagt daar bijna in. In twee tijden kan de nieuwe Antwerp-goalie de bal dan toch klemmen.

66' tweede helft, minuut 66. Seck houdt Mbenza van een doelkans. Mbenza ontdoet zich kinderlijk makkelijk van Pius en kan nog eens op Butez af lopen. De Congolees legt aan, maar ziet dan Seck in extremis voor de bal glijden. . Seck houdt Mbenza van een doelkans Mbenza ontdoet zich kinderlijk makkelijk van Pius en kan nog eens op Butez af lopen. De Congolees legt aan, maar ziet dan Seck in extremis voor de bal glijden.

65' Gele kaart voor Dieumerci Mbokani van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 65 Dieumerci Mbokani Antwerp

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Antwerp, Frank Boya erin, Pieter Gerkens eruit wissel Pieter Gerkens Frank Boya

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Cercle Brugge, Thibo Somers erin, Kylian Hazard eruit wissel Kylian Hazard Thibo Somers

60' tweede helft, minuut 60. Intussen zijn de hemelsluizen geopend in Brugge. Wat afkoeling zal zeker niet overbodig zijn voor de spelers. . Intussen zijn de hemelsluizen geopend in Brugge. Wat afkoeling zal zeker niet overbodig zijn voor de spelers.

59' tweede helft, minuut 59. Lamkel Ze zet de turbo nog eens aan en haalt de achterlijn, al landt zijn voorzet recht in de veilige handen van Thomas Didillon. . Lamkel Ze zet de turbo nog eens aan en haalt de achterlijn, al landt zijn voorzet recht in de veilige handen van Thomas Didillon.

55' tweede helft, minuut 55. Antwerp komt goed weg! Hotic zoekt en vindt Vanhoutte met een heerlijke lobpass. De jonge middenvelder raakt niet voorbij Butez en in de herneming komt Mbenza net te laat om de gelijkmaker binnen te tikken. . Antwerp komt goed weg! Hotic zoekt en vindt Vanhoutte met een heerlijke lobpass. De jonge middenvelder raakt niet voorbij Butez en in de herneming komt Mbenza net te laat om de gelijkmaker binnen te tikken.

54' tweede helft, minuut 54. Nill De Pauw is de man die de volledige rechterflank voor zijn rekening moet nemen. Aanvallend zou dat al wat secuurder moeten zijn dan bij Buta, die verdedigend wel steviger in zijn schoenen staat. . Nill De Pauw is de man die de volledige rechterflank voor zijn rekening moet nemen. Aanvallend zou dat al wat secuurder moeten zijn dan bij Buta, die verdedigend wel steviger in zijn schoenen staat.

52' tweede helft, minuut 52. Vervanging bij Antwerp, Nill De Pauw erin, Aurélio Buta eruit wissel Aurélio Buta Nill De Pauw

49' tweede helft, minuut 49. Buta blijft even liggen voor de bank, waar hij de nodige verzorging krijgt. Een wissel lijkt aan de orde voor de Portugees, die zich geblesseerd heeft aan de lies. . Buta blijft even liggen voor de bank, waar hij de nodige verzorging krijgt. Een wissel lijkt aan de orde voor de Portugees, die zich geblesseerd heeft aan de lies.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt opnieuw op Jan Breydel! Kan Cercle zijn dominantie ook omzetten in een gelijkmaker of breidt Antwerp zijn voorsprong uit? . Tweede helft De bal rolt opnieuw op Jan Breydel! Kan Cercle zijn dominantie ook omzetten in een gelijkmaker of breidt Antwerp zijn voorsprong uit?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Antwerp kan gaan rusten met een zuinige voorsprong. Debutant Gerkens rondde een prima actie en dito voorzet van Lamkel Ze koelbloedig af met een knappe kopbal. Cercle liet zich absoluut niet doen en had het meeste van de bal, maar moet wel achtervolgen. . Rust Antwerp kan gaan rusten met een zuinige voorsprong. Debutant Gerkens rondde een prima actie en dito voorzet van Lamkel Ze koelbloedig af met een knappe kopbal. Cercle liet zich absoluut niet doen en had het meeste van de bal, maar moet wel achtervolgen.

45+1' eerste helft, minuut 46. Mbokani met de plaatsbal. Met de rust in zicht komt ook Mbokani even piepen. De pass van Haroun is niet diep genoeg, waardoor Mbokani moet wachten op de bal en kiest voor een plaatsbal. Die mist helaas de juiste richting om Didillon te verontrusten. . Mbokani met de plaatsbal Met de rust in zicht komt ook Mbokani even piepen. De pass van Haroun is niet diep genoeg, waardoor Mbokani moet wachten op de bal en kiest voor een plaatsbal. Die mist helaas de juiste richting om Didillon te verontrusten.

45' eerste helft, minuut 45. Bijna kwam de thuisploeg nog tot een late doelkans, maar de controle van Hoggas is minder, waardoor de ruimte al snel weer dichtslibt en het gevaar is geweken. . Bijna kwam de thuisploeg nog tot een late doelkans, maar de controle van Hoggas is minder, waardoor de ruimte al snel weer dichtslibt en het gevaar is geweken.

43' eerste helft, minuut 43. Een langere periode van Brugs balbezit sterft een stille dood wanneer Hoggas een voorzet plomp in de handen van Butez trapt. De ruststand lijkt vast te liggen bij 0-1. . Een langere periode van Brugs balbezit sterft een stille dood wanneer Hoggas een voorzet plomp in de handen van Butez trapt. De ruststand lijkt vast te liggen bij 0-1.

41' eerste helft, minuut 41. Decostere is niet traag, maar Lamkel Ze is gewoon een raket. Als de Kameroener wil meeverdedigen, krijgt de rechtsachter van Cercle het moeilijk. . Decostere is niet traag, maar Lamkel Ze is gewoon een raket. Als de Kameroener wil meeverdedigen, krijgt de rechtsachter van Cercle het moeilijk.

38' eerste helft, minuut 38. Bij Antwerp knallen ze de bal onzorgvuldig weg. Hotic vangt op en stuurt Decostere goed diep. Die wil op zijn beurt Mbenza aanspelen, maar daar loopt het mis. De snelheid in de aanval zat in elk geval goed. . Bij Antwerp knallen ze de bal onzorgvuldig weg. Hotic vangt op en stuurt Decostere goed diep. Die wil op zijn beurt Mbenza aanspelen, maar daar loopt het mis. De snelheid in de aanval zat in elk geval goed.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Pieter Gerkens van Antwerp. 0, 1. goal Cercle Brugge Antwerp einde 0 1

32' eerste helft, minuut 32. Gerkens kopt Antwerp op voorsprong! Antwerp komt op voorsprong na een knappe aanval! Lamkel Ze kapt terug en brengt de bal voor doel, waar de inlopende Gerkens het leer netjes in het hoekje knikt. . Gerkens kopt Antwerp op voorsprong! Antwerp komt op voorsprong na een knappe aanval! Lamkel Ze kapt terug en brengt de bal voor doel, waar de inlopende Gerkens het leer netjes in het hoekje knikt.

31' Gele kaart voor Johanna Omolo van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 31 Johanna Omolo Cercle Brugge

29' eerste helft, minuut 29. Lamkel Ze kopt de bal tot bij Mbokani, die hetzelfde wil doen tot bij de me opgerukte Verstraete, maar daar loopt de aanval net spaak. Antwerp trekt het laken wat meer naar zich toe, al is het de wedstrijd zeker nog niet te baas. . Lamkel Ze kopt de bal tot bij Mbokani, die hetzelfde wil doen tot bij de me opgerukte Verstraete, maar daar loopt de aanval net spaak. Antwerp trekt het laken wat meer naar zich toe, al is het de wedstrijd zeker nog niet te baas.

27' eerste helft, minuut 27. Hoggas en Haroun gaan beiden vol voor de bal, waarbij Hoggas de knie van Haroun raakt. Geen kaart voor de Fransman, wel een vrije trap voor de bezoekers. . Hoggas en Haroun gaan beiden vol voor de bal, waarbij Hoggas de knie van Haroun raakt. Geen kaart voor de Fransman, wel een vrije trap voor de bezoekers.

25' eerste helft, minuut 25. De drankpauze is achter de rug. Buta lijkt een pass richting Hazard makkelijk te gaan onderscheppen, maar de rechtsachter kiest onbegrijpelijk voor een hakje, waardoor de bal alsnog bij Hazard terechtkomt. Gelukkig voor de Portugees levert de daaropvolgende hoekschop niets op. . De drankpauze is achter de rug. Buta lijkt een pass richting Hazard makkelijk te gaan onderscheppen, maar de rechtsachter kiest onbegrijpelijk voor een hakje, waardoor de bal alsnog bij Hazard terechtkomt. Gelukkig voor de Portugees levert de daaropvolgende hoekschop niets op.

23' eerste helft, minuut 23. De schuiver van Hazard. Kylian Hazard acht zijn moment gekomen wanneer hij wat ruimte heeft om aan te leggen. Het broertje van tovert een lage schuiver uit zijn rechter, maar Butez ziet de bal naast glijden. . De schuiver van Hazard Kylian Hazard acht zijn moment gekomen wanneer hij wat ruimte heeft om aan te leggen. Het broertje van tovert een lage schuiver uit zijn rechter, maar Butez ziet de bal naast glijden.

22' eerste helft, minuut 22. Mbokani kan niet afdrukken. Gerkens ziet Mbokani de diepte induiken en geeft een heerlijke pass op maat. De Congolees neemt de bal mee met de borst, maar Didillon let goed op en plukt de bal. . Mbokani kan niet afdrukken Gerkens ziet Mbokani de diepte induiken en geeft een heerlijke pass op maat. De Congolees neemt de bal mee met de borst, maar Didillon let goed op en plukt de bal.

20' eerste helft, minuut 20. Daar is Antwerp een eerste keer. Een knappe aanval van de bezoekers. Opnieuw wordt de hoog opgeschoven Buta gezocht op rechts. Die kiest ervoor om terug te leggen op Refaelov, die de bal van net buiten de zestien enkele meters over knalt. Antwerp steekt een eerste keer zijn neus aan het venster. . Daar is Antwerp een eerste keer Een knappe aanval van de bezoekers. Opnieuw wordt de hoog opgeschoven Buta gezocht op rechts. Die kiest ervoor om terug te leggen op Refaelov, die de bal van net buiten de zestien enkele meters over knalt. Antwerp steekt een eerste keer zijn neus aan het venster.

18' eerste helft, minuut 18. Hoe doen de Anderlecht-spelers het? Met Gerkens en Didillon hebben beide teams een Anderlecht-speler aangetrokken. Didillon is voorlopig nog werkloos voor Cercle, terwijl Gerkens een onzichtbaar openingskwartier achter de rug heeft. . Hoe doen de Anderlecht-spelers het? Met Gerkens en Didillon hebben beide teams een Anderlecht-speler aangetrokken. Didillon is voorlopig nog werkloos voor Cercle, terwijl Gerkens een onzichtbaar openingskwartier achter de rug heeft.

16' eerste helft, minuut 16. We zijn intussen een kwartier ver en de studieronde blijft toch duren. Cercle speelde tot nu toe dominanter dan de bezoekers, die rekenen op de snelle uitbraak. Echte kansen kregen we in elk geval niet meer te zien sinds de vroege misser van Mbenza. . We zijn intussen een kwartier ver en de studieronde blijft toch duren. Cercle speelde tot nu toe dominanter dan de bezoekers, die rekenen op de snelle uitbraak. Echte kansen kregen we in elk geval niet meer te zien sinds de vroege misser van Mbenza.

14' eerste helft, minuut 14. Cercle komt nog eens piepen. De bal wordt prima teruggelegd op de inlopende Hotic, die het mooi wil afwerken met buitenkant rechts, maar de kleine Bosniër trapt vol in de grond. . Cercle komt nog eens piepen. De bal wordt prima teruggelegd op de inlopende Hotic, die het mooi wil afwerken met buitenkant rechts, maar de kleine Bosniër trapt vol in de grond.

13' eerste helft, minuut 13. Antwerp gaat een eerste keer hoog drukken. Verstraete brengt Venhoutte zo bijna in de problemen, maar die trekt wel aan het langste eind. . Antwerp gaat een eerste keer hoog drukken. Verstraete brengt Venhoutte zo bijna in de problemen, maar die trekt wel aan het langste eind.

12' eerste helft, minuut 12. Via Butez gaat het naar De Laet op links, die het spel meteen verlegt naar Buta op rechts. Zo zijn we in twee passes van achterlijn naar achterlijn geraakt. Helaas lijkt de voorzet van de Portugees nergens naar. . Via Butez gaat het naar De Laet op links, die het spel meteen verlegt naar Buta op rechts. Zo zijn we in twee passes van achterlijn naar achterlijn geraakt. Helaas lijkt de voorzet van de Portugees nergens naar.

10' eerste helft, minuut 10. Seck stopt Velkovski af met het nodige duw- en trekwerk en stapt dan per ongeluk op de enkel van de Bulgaar. Wim Smet ziet erg een graten in en laat voortspelen. . Seck stopt Velkovski af met het nodige duw- en trekwerk en stapt dan per ongeluk op de enkel van de Bulgaar. Wim Smet ziet erg een graten in en laat voortspelen.

7' eerste helft, minuut 7. Antwerp kan snel tegenprikken na een mislukte Brugse aanval. Mbokani moet ver uitwijken om een pass van Lamkel Ze op te pikken. Uiteindelijk kiest de Congolees voor de doorsteekpass naar Refaelov, maar Vanhoutte zit er goed tussen en haalt zo de angel uit de aanval. . Antwerp kan snel tegenprikken na een mislukte Brugse aanval. Mbokani moet ver uitwijken om een pass van Lamkel Ze op te pikken. Uiteindelijk kiest de Congolees voor de doorsteekpass naar Refaelov, maar Vanhoutte zit er goed tussen en haalt zo de angel uit de aanval.

5' eerste helft, minuut 5. Wim Smet gaat Charles Vanhoutte even toespreken omdat die de bal iets te ver van de hoekschopvlag legde. De spelers kort houden, heet dat dan. . Wim Smet gaat Charles Vanhoutte even toespreken omdat die de bal iets te ver van de hoekschopvlag legde. De spelers kort houden, heet dat dan.

3' eerste helft, minuut 3. Cercle dolt op links met Buta en komt ook tot een voorzet. Mbenza lijkt opnieuw tot een kans te komen, maar De Laet kopt het leer veilig weg. Cercle laat zien dat het niet enkel wil verdedigen vandaag. . Cercle dolt op links met Buta en komt ook tot een voorzet. Mbenza lijkt opnieuw tot een kans te komen, maar De Laet kopt het leer veilig weg. Cercle laat zien dat het niet enkel wil verdedigen vandaag.

1' eerste helft, minuut 1. Mbenza verpest een Brugse droomstart! En meteen een dot van een kans voor Cercle! Junior Pius struikelt over zijn eigen voeten wanneer hij naar een lange bal kijkt. Mbenza gaat met het leer aan de haal en kan ook aanleggen, maar trapt overhaast. Antwerp had zomaar al in het krijt kunnen staan. . Mbenza verpest een Brugse droomstart! En meteen een dot van een kans voor Cercle! Junior Pius struikelt over zijn eigen voeten wanneer hij naar een lange bal kijkt. Mbenza gaat met het leer aan de haal en kan ook aanleggen, maar trapt overhaast. Antwerp had zomaar al in het krijt kunnen staan.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in Jan Breydel! Kan Cercle na de nederlaag tegen Standard wél winnen van de roodhemden van Antwerp? . Aftrap! De bal rolt in Jan Breydel! Kan Cercle na de nederlaag tegen Standard wél winnen van de roodhemden van Antwerp?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:21 vooraf, 13 uur 21. Het is altijd special om terug in Brugge te zijn. We focussen ons wel op de wedstrijd en hebben maar één doel: een goeie wedstrijd spelen en winnen. Het verleden laat ik achter me. Ivan Leko (coach Antwerp). Het is altijd special om terug in Brugge te zijn. We focussen ons wel op de wedstrijd en hebben maar één doel: een goeie wedstrijd spelen en winnen. Het verleden laat ik achter me. Ivan Leko (coach Antwerp)

13:10 vooraf, 13 uur 10. Het zwarte beest van Cercle. Antwerp is niet de meest geliefkoosde tegenstander van Cercle, dat kunnen we wel stellen. De laatste vijf jaar wist Cercle maar één keer te winnen van Antwerp. De laatste vijf duels werden zelfs gewonnen door Antwerp. Benieuwd of de vereniging vandaag kan afrekenen met die pijnlijke statistiek. . Het zwarte beest van Cercle Antwerp is niet de meest geliefkoosde tegenstander van Cercle, dat kunnen we wel stellen. De laatste vijf jaar wist Cercle maar één keer te winnen van Antwerp. De laatste vijf duels werden zelfs gewonnen door Antwerp. Benieuwd of de vereniging vandaag kan afrekenen met die pijnlijke statistiek.

13:02 vooraf, 13 uur 02. Ook ex-Anderlecht-speler bij Cercle. Aan de overzijde slechts één nieuwe naam in vergelijking met de elf die nipt verloren van Standard. Thomas Didillon, net als Gerkens vertrokken bij Anderlecht, lost Warleson af in doel. De Braziliaan had nochtans een meer dan degelijke partij gekeept tegen de rouches. . Ook ex-Anderlecht-speler bij Cercle Aan de overzijde slechts één nieuwe naam in vergelijking met de elf die nipt verloren van Standard. Thomas Didillon, net als Gerkens vertrokken bij Anderlecht, lost Warleson af in doel. De Braziliaan had nochtans een meer dan degelijke partij gekeept tegen de rouches.

12:52 vooraf, 12 uur 52. Ook Lamkel Ze en Verstraete in de basiself. Naast Gerkens komen ook Verstraete en Lamkel ze in de basiself. Kinderen van de rekening zijn Jukleroed, Hongla en De Pauw . Ook Lamkel Ze en Verstraete in de basiself Naast Gerkens komen ook Verstraete en Lamkel ze in de basiself. Kinderen van de rekening zijn Jukleroed, Hongla en De Pauw

12:42 vooraf, 12 uur 42. Gerkens aan de aftrap. Antwerp versterkte zich deze week met Pieter Gerkens. De 24-jarige middenvelder zette een punt achter Anderlecht en vindt bij stamnummer 1 zijn coach van bij STVV Ivan Leko terug. Gerkens staat meteen in de basis vandaag. . Gerkens aan de aftrap Antwerp versterkte zich deze week met Pieter Gerkens. De 24-jarige middenvelder zette een punt achter Anderlecht en vindt bij stamnummer 1 zijn coach van bij STVV Ivan Leko terug. Gerkens staat meteen in de basis vandaag.

12:41 vooraf, 12 uur 41. Wat wordt het in Cercle-Antwerp? Antwerp speelt vanmiddag in het Jan Breydelstadion tegen Cercle Brugge. Cercle verloor vorig weekend op de eerste speeldag van Standard, Antwerp bleef op 1-1 steken tegen Moeskroen. Volg het duel vanaf 13.30u mee in dit artikel. . Wat wordt het in Cercle-Antwerp? Antwerp speelt vanmiddag in het Jan Breydelstadion tegen Cercle Brugge. Cercle verloor vorig weekend op de eerste speeldag van Standard, Antwerp bleef op 1-1 steken tegen Moeskroen. Volg het duel vanaf 13.30u mee in dit artikel.

12:41 - Vooraf Vooraf, 12 uur 41

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, Naomichi Ueda, Jérémy Taravel, Dimitar Velkovski, Kevin Hoggas, Johanna Omolo, Charles Vanhoutte, Dino Hotic, Guy Carel Mbenza Kamboleke, Kylian Hazard Opstelling Cercle Brugge Kylian Hazard, Guy Carel Mbenza Kamboleke, Dino Hotic, Charles Vanhoutte, Johanna Omolo, Kevin Hoggas, Dimitar Velkovski, Jérémy Taravel, Naomichi Ueda, Robbe Decostere, Thomas Didillon

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Aurélio Buta, Abdoulaye Seck, Júnior Pius, Ritchie De Laet, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Birger Verstraete, Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Didier Lamkel Ze Opstelling Antwerp Didier Lamkel Ze, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, Birger Verstraete, Faris Haroun, Pieter Gerkens, Ritchie De Laet, Júnior Pius, Abdoulaye Seck, Aurélio Buta, Jean Butez