Truiense kanaries fluiten blunderend AA Gent meteen terug

90+6' tweede helft, minuut 96. Einde. Afgefloten! AA Gent bijt in het kunstgras van Stayen. De thuisploeg heeft de zege niet gestolen, AA Gent verdient de nederlaag nu ook weer niet echt na een betere tweede helft. Maar de blunder bij de 2-1 weegt zwaar door.

90+5' tweede helft, minuut 95. Sint-Truiden krijgt nog een geweldige counterkans, maar Nazon speelt het niet uit. Hij houdt AA Gent nog in leven.

90+4' tweede helft, minuut 94. We zien een beteuterde blik bij Gent-manager Louwagie. Dit is niet de start waar Gent op gerekend had, al is het al van 2012 geleden dat het zijn opener nog eens kon winnen.

90+3' tweede helft, minuut 93. STVV trekt zich nu diep op de eigen helft terug. Het zit op fysiek vlak aan het einde van zijn Latijn.

90+1' tweede helft, minuut 91. AA Gent geeft weer die vermoeide en passieve indruk van voor de rust. Is de buit binnen voor de thuisploeg?

90' Toegevoegde tijd. We sluipen de extra tijd in. Die bedraagt 4 minuten. tweede helft, minuut 90.

90' Gele kaart voor Facundo Colidio van STVV tijdens tweede helft, minuut 90 Facundo Colidio STVV

88' tweede helft, minuut 88. AA Gent kan geen power meer ontwikkelen. Als het hier verliest, zal er toch meteen druk op de ketel staan. Stef Wijnants op Radio 1.

88' Kaminski is bij de pinken. Gent ontsnapt zelfs stilaan aan de 3-1. Kaminski moet zich strekken op een plaatsbal van Lucas. tweede helft, minuut 88.

87' tweede helft, minuut 87. Ook STVV probeert het met een ingestudeerd nummertje, maar dat van Lee is een stukje minder gevaarlijk dan die afgekeurde 1-2 van Castro-Montes en Bezoes. Het blijft wel wachten op een Gents slotoffensief.

85' tweede helft, minuut 85. Terwijl de zon weer volop schijnt, moet Kaminski toch nog alert zijn. Het vluchtschot van Lee kleeft aan zijn handen.

83' tweede helft, minuut 83.

83' Twee keer de paal voor Jaremtsjoek. tweede helft, minuut 83.

81' Weer de paal voor Jaremtsjoek! Het zit de bezoekers nu toch niet mee. Odjidja stuurt Jaremtsjoek het straatje in, maar de spits legt de opgelegde kans tegen de paal. Steppe was geklopt. tweede helft, minuut 81.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KAA Gent, Dylan Mbayo erin, Laurent Depoitre eruit wissel Laurent Depoitre Dylan Mbayo

80' tweede helft, minuut 80. Invaller Lucas is te gretig aan de eigen zestien en begaat een fout op een gevaarlijke plaats. Iets voor Kums? Neen, zijn vrijschop illustreert zijn match: zeer matig.

79' tweede helft, minuut 79. Na de kopslag van Jaremtsjoek heeft Steppe geen zweetdruppel meer moeten wegvegen. AA Gent blijft zoeken. Het vindt voorlopig geen antwoord.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij STVV, Jhonny Lucas erin, Steve de Ridder eruit wissel Steve de Ridder Jhonny Lucas

76' tweede helft, minuut 76. De Truiense kapitein legt zich neer in de eigen zestien. De Ridder kampt met een blessure en moet vervangen worden. Zo tikt de tijd natuurlijk ook weer weg.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij STVV, Duckens Nazon erin, Yuma Suzuki eruit wissel Yuma Suzuki Duckens Nazon

74' tweede helft, minuut 74.

73' tweede helft, minuut 73. Het vet is een beetje van de soep bij STVV, maar AA Gent bevindt zich nog altijd te vaak op de eigen speelhelft. Wie krijgt de motor echt aan de praat?

69' tweede helft, minuut 69. Drankpauze. We maken ons op voor het laatste kwart van de wedstrijd. De spelers tanken nog even bij. Kan STVV zijn voorsprong vasthouden?

68' Kopbal tegen de paal. Daar is het Gentse antwoord. De prima voorzet is van Mohammadi, de kopbal van Jaremtsjoek botst tegen de staak. tweede helft, minuut 68.

67' tweede helft, minuut 67. Kan de Gentse gps toch weer de ingeslagen weg opzoeken? Het doelpunt heeft de thuisploeg uiteraard zuurstof gegeven.

67' Gele kaart voor Elisha Owusu van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 67 Elisha Owusu KAA Gent

67' tweede helft, minuut 67.

65' tweede helft, minuut 65. AA Gent heeft nog een halfuur om dit recht te zetten. Het was goed uit de kleedkamer gekomen en leek de match naar zich toe te trekken, tot het blunderfestival in de eigen zestien. Hoe verteren de bezoekers deze tik?

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij KAA Gent, Dogbole Niangbo erin, Roman Bezoes eruit wissel Roman Bezoes Dogbole Niangbo

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij KAA Gent, Dino Arslanagic erin, Igor Plastoen eruit wissel Igor Plastoen Dino Arslanagic

63' tweede helft, minuut 63. De match van Plastoen is voorbij door een blessure. Arslanagic maakt zijn debuut in het Gentse shirt.

63' tweede helft, minuut 63. Wat een geharrewar bij dat doelpunt, dat toch wel uit de lucht komt gevallen! Stef Wijnants op Radio 1.

62' tweede helft, minuut 62. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

61' tweede helft, minuut 61. Vooral miscommunicatie tussen doelman Kaminski en verdediger Plastoen veroorzaakte mee de 2-1. De doelman wilde de bal plukken, maar zijn verdediger kopte weg. Daardoor bleef de bal ergens zweven voor de doellijn en uiteindelijk profiteerde de spits van STVV. Plastoen wordt buiten de lijnen verzorgd na de botsing met Kaminski.

61' tweede helft, minuut 61.

60' tweede helft, minuut 60.

60' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Facundo Colidio van STVV. 2, 1. goal STVV KAA Gent einde 2 1

60' tweede helft, minuut 60. AA Gent klungelt. Wat doet dit pijn aan de ogen! De Ridder pompt de bal in de zestien en dan beginnen alle verdedigers te stuntelen. Het is bijna niet te beschrijven wat er gebeurt, maar de uitkomst blijft gelijk: Colidio zet de thuisploeg op voorsprong.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij STVV, Lee Seung-Woo erin, Keito Nakamura eruit wissel Keito Nakamura Lee Seung-Woo

58' tweede helft, minuut 58. STVV hapt naar adem en AA Gent wil de ruimte benutten. Depoitre loopt weg van zijn bewaker en trapt (van net iets te ver). Het wilde schot belandt niet tussen de palen.

55' tweede helft, minuut 55. STVV is de controle kwijt. De preek van Thorup lijkt te renderen, want AA Gent toont veel meer drang naar voren. Bij Sint-Truiden zijn ze voorlopig blij dat ze de bal af en toe kunnen wegknallen.

52' tweede helft, minuut 52. STVV wordt opgejaagd, Gent zet meer druk. Voorlopig kan de thuisploeg het tempo van de eerste helft niet oppikken. Dat zou ook al een half wonder geweest zijn.

52' tweede helft, minuut 52.

51' tweede helft, minuut 51. AA Gent wil de match toch iets meer in handen nemen en voetbalt sneller. Depoitre bereikt Bezoes, die zijn volley helemaal mist. Hij knalt de bal zowat het stadion uit.

50' tweede helft, minuut 50. AA Gent voetbalt al zijn kansen bij elkaar van aan de cornervlag. Stef Wijnants op Radio 1.

47' tweede helft, minuut 47. Goal afgekeurd! En weer forceert AA Gent het op een corner. Bij STVV vergeten ze de tweede zone, waar Kums de bal op de rechter van Castro-Montes legt. Bezoes werpt zich in de baan van het schot en scoort de 1-2. Buitenspel, oordeelt de arbitrage. Nipt en sowieso zuur voor dit ingestudeerde Gentse nummertje!

47' tweede helft, minuut 47. Mohammadi haalt - na een combinatie - eindelijk eens de achterlijn, maar de linksachter moet wachten op steun. Meer dan een hoekschop zit er dus niet in.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. De spelers hebben even kunnen uitblazen en melden zich weer op het veld. 1-1, daar mag vooral AA Gent niet over mopperen. Wat zeggen we over 45 minuten?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. We zetten een punt achter de eerste helft. STVV moet ontgoocheld zijn, want het scoorde na 1 minuut en speelde een puike wedstrijd met fris, snel en verzorgd voetbal. Bij AA Gent was het een mager beestje, maar de bezoekers trekken toch met een iets minder slecht gevoel naar de kleedkamers dankzij de krachtige nekslag van Plastoen.

Bij AA Gent was het een mager beestje, maar de bezoekers trekken toch met een iets minder slecht gevoel naar de kleedkamers dankzij de krachtige nekslag van Plastoen.

45+1' eerste helft, minuut 46. Bijna 1-2! AA Gent is dicht bij de perfecte hold-up. Weer ligt een corner aan de basis: Ngadeu kopt nu net naast. Stilstaande fases lijken de enige manier waarop AA Gent hier kan dreigen. Maar ze renderen wel.

45' eerste helft, minuut 45.

43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Igor Plastoen van KAA Gent. 1, 1. goal STVV KAA Gent einde 1 1

43' eerste helft, minuut 43. 1-1! Het venijn zit in de staart. Op een corner flikt Gent het. Plastoen knikt krachtig tegen de onderkant van de lat. De bal kaatst over de achterlijn, het binnenglijden van Jaremtsjoek was overbodig. De gelijkmaker is gevleid, zoveel is zeker.

Plastoen knikt krachtig tegen de onderkant van de lat. De bal kaatst over de achterlijn, het binnenglijden van Jaremtsjoek was overbodig. De gelijkmaker is gevleid, zoveel is zeker.

42' eerste helft, minuut 42. Ei zo na dwingt AA Gent toch een kans af. Castro-Montes wil de bal richting het penaltypunt plaatsen: Jaremtsjoek neemt aan, maar had beter moeten laten lopen voor Bezoes.

41' eerste helft, minuut 41. Nog 5 minuten tot het einde van het eerste bedrijf. Kan een veel te statisch AA Gent toch nog iets uit zijn mouw schudden? Er zal tijdens de rust sowieso een donderpreek volgen, vermoeden we. Niemand krijgt de boel aan de praat bij de bezoekers.

39' eerste helft, minuut 39.

39' Gent ziet af. Daar is de thuisploeg opnieuw. AA Gent verkeert achterin in zomerse sferen: Colidio blijft erg sterk op zijn benen en dwingt Kaminski tot een redding. eerste helft, minuut 39.

38' eerste helft, minuut 38. Strafschopfase met een geurtje aan. Nakamura duikt de zestien in en gaat na een duel met Castro-Montes tegen de grond. De rechtsachter deelde toch een stevige por uit. Dat is al "flirten flirten".

36' eerste helft, minuut 36. De Gentse flankverdedigers zijn in het systeem van Thorup een echt wapen, maar voorlopig zijn Castro-Montes en Mohammadi een flauw afkooksel van wat ze normaal waard zijn. Als ze de bal op de helft van STVV toegespeeld krijgen, is de bal meteen voor de kooi pompen meestal de enige optie. Die aanpak levert niets op.

Als ze de bal op de helft van STVV toegespeeld krijgen, is de bal meteen voor de kooi pompen meestal de enige optie. Die aanpak levert niets op.

34' eerste helft, minuut 34. Bij Gent is het spel voorspelbaar, bij STVV jagen ze als leeuwen op de bal. Of ze dit - zeker gezien deze omstandigheden - 90 minuten zullen volhouden, is natuurlijk een andere vraag.

32' eerste helft, minuut 32. De omschakeling bij STVV mag gezien worden. Het gaat geregeld razendsnel, over de grond en verzorgd. Alleen komt Colombatto in deze fase niet tot een schot.

31' Gele kaart voor Santiago Colombatto van STVV tijdens eerste helft, minuut 31 Santiago Colombatto STVV

31' eerste helft, minuut 31. Bezoes is aan het worstelen met zichzelf en wil stevig jagen. Hij komt te laat bij Garcia en krijgt geel voor een gratuite overtreding. Dit helpt zijn ploeg natuurlijk ook niet.

31' eerste helft, minuut 31.

30' Gele kaart voor Roman Bezoes van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 30 Roman Bezoes KAA Gent

29' eerste helft, minuut 29. De Gentse spitsen worden maar niet bereikt. Stef Wijnants op Radio 1.

28' eerste helft, minuut 28. Het zou een beetje goedkoop zijn om dit nu al als het David-effect te bestempelen, maar het is wel duidelijk dat Gent zijn goudhaantje mist. Voorin is er veel te weinig beweging en creativiteit. Al is dit spelbeeld ook de verdienste van STVV, dat veel energie in dit eerste halfuur stopt.

27' eerste helft, minuut 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24' eerste helft, minuut 24. Drankpauze. Het is niet zo heet als gisteren (de zon verstopt zich achter de wolken), maar een drankpauze is uiteraard welkom. Voor Gent-coach Thorup is dit zeer korte intermezzo een kans om bij te sturen, wat ook nodig is.

23' eerste helft, minuut 23. Mohammadi duwt de bal te ver voor zich uit en gaat dan met zijn voetje over het leer. STVV-kapitein De Ridder ondervindt dat vanaf de eerste rij, want hij incasseert de charge van de Gentse linksachter. Een kaartje had hier gemogen.

21' eerste helft, minuut 21. AA Gent heeft enkele vrijschoppen gehad, maar meer ook niet. Stef Wijnants op Radio

19' Japans schotje. In de omschakeling bouwt STVV geen zekerheid in, maar trekt het met veel volk naar voren. Nakamura dwingt Kaminski tot een redding op de grond. . eerste helft, minuut 19. Japans schotje In de omschakeling bouwt STVV geen zekerheid in, maar trekt het met veel volk naar voren. Nakamura dwingt Kaminski tot een redding op de grond.

18' eerste helft, minuut 18.

18' eerste helft, minuut 18. De laatste fase van de voorbereiding was niet echt rooskleurig bij AA Gent, dat geregeld een steekje liet vallen. Het trekt die lijn voorlopig door. Het spitsenduo zit voorlopig in de achterzak van Teixeira en Mmaee. . De laatste fase van de voorbereiding was niet echt rooskleurig bij AA Gent, dat geregeld een steekje liet vallen. Het trekt die lijn voorlopig door. Het spitsenduo zit voorlopig in de achterzak van Teixeira en Mmaee.

15' eerste helft, minuut 15. Gezond agressief STVV. Bij AA Gent is er voorlopig te veel stilstand, bij Sint-Truiden zetten ze meteen hun tanden in de Gentse man in balbezit. De voorsprong is na een kwartier zeker gerechtvaardigd. . Gezond agressief STVV Bij AA Gent is er voorlopig te veel stilstand, bij Sint-Truiden zetten ze meteen hun tanden in de Gentse man in balbezit. De voorsprong is na een kwartier zeker gerechtvaardigd.

12' eerste helft, minuut 12. Sint-Truiden is bedrijvig en brengt de Gentse rechterkant geregeld in de problemen. Nakamura gooit de bal voor de pot, maar Suzuki ziet die voorzet over zijn hoofd waaien. . Sint-Truiden is bedrijvig en brengt de Gentse rechterkant geregeld in de problemen. Nakamura gooit de bal voor de pot, maar Suzuki ziet die voorzet over zijn hoofd waaien.

12' eerste helft, minuut 12. Herhaalt de geschiedenis zich voor AA Gent? Het is al van 2012 geleden dat Gent zijn openingsmatch nog eens kon winnen. Lierse was toen het kind van de rekening. . Herhaalt de geschiedenis zich voor AA Gent? Het is al van 2012 geleden dat Gent zijn openingsmatch nog eens kon winnen. Lierse was toen het kind van de rekening.

9' eerste helft, minuut 9. We noteren toch een eerste mogelijkheid op de Gentse kant van ons blad. Odjidja vlamt een weggekopte bal richting Steppe, die het schot in hoekschop duwt. Die corner krijgen de Gentenaars niet. De bal zou sowieso wel naast doel gehobbeld zijn. . We noteren toch een eerste mogelijkheid op de Gentse kant van ons blad. Odjidja vlamt een weggekopte bal richting Steppe, die het schot in hoekschop duwt. Die corner krijgen de Gentenaars niet. De bal zou sowieso wel naast doel gehobbeld zijn.

8' eerste helft, minuut 8. AA Gent is niet goed begonnen. Kums en Odjidja komen niet in het stuk voor, ook Bezoes heeft nog geen bal geraakt. Stef Wijnants op Radio 1. AA Gent is niet goed begonnen. Kums en Odjidja komen niet in het stuk voor, ook Bezoes heeft nog geen bal geraakt. Stef Wijnants op Radio 1

6' eerste helft, minuut 6. Het doelpunt heeft meteen voor vuur gezorgd. Dat AA Gent de match in handen zou (moeten) nemen, dat kon je voor de aftrap al voorspellen. Maar na de razendsnelle 1-0 moet het dat nog wat meer doen. Al is er natuurlijk nog voldoende tijd om iets recht te trekken. . Het doelpunt heeft meteen voor vuur gezorgd. Dat AA Gent de match in handen zou (moeten) nemen, dat kon je voor de aftrap al voorspellen. Maar na de razendsnelle 1-0 moet het dat nog wat meer doen. Al is er natuurlijk nog voldoende tijd om iets recht te trekken.

5' eerste helft, minuut 5.

3' eerste helft, minuut 3. Het centrale duo van de Gentenaars zag er niet te goed uit bij het doelpunt. Plastoen kon de voorzet niet wegwerken (en raakte het leer nog lichtjes ongelukkig), Ngadeu kwam ook al enkele centimeters tekort. Dit is toch meteen een klap voor AA Gent. . Het centrale duo van de Gentenaars zag er niet te goed uit bij het doelpunt. Plastoen kon de voorzet niet wegwerken (en raakte het leer nog lichtjes ongelukkig), Ngadeu kwam ook al enkele centimeters tekort. Dit is toch meteen een klap voor AA Gent.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Yuma Suzuki van STVV. 1, 0. goal STVV KAA Gent einde 1 0

2' eerste helft, minuut 2. STVV scoort! Wat een blitzstart van de thuisploeg. Garcia zwiept de bal voor de kooi na 1 minuut en 15 seconden. Bij Gent trapt de defensie een gat in de lucht: Suzuki loopt de 1-0 binnen. . STVV scoort! Wat een blitzstart van de thuisploeg. Garcia zwiept de bal voor de kooi na 1 minuut en 15 seconden. Bij Gent trapt de defensie een gat in de lucht: Suzuki loopt de 1-0 binnen.



2' eerste helft, minuut 2. Toch zeer opmerkelijk: AA Gent heeft zoveel nieuwkomers gehaald, maar niemand staat in de basis. Stef Wijnants op Radio 1. Toch zeer opmerkelijk: AA Gent heeft zoveel nieuwkomers gehaald, maar niemand staat in de basis. Stef Wijnants op Radio 1

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Boterberg blaast op zijn fluitje. "Het heeft wat geregend: ik zou dit goeie omstandigheden durven te noemen om te voetballen", zegt Stef Wijnants, onze verslaggever op Stayen. . Aftrap Scheidsrechter Boterberg blaast op zijn fluitje. "Het heeft wat geregend: ik zou dit goeie omstandigheden durven te noemen om te voetballen", zegt Stef Wijnants, onze verslaggever op Stayen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:14 vooraf, 13 uur 14. Of het vertrek van David definitief is? Neen, dat is voorbarig. Zulke grote transfers zijn niet in een paar dagen geregeld. Dat zie je ook bij internationale transfers. Er zijn nog veel dingen die moeten worden uitgeklaard. De berichtgeving is voorbarig. Michel Louwagie (manager AA Gent) bij Eleven Sports. Of het vertrek van David definitief is? Neen, dat is voorbarig. Zulke grote transfers zijn niet in een paar dagen geregeld. Dat zie je ook bij internationale transfers. Er zijn nog veel dingen die moeten worden uitgeklaard. De berichtgeving is voorbarig. Michel Louwagie (manager AA Gent) bij Eleven Sports

13:14 De namen van STVV op een rijtje. vooraf, 13 uur 14. De namen van STVV op een rijtje. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:09 vooraf, 13 uur 09. Jonathan David? Ik heb gisteren nog met hem gesproken, maar de focus ligt op deze match. We wisten dat er iets zou gebeuren, maar we denken aan deze match. We kunnen hem niet vervangen, maar iemand moet zijn positie overnemen. En die speler moet dat met zijn kwaliteiten aanpakken. . Jess Thorup (coach AA Gent). Jonathan David? Ik heb gisteren nog met hem gesproken, maar de focus ligt op deze match. We wisten dat er iets zou gebeuren, maar we denken aan deze match. We kunnen hem niet vervangen, maar iemand moet zijn positie overnemen. En die speler moet dat met zijn kwaliteiten aanpakken. Jess Thorup (coach AA Gent)

13:01 vooraf, 13 uur 01. Kunstgras. AA Gent liet niets aan het toeval over en trok gisteren al naar Stayen, waar het kunstgras altijd voor wat vraagtekens zorgt bij de bezoekers. De laatste thuiszege van STVV tegen AA Gent, daar moeten we al 3 jaar voor terug. Dat was toen ook de competitie-opener voor beide clubs: 3-2. . Kunstgras AA Gent liet niets aan het toeval over en trok gisteren al naar Stayen, waar het kunstgras altijd voor wat vraagtekens zorgt bij de bezoekers.

De laatste thuiszege van STVV tegen AA Gent, daar moeten we al 3 jaar voor terug. Dat was toen ook de competitie-opener voor beide clubs: 3-2.

12:51 vooraf, 12 uur 51. Opstelling AA Gent. De bezoekers hebben een drukke mercato achter de rug, maar daar is in de basisopstelling weinig van te merken. Coach Jess Thorup kiest voor zijn vertrouwde namen. De defensie bestaat uit Castro-Montes, Ngadeu, Plastoen en Mohammadi. Miljoenenaankoop Nurio is geblesseerd en mist deze match. Op het middenveld vinden we de ruit met Owusu, Kums, Odjidja en Bezoes, die de plaats van David (transferkoorts) inneemt. De aanvalslinie wordt bevolkt door Depoitre en Jaremtsjoek. . Opstelling AA Gent De bezoekers hebben een drukke mercato achter de rug, maar daar is in de basisopstelling weinig van te merken.

Coach Jess Thorup kiest voor zijn vertrouwde namen. De defensie bestaat uit Castro-Montes, Ngadeu, Plastoen en Mohammadi. Miljoenenaankoop Nurio is geblesseerd en mist deze match.

Op het middenveld vinden we de ruit met Owusu, Kums, Odjidja en Bezoes, die de plaats van David (transferkoorts) inneemt. De aanvalslinie wordt bevolkt door Depoitre en Jaremtsjoek.

12:50 vooraf, 12 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:48 vooraf, 12 uur 48. De vuurdoop van Kevin Muscat. Bij Sint-Truiden is de grootste aanpassing doorgevoerd in de technische staf. Nu ja, Kevin Muscat stond al even in de wandelgangen klaar en de Australiër is nu officieel T1. Op de transfermarkt bleef STVV opvallend stil wat de aanwervingen betreft. Met Botaka en De Bruyn zijn dan weer twee sterkhouders verhuisd naar... Gent. De spoeling is een beetje dun, maar de voorbereiding was zeker niet ondermaats. Onder Muscat lijkt het geraamte van dit STVV er te staan. De nieuwe aanvoerder Steve De Ridder schuwde de grote woorden zelfs niet: "STVV moet 7e of 8e kunnen worden en moet zelfs een Europees ticket ambiëren", sprak hij dit weekend in Het Belang van Limburg. Straks mogen De Ridder en co bewijzen of die ambities gewettigd zijn. . De vuurdoop van Kevin Muscat Bij Sint-Truiden is de grootste aanpassing doorgevoerd in de technische staf. Nu ja, Kevin Muscat stond al even in de wandelgangen klaar en de Australiër is nu officieel T1.

Op de transfermarkt bleef STVV opvallend stil wat de aanwervingen betreft. Met Botaka en De Bruyn zijn dan weer twee sterkhouders verhuisd naar... Gent.

De spoeling is een beetje dun, maar de voorbereiding was zeker niet ondermaats. Onder Muscat lijkt het geraamte van dit STVV er te staan.

De nieuwe aanvoerder Steve De Ridder schuwde de grote woorden zelfs niet: "STVV moet 7e of 8e kunnen worden en moet zelfs een Europees ticket ambiëren", sprak hij dit weekend in Het Belang van Limburg.

Straks mogen De Ridder en co bewijzen of die ambities gewettigd zijn.

12:43 De buien zullen misschien voor een klein beetje verkoeling zorgen. vooraf, 12 uur 43. De buien zullen misschien voor een klein beetje verkoeling zorgen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:04 vooraf, 10 uur 04. "Flexibiliteit kan ons nog diensten bewijzen dit seizoen". Gent-coach Jess Thorup kijkt uit naar het eerste fluitsignaal. "Kwalitatief zijn we sterker dan vorig seizoen. De nieuwe jongens zullen het team verrijken en dat stemt mij tevreden", zegt de Deen. "Als trainer ervaar ik nu meer mogelijkheden. Tijdens de voorbereiding experimenteerden we al met de opstelling en het systeem. Ik heb hier veel uit opgestoken. De flexibiliteit kan ons nog diensten bewijzen tijdens het seizoen." . "Flexibiliteit kan ons nog diensten bewijzen dit seizoen" Gent-coach Jess Thorup kijkt uit naar het eerste fluitsignaal. "Kwalitatief zijn we sterker dan vorig seizoen. De nieuwe jongens zullen het team verrijken en dat stemt mij tevreden", zegt de Deen.



"Als trainer ervaar ik nu meer mogelijkheden. Tijdens de voorbereiding experimenteerden we al met de opstelling en het systeem. Ik heb hier veel uit opgestoken. De flexibiliteit kan ons nog diensten bewijzen tijdens het seizoen."

10:02 vooraf, 10 uur 02. Op STVV is het nooit gemakkelijk, laat staan met een brandende zon. Het doel is duidelijk, we willen een goede start maken en dat doe je enkel door te winnen . Vadis Odjidja. Op STVV is het nooit gemakkelijk, laat staan met een brandende zon. Het doel is duidelijk, we willen een goede start maken en dat doe je enkel door te winnen Vadis Odjidja

09:58 vooraf, 09 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:56 vooraf, 09 uur 56. Gent opent seizoen in Stayen. Sint-Truiden krijgt vandaag KAA Gent over de vloer, de nummer 2 van vorig seizoen. Club Brugge en Antwerp lieten gisteren al punten liggen, pakt Gent wel de volle buit? Volg STVV-Gent hier live met tekstupdates vanaf 13.30u. . Gent opent seizoen in Stayen Sint-Truiden krijgt vandaag KAA Gent over de vloer, de nummer 2 van vorig seizoen. Club Brugge en Antwerp lieten gisteren al punten liggen, pakt Gent wel de volle buit? Volg STVV-Gent hier live met tekstupdates vanaf 13.30u.

09:56 - Vooraf Vooraf, 09 uur 56

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Ibrahima Sankhon, Samy Mmaee, Jorge Teixeira, Pol García, Chris Durkin, Santiago Colombatto, Steve de Ridder, Keito Nakamura, Facundo Colidio, Yuma Suzuki Opstelling STVV Yuma Suzuki, Facundo Colidio, Keito Nakamura, Steve de Ridder, Santiago Colombatto, Chris Durkin, Pol García, Jorge Teixeira, Samy Mmaee, Ibrahima Sankhon, Kenny Steppe

Opstelling KAA Gent. Thomas Kaminski, Alessio Castro-Montes, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Milad Mohammadi, Vadis Odjidja Ofoe, Elisha Owusu, Roman Bezoes, Sven Kums, Laurent Depoitre, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Laurent Depoitre, Sven Kums, Roman Bezoes, Elisha Owusu, Vadis Odjidja Ofoe, Milad Mohammadi, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Alessio Castro-Montes, Thomas Kaminski