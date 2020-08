AA Gent wil erin vliegen tegen STVV: "Kwalitatief zijn we sterker dan vorig jaar"

"Als trainer ervaar ik nu meer mogelijkheden. Tijdens de voorbereiding experimenteerden we al met de opstelling en het systeem. Ik heb hier veel uit opgestoken. De flexibiliteit kan ons nog diensten bewijzen tijdens het seizoen."

Gent-coach Jess Thorup kijkt uit naar het eerste fluitsignaal. "Kwalitatief zijn we sterker dan vorig seizoen. De nieuwe jongens zullen het team verrijken en dat stemt mij tevreden", zegt de Deen.

10:02

vooraf, 10 uur 02. Op STVV is het nooit gemakkelijk, laat staan met een brandende zon. Het doel is duidelijk, we willen een goede start maken en dat doe je enkel door te winnen . Vadis Odjidja.