Onuachu en Dessers gunnen Deschacht geen feestjubileum

90+6' tweede helft, minuut 96. Afgelopen! Genk heeft tegen Zulte Waregem een 1-0-achterstand nog kunnen ombuigen in een 1-2-overwinning. Dessers was trefzeker vanaf de stip. De Limburgers doen meteen een zaakje in het klassement, want de concurrentie liet punten liggen. . Afgelopen! Genk heeft tegen Zulte Waregem een 1-0-achterstand nog kunnen ombuigen in een 1-2-overwinning. Dessers was trefzeker vanaf de stip. De Limburgers doen meteen een zaakje in het klassement, want de concurrentie liet punten liggen.



90+5' tweede helft, minuut 95. Nog maar eens een kans! Maehle komt op de counter schuin voor Bansen te staan, maar mikt op de doelman van de thuisploeg. . Nog maar eens een kans! Maehle komt op de counter schuin voor Bansen te staan, maar mikt op de doelman van de thuisploeg.

90+4' Gele kaart voor Paul Onuachu van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 94 Paul Onuachu KRC Genk

90+3' tweede helft, minuut 93. Ito mikt op de paal. Diep in de extra tijd kan Ito het afmaken, maar de Japanner mikt met zijn linker op de paal. Dit is best een genietbare partij geweest. . Ito mikt op de paal Diep in de extra tijd kan Ito het afmaken, maar de Japanner mikt met zijn linker op de paal. Dit is best een genietbare partij geweest.

90+1' tweede helft, minuut 91. Een gedevieerde hoekschop wordt levensgevaarlijk voor Vukovic, maar die ranselt de 2-2 nog spectaculair uit zijn doel. . Een gedevieerde hoekschop wordt levensgevaarlijk voor Vukovic, maar die ranselt de 2-2 nog spectaculair uit zijn doel.

90' tweede helft, minuut 90. Vijf minuten extra tijd. . Vijf minuten extra tijd.

88' tweede helft, minuut 88. Vossen zorgt bijna voor de 2-2 tegen zijn ex-ploeg, maar Vukovic gaat goed plat op de kopbal van de aanvaller. Nog een handvol minuten speeltijd. . Vossen zorgt bijna voor de 2-2 tegen zijn ex-ploeg, maar Vukovic gaat goed plat op de kopbal van de aanvaller. Nog een handvol minuten speeltijd.

87' tweede helft, minuut 87. Afgekeurd doelpunt. Dessers vindt een tweede keer de weg naar doel, maar staat een meter buitenspel op de voorzet van Ito. Het feestje gaat niet door. . Afgekeurd doelpunt Dessers vindt een tweede keer de weg naar doel, maar staat een meter buitenspel op de voorzet van Ito. Het feestje gaat niet door.

86' tweede helft, minuut 86. Het gaat snel nu. Luca Oyen ontsnapt op links en komt oog in oog te staan met Bansen. Zijn kanonskogel spat uiteen op de dwarsligger. . Het gaat snel nu. Luca Oyen ontsnapt op links en komt oog in oog te staan met Bansen. Zijn kanonskogel spat uiteen op de dwarsligger.

85' tweede helft, minuut 85. De tegenaanval brengt Ito in stelling, maar die weet al vallend Bansen niet te passeren. . De tegenaanval brengt Ito in stelling, maar die weet al vallend Bansen niet te passeren.

85' tweede helft, minuut 85. De Bock neemt een afvallende bal na een hoekschop op zijn linker, maar steekt er te weinig gif in. Makkelijke vangbal voor Vukovic. . De Bock neemt een afvallende bal na een hoekschop op zijn linker, maar steekt er te weinig gif in. Makkelijke vangbal voor Vukovic.

83' tweede helft, minuut 83. Zulte Waregem probeert nu op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Nog zes minuten reguliere speeltijd op de klok. . Zulte Waregem probeert nu op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Nog zes minuten reguliere speeltijd op de klok.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Zulte Waregem, Idrissa Sylla erin, Abdoulaye Sissako eruit wissel Abdoulaye Sissako Idrissa Sylla

80' tweede helft, minuut 80. Dessers vergeet het af te maken. Dessers krijgt dé kans om het helemaal af te maken, maar mist voor open doel nadat hij Bansen dribbelde. Wat een kans voor Genk! . Dessers vergeet het af te maken Dessers krijgt dé kans om het helemaal af te maken, maar mist voor open doel nadat hij Bansen dribbelde. Wat een kans voor Genk!

80' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 80 door Cyriel Dessers van KRC Genk. 1, 2. penalty Zulte Waregem KRC Genk einde 1 2

79' tweede helft, minuut 79. Dessers scoort! Bansen kiest de juiste hoek, maar Dessers duwt hem net ver genoeg in het zijnet. Genk klimt op voorsprong: 1-2! . Dessers scoort! Bansen kiest de juiste hoek, maar Dessers duwt hem net ver genoeg in het zijnet. Genk klimt op voorsprong: 1-2!



78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KRC Genk, Luca Oyen erin, Dries Wouters eruit wissel Dries Wouters Luca Oyen

78' tweede helft, minuut 78. Strafschop! Pletinckx krijgt de bal tegen de arm terwijl Onuachu in zijn rug hangt. Lambrechts luistert even naar zijn assistenten en kent Genk een strafschop toe. Dessers zet zich klaar. . Strafschop! Pletinckx krijgt de bal tegen de arm terwijl Onuachu in zijn rug hangt. Lambrechts luistert even naar zijn assistenten en kent Genk een strafschop toe. Dessers zet zich klaar.

77' tweede helft, minuut 77. Dessers zit door zijn beste krachten heen. Hij verkwanselt een schijnbaar eenvoudige controle in de zestien van Zulte Waregem. . Dessers zit door zijn beste krachten heen. Hij verkwanselt een schijnbaar eenvoudige controle in de zestien van Zulte Waregem.

75' tweede helft, minuut 75. Genk is nu baas. Wouters rukt op en probeert het eens met zijn linker, Bansen ranselt het leer uit zijn verste hoek. . Genk is nu baas. Wouters rukt op en probeert het eens met zijn linker, Bansen ranselt het leer uit zijn verste hoek.

73' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 73 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 1. goal Zulte Waregem KRC Genk einde 1 1

72' tweede helft, minuut 72. Onuachu maakt gelijk! Vukovic lanceert een tegenaanval met een verre uittrap op Dessers. Die houdt Deschacht aan de praat en friemelt de bal tot bij Onuachu, die met een fraaie lob de bordjes weer gelijk hangt: 1-1! . Onuachu maakt gelijk! Vukovic lanceert een tegenaanval met een verre uittrap op Dessers. Die houdt Deschacht aan de praat en friemelt de bal tot bij Onuachu, die met een fraaie lob de bordjes weer gelijk hangt: 1-1!

70' tweede helft, minuut 70. Soisalo kiest voor zijn linker aan de rand van de zestien, maar mikt pal op Cuesta, die geen kik geeft. . Soisalo kiest voor zijn linker aan de rand van de zestien, maar mikt pal op Cuesta, die geen kik geeft.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Zulte Waregem, Jean-Luc Dompé erin, Daniel Opare eruit wissel Daniel Opare Jean-Luc Dompé

70' tweede helft, minuut 70. Wouters vergeet even dat Jelle Vossen al lang niet meer voor Genk speelt. Het balverlies levert gelukkig voor hem geen tweede tegentreffer op. . Wouters vergeet even dat Jelle Vossen al lang niet meer voor Genk speelt. Het balverlies levert gelukkig voor hem geen tweede tegentreffer op.

68' tweede helft, minuut 68. De spelers krijgen een tweede drankpauze. . De spelers krijgen een tweede drankpauze.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Zulte Waregem, Mikael Soisalo erin, Bassem Srarfi eruit wissel Bassem Srarfi Mikael Soisalo

67' Gele kaart voor Abdoulaye Sissako van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 67 Abdoulaye Sissako Zulte Waregem

65' tweede helft, minuut 65. Een weggewerkte hoekschop van Genk leidt een vlijmscherpe counter van Zulte Waregem in. Opare snelt de zestien in, tikt de bal te ver voor zich uit en laat zich vallen. Lambrechts trapt niet in de schwalbe. . Een weggewerkte hoekschop van Genk leidt een vlijmscherpe counter van Zulte Waregem in. Opare snelt de zestien in, tikt de bal te ver voor zich uit en laat zich vallen. Lambrechts trapt niet in de schwalbe.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KRC Genk, Kouassi Eboue erin, Benjamin Nygren eruit wissel Benjamin Nygren Kouassi Eboue

61' tweede helft, minuut 61. Berahino legt een vrije trap vlug breed op De Bock, die doorspeelt op Srarfi. De Tunesiër kiest na een leuke dribbel voor zijn linker en dwingt Vukovic tot een goede redding. . Berahino legt een vrije trap vlug breed op De Bock, die doorspeelt op Srarfi. De Tunesiër kiest na een leuke dribbel voor zijn linker en dwingt Vukovic tot een goede redding.

59' tweede helft, minuut 59. Op het uur krijgt Zulte Waregem het moeilijker. Ito zet voor, de bal komt bij Dessers en die mikt zijn schot op het onderbeen van doelpuntenmaker Deschacht. . Op het uur krijgt Zulte Waregem het moeilijker. Ito zet voor, de bal komt bij Dessers en die mikt zijn schot op het onderbeen van doelpuntenmaker Deschacht.

58' tweede helft, minuut 58. Seck slaat aan het klungelen achterin. Maehle kan ei zo na profiteren, maar zijn schot wijkt af en gaat naast. . Seck slaat aan het klungelen achterin. Maehle kan ei zo na profiteren, maar zijn schot wijkt af en gaat naast.

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij KRC Genk, Paul Onuachu erin, Mats Møller Dæhli eruit wissel Mats Møller Dæhli Paul Onuachu

56' Gele kaart voor Saido Berahino van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 56 Saido Berahino Zulte Waregem

55' tweede helft, minuut 55. Dessers staat bij een Genkse vrije trap plots helemaal vrij aan de tweede paal, maar hij weet zijn kopbal niet binnen het kader te mikken. Het is voorlopig niet het middagje van de Genk-spits. . Dessers staat bij een Genkse vrije trap plots helemaal vrij aan de tweede paal, maar hij weet zijn kopbal niet binnen het kader te mikken. Het is voorlopig niet het middagje van de Genk-spits.

54' tweede helft, minuut 54. Deschacht verlegt enig mooi het spel op Bruno, die net achter de ruggen van Berahino en Vossen inspeelt. Scherpe counter van Zulte. . Deschacht verlegt enig mooi het spel op Bruno, die net achter de ruggen van Berahino en Vossen inspeelt. Scherpe counter van Zulte.

52' tweede helft, minuut 52. Dessers neemt Pletinckx nog een keertje op de korrel, maar die is vandaag niet te passeren. Lang na de actie wordt Dessers overigens nog teruggefloten voor buitenspel. . Dessers neemt Pletinckx nog een keertje op de korrel, maar die is vandaag niet te passeren. Lang na de actie wordt Dessers overigens nog teruggefloten voor buitenspel.

49' tweede helft, minuut 49. Knap nummertje van Ito tussen drie Essevee-spelers. Nygren kan de voorzet van de Japanner niet beroeren, ook Dessers komt te laat. . Knap nummertje van Ito tussen drie Essevee-spelers. Nygren kan de voorzet van de Japanner niet beroeren, ook Dessers komt te laat.

47' Gele kaart voor Laurens De Bock van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 47 Laurens De Bock Zulte Waregem

47' tweede helft, minuut 47. Daehli wordt aangespeeld in de zestien en pikt de bal goed mee, maar op zijn voorzet is Bansen bij de pinken. . Daehli wordt aangespeeld in de zestien en pikt de bal goed mee, maar op zijn voorzet is Bansen bij de pinken.

46' tweede helft, minuut 46. De Bock krijgt bij zijn rentree meteen een geel kartonnetje onder de neus geduwd. Hij komt te laat bij Ito. . De Bock krijgt bij zijn rentree meteen een geel kartonnetje onder de neus geduwd. Hij komt te laat bij Ito.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft tussen Zulte Waregem en KRC Genk is begonnen. De Limburgers zijn op achtervolgen aangewezen. . De tweede helft tussen Zulte Waregem en KRC Genk is begonnen. De Limburgers zijn op achtervolgen aangewezen.

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+5' eerste helft, minuut 50. Einde eerste helft. Genk trekt met een 1-0-achterstand naar de kleedkamers. Uitgerekend jubilaris Deschacht zette Essevee verdiend op voorsprong met een puike kopbal. . Einde eerste helft Genk trekt met een 1-0-achterstand naar de kleedkamers. Uitgerekend jubilaris Deschacht zette Essevee verdiend op voorsprong met een puike kopbal.



45+4' eerste helft, minuut 49. Nog een bal op de lat! In de laatste seconden van de extra tijd mag Zulte Waregem nog een aanval opzetten. Een uitstekende voorzet van Opare wordt op de bovenkant van de lat gekopt door Berahino. . Nog een bal op de lat! In de laatste seconden van de extra tijd mag Zulte Waregem nog een aanval opzetten. Een uitstekende voorzet van Opare wordt op de bovenkant van de lat gekopt door Berahino.

45+3' eerste helft, minuut 48. In het slot van de eerste helft krijgt Genk nog een vrije trap. Daehli zoekt Muñoz aan de tweede paal, maar die maakt een overtreding op Sissako. . In het slot van de eerste helft krijgt Genk nog een vrije trap. Daehli zoekt Muñoz aan de tweede paal, maar die maakt een overtreding op Sissako.

45+1' eerste helft, minuut 46. Muñoz zet een een-tweetje op met Ito en zet haarscherp voor. De bal is net te hoog voor Dessers. Nygren kan er aan de tweede paal ook niet voldoende bij. . Muñoz zet een een-tweetje op met Ito en zet haarscherp voor. De bal is net te hoog voor Dessers. Nygren kan er aan de tweede paal ook niet voldoende bij.

45' eerste helft, minuut 45. De Bock schoffelt Ito onderuit en komt goed weg zonder geel. . De Bock schoffelt Ito onderuit en komt goed weg zonder geel.

45' eerste helft, minuut 45. Er komen zo meteen vier minuten bij. . Er komen zo meteen vier minuten bij.

44' eerste helft, minuut 44. Dessers speelt een ongelukkige eerste helft. Hij hindert Nygren, die daardoor niet vol kan uithalen. Bij Zulte Waregem gaven ze de kans wel erg gemakkelijk weg. . Dessers speelt een ongelukkige eerste helft. Hij hindert Nygren, die daardoor niet vol kan uithalen. Bij Zulte Waregem gaven ze de kans wel erg gemakkelijk weg.

42' eerste helft, minuut 42. Dessers krijgt een veeg uit de pan van Bansen. De aanvaller van Genk gaat iets te enthousiast door op een verloren bal en raakt Bansen daarbij lichtjes. . Dessers krijgt een veeg uit de pan van Bansen. De aanvaller van Genk gaat iets te enthousiast door op een verloren bal en raakt Bansen daarbij lichtjes.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Olivier Deschacht van Zulte Waregem. 1, 0. goal Zulte Waregem KRC Genk einde 1 0

40' eerste helft, minuut 40. Droomjubileum voor Deschacht! Zulte Waregem klimt op voorsprong en dat is absoluut verdiend. Alsof het in de sterren geschreven stond is het uitgerekend Olivier Deschacht die in zijn 500e wedstrijd in de Belgische hoogste klasse een hoekschop enig mooi in de winkelhaak kopt! . Droomjubileum voor Deschacht! Zulte Waregem klimt op voorsprong en dat is absoluut verdiend. Alsof het in de sterren geschreven stond is het uitgerekend Olivier Deschacht die in zijn 500e wedstrijd in de Belgische hoogste klasse een hoekschop enig mooi in de winkelhaak kopt!

39' eerste helft, minuut 39. Srarfi is een geseling voor de rechterflank van KRC Genk. Hij troeft eerst Cuesta af en snelt ook Muñoz voorbij, maar die is nog net op tijd terug om het schot van Srarfi eruit te halen. . Srarfi is een geseling voor de rechterflank van KRC Genk. Hij troeft eerst Cuesta af en snelt ook Muñoz voorbij, maar die is nog net op tijd terug om het schot van Srarfi eruit te halen.

37' eerste helft, minuut 37. Dessers wint eens een duel van Pletinckx en legt breed op Muñoz, die de bal laat doorlopen voor een denkbeeldige ploegmaat. Grote kans voor Genk, totaal verkeerd ingeschat door nieuwkomer Muñoz. . Dessers wint eens een duel van Pletinckx en legt breed op Muñoz, die de bal laat doorlopen voor een denkbeeldige ploegmaat. Grote kans voor Genk, totaal verkeerd ingeschat door nieuwkomer Muñoz.

35' eerste helft, minuut 35. Ito is daar al opnieuw. Hij vertrekt randje buitenspel, controleert de bal uitstekend, maar mist zijn schot. Dessers stond misschien wel in een kansrijker positie. . Ito is daar al opnieuw. Hij vertrekt randje buitenspel, controleert de bal uitstekend, maar mist zijn schot. Dessers stond misschien wel in een kansrijker positie.

33' eerste helft, minuut 33. Ito mikt naast! Bijna brak de beslissing van Lambrechts Zulte Waregem zuur op, want na de spelhervatting van Vukovic is Ito plots met de bal aan de overkant. De Bock kan in extremis nog voor een hoekschop zorgen. . Ito mikt naast! Bijna brak de beslissing van Lambrechts Zulte Waregem zuur op, want na de spelhervatting van Vukovic is Ito plots met de bal aan de overkant. De Bock kan in extremis nog voor een hoekschop zorgen.

32' eerste helft, minuut 32. De Bock op en Dury naast het veld protesteren wanneer Maehle het leer nog lijkt te beroeren voor het over de achterlijn hobbelt. Veel haalt het niet uit, Lambrechts kent Vukovic een doeltrap toe. . De Bock op en Dury naast het veld protesteren wanneer Maehle het leer nog lijkt te beroeren voor het over de achterlijn hobbelt. Veel haalt het niet uit, Lambrechts kent Vukovic een doeltrap toe.

31' eerste helft, minuut 31. Het tempo is na de drankpauze wat gaan liggen. Dessers vecht voorlopig met de bal en kan zich niet door de stugge thuisdefensie beuken. . Het tempo is na de drankpauze wat gaan liggen. Dessers vecht voorlopig met de bal en kan zich niet door de stugge thuisdefensie beuken.

27' eerste helft, minuut 27. Essevee komt knap uit de Genkse verdrukking. Seck is na een lang uitgesponnen aanval het hoekje ingelopen en wordt daar net te laat aangespeeld door Srarfi. De boomlange middenvelder geeft de bal terug aan de Limburgers. . Essevee komt knap uit de Genkse verdrukking. Seck is na een lang uitgesponnen aanval het hoekje ingelopen en wordt daar net te laat aangespeeld door Srarfi. De boomlange middenvelder geeft de bal terug aan de Limburgers.

25' eerste helft, minuut 25. Lambrechts gunt de spelers een drankpauze. Die is welgekomen, het tempo lag best hoog in het eerste kwart van de wedstrijd. . Lambrechts gunt de spelers een drankpauze. Die is welgekomen, het tempo lag best hoog in het eerste kwart van de wedstrijd.

22' eerste helft, minuut 22. Bijna Berahino! Zulte Waregem lijkt de score te gaan openen wanneer Berahino door een klein gaatje glipt en wordt aangespeeld door Vossen. Cuesta doet de deur niet zonder risico dicht, waardoor Berahino zijn schot niet genoeg kan wapenen. Genk komt erg goed weg. . Bijna Berahino! Zulte Waregem lijkt de score te gaan openen wanneer Berahino door een klein gaatje glipt en wordt aangespeeld door Vossen. Cuesta doet de deur niet zonder risico dicht, waardoor Berahino zijn schot niet genoeg kan wapenen. Genk komt erg goed weg.

19' eerste helft, minuut 19. Dessers en Pletinckx vechten leuke duelletjes uit deze namiddag. De jonge kapitein van Essevee toont zich daarin voorlopig de sterkste. . Dessers en Pletinckx vechten leuke duelletjes uit deze namiddag. De jonge kapitein van Essevee toont zich daarin voorlopig de sterkste.

16' eerste helft, minuut 16. Het openingskwartier is intussen verstreken. Zulte Waregem is de betere ploeg. . Het openingskwartier is intussen verstreken. Zulte Waregem is de betere ploeg.

14' eerste helft, minuut 14. Bij Genk stoppen ze met lopen wanneer Vossen aan de zijlijn een dribbel start en het leer buiten lijkt te tikken. Het spel mag doorgaan van Lambrechts, Lucumi kan met een gelukje de lage voorzet van Vossen neutraliseren. . Bij Genk stoppen ze met lopen wanneer Vossen aan de zijlijn een dribbel start en het leer buiten lijkt te tikken. Het spel mag doorgaan van Lambrechts, Lucumi kan met een gelukje de lage voorzet van Vossen neutraliseren.

13' eerste helft, minuut 13. Cuesta klimt bij een luchtduel hoger dan Vossen, die zich slim voorover laat vallen. Vrije trap voor Essevee op de middenlijn. . Cuesta klimt bij een luchtduel hoger dan Vossen, die zich slim voorover laat vallen. Vrije trap voor Essevee op de middenlijn.

10' eerste helft, minuut 10. Berahino neemt de bal aan met de rug naar doel. Cuesta jaagt hem op en maakt daarbij een overtreding. De vrije trap levert de thuisploeg niets op. . Berahino neemt de bal aan met de rug naar doel. Cuesta jaagt hem op en maakt daarbij een overtreding. De vrije trap levert de thuisploeg niets op.

9' eerste helft, minuut 9. Zulte Waregem is het sterkst aan de wedstrijd begonnen, maar Genk neemt nu even een langere periode het balbezit voor zijn rekening. . Zulte Waregem is het sterkst aan de wedstrijd begonnen, maar Genk neemt nu even een langere periode het balbezit voor zijn rekening.

7' eerste helft, minuut 7. De Bock geeft meteen zijn visitekaartje af. Na een fikse inspanning over de linkerflank levert hij ook nog een prima lage voorzet af op Vossen, die het leer niet vol kan raken. Vukovic klemt het geaaide schot al bij al makkelijk. . De Bock geeft meteen zijn visitekaartje af. Na een fikse inspanning over de linkerflank levert hij ook nog een prima lage voorzet af op Vossen, die het leer niet vol kan raken. Vukovic klemt het geaaide schot al bij al makkelijk.

5' eerste helft, minuut 5. Dessers wordt op links de ruimte ingestuurd, maar moet het op snelheid afleggen tegen Pletinckx, die op zijn 19e de nieuwe kapitein van Zulte Waregem is. . Dessers wordt op links de ruimte ingestuurd, maar moet het op snelheid afleggen tegen Pletinckx, die op zijn 19e de nieuwe kapitein van Zulte Waregem is.

4' eerste helft, minuut 4. De vrije trap wordt weggekopt door Dewaest en komt voor de linker van De Bock, die stevig uithaalt. De bal gaat maar nipt naast de kooi van Vukovic. . De vrije trap wordt weggekopt door Dewaest en komt voor de linker van De Bock, die stevig uithaalt. De bal gaat maar nipt naast de kooi van Vukovic.

2' eerste helft, minuut 2. Opare wordt rechts aan de rand van de grote rechthoek tegen de grond gewerkt door Lucumi en moet verzorging krijgen. . Opare wordt rechts aan de rand van de grote rechthoek tegen de grond gewerkt door Lucumi en moet verzorging krijgen.

1' eerste helft, minuut 1. Deschacht zoekt Berahino al in de openingsseconden met een verre bal. Vukovic schat het gevaar goed in. . Deschacht zoekt Berahino al in de openingsseconden met een verre bal. Vukovic schat het gevaar goed in.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Er is afgetrapt in Zulte Waregem - KRC Genk, de 500e wedstrijd voor Olivier Deschacht in de Belgische hoogste klasse. Kan Genk, met Dessers in de basis, meteen profiteren van het puntenverlies van Gent, Antwerp en Club Brugge? . Aftrap! Er is afgetrapt in Zulte Waregem - KRC Genk, de 500e wedstrijd voor Olivier Deschacht in de Belgische hoogste klasse. Kan Genk, met Dessers in de basis, meteen profiteren van het puntenverlies van Gent, Antwerp en Club Brugge?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:55 vooraf, 15 uur 55. Erik Lambrechts is zo meteen de scheidsrechter met dienst in het Regenboogstadion. . Erik Lambrechts is zo meteen de scheidsrechter met dienst in het Regenboogstadion.

15:53 vooraf, 15 uur 53. Mijn spelers zijn klaar om eraan te beginnen. Ze zijn voorbereid op de hitte en mogen na afloop van de wedstrijd best moe zijn. Hannes Wolf, coach KRC Genk. Mijn spelers zijn klaar om eraan te beginnen. Ze zijn voorbereid op de hitte en mogen na afloop van de wedstrijd best moe zijn. Hannes Wolf, coach KRC Genk

15:32 vooraf, 15 uur 32. Vukovic keert terug tussen de Genkse palen. Na een jaar van blessureleed speelt Danny Vukovic eindelijk weer een match met inzet voor Genk. Vandevoordt zit op de bank. Twee zomeraanwinsten beginnen voor de Limburgers aan de partij: Muñoz en Dessers, van wie erg veel verwacht wordt. Kan de topschutter van de Eredivisie vorig jaar meteen zijn rekening in België openen? . Vukovic keert terug tussen de Genkse palen Na een jaar van blessureleed speelt Danny Vukovic eindelijk weer een match met inzet voor Genk. Vandevoordt zit op de bank. Twee zomeraanwinsten beginnen voor de Limburgers aan de partij: Muñoz en Dessers, van wie erg veel verwacht wordt. Kan de topschutter van de Eredivisie vorig jaar meteen zijn rekening in België openen?

15:28 vooraf, 15 uur 28. Opstelling Zulte Waregem. Francky Dury kan niet rekenen op sluitpost Sammy Bossut, die een schedelbreuk en hersenschudding overhield aan een botsing met Botaka in een oefenmatch tegen AA Gent. Bansen staat in doel. Vossen en Berahino vormen een gevaarlijk aanvalsduo. Ook voor nieuwkomer De Bock is er een basisplaats weggelegd. . Opstelling Zulte Waregem Francky Dury kan niet rekenen op sluitpost Sammy Bossut, die een schedelbreuk en hersenschudding overhield aan een botsing met Botaka in een oefenmatch tegen AA Gent. Bansen staat in doel. Vossen en Berahino vormen een gevaarlijk aanvalsduo. Ook voor nieuwkomer De Bock is er een basisplaats weggelegd.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Jubilaris Deschacht. Olivier Deschacht begint straks aan zijn 500e (!) wedstrijd in de Belgische hoogste klasse. Het eliteclubje met spelers die hem dat voordeden is niet zo groot en bevat namen als Michel Preud'homme, Jan Ceulemans, Vital Borkelmans, Franky Van der Elst, Eddy Snelders en Raymond Mommens, die liefst 614 wedstrijden op zijn conto heeft. Een enorme mijlpaal voor Deschacht. Proficiat! . Jubilaris Deschacht Olivier Deschacht begint straks aan zijn 500e (!) wedstrijd in de Belgische hoogste klasse. Het eliteclubje met spelers die hem dat voordeden is niet zo groot en bevat namen als Michel Preud'homme, Jan Ceulemans, Vital Borkelmans, Franky Van der Elst, Eddy Snelders en Raymond Mommens, die liefst 614 wedstrijden op zijn conto heeft. Een enorme mijlpaal voor Deschacht. Proficiat!

15:15 vooraf, 15 uur 15. Geen Bongonda bij Genk. Naar Theo Bongonda hoef je vandaag niet te zoeken op het veld. De flankaanvaller testte de voorbije week positief op het coronavirus en mist daardoor de seizoensstart tegen zijn ex-ploeg. . Geen Bongonda bij Genk Naar Theo Bongonda hoef je vandaag niet te zoeken op het veld. De flankaanvaller testte de voorbije week positief op het coronavirus en mist daardoor de seizoensstart tegen zijn ex-ploeg.

15:14 vooraf, 15 uur 14. Voorbeschouwing. Om 16.00u starten ook Zulte Waregem en Racing Genk aan het nieuwe voetbalseizoen. Gisteren en vandaag lieten een aantal ploegen met top 6-ambitie al meteen dure punten liggen. Kan Genk al op speeldag 1 een zaakje doen? Volg het hier live. . Voorbeschouwing Om 16.00u starten ook Zulte Waregem en Racing Genk aan het nieuwe voetbalseizoen. Gisteren en vandaag lieten een aantal ploegen met top 6-ambitie al meteen dure punten liggen. Kan Genk al op speeldag 1 een zaakje doen? Volg het hier live.

15:14 - Vooraf Vooraf, 15 uur 14

Opstelling Zulte Waregem. Eike Bansen, Daniel Opare, Ewoud Pletinckx, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Saido Berahino, Ibrahima Seck, Abdoulaye Sissako, Gianni Bruno, Jelle Vossen, Bassem Srarfi Opstelling Zulte Waregem Bassem Srarfi, Jelle Vossen, Gianni Bruno, Abdoulaye Sissako, Ibrahima Seck, Saido Berahino, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Ewoud Pletinckx, Daniel Opare, Eike Bansen

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Junya Ito, Dries Wouters, Mats Møller Dæhli, Daniel Muñoz, Benjamin Nygren, Cyriel Dessers Opstelling KRC Genk Cyriel Dessers, Benjamin Nygren, Daniel Muñoz, Mats Møller Dæhli, Dries Wouters, Junya Ito, Jere Uronen, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Joakim Mæhle, Danny Vukovic