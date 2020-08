OHL keert terug in 1A met gevleid punt tegen Eupen

Fase per fase

Fase per fase

21:02 einde, 21 uur 02. OHL keert terug in 1A met punt tegen Eupen. Na een leuke partij hebben OHL en Eupen de punten gedeeld. Vooral de bezoekers konden af en toe goed voetbal op de mat brengen via hun snelle wingers. Nuhu wiste in de 72e minuut de gevleide 1-0 van Kotysch uit. OHL toonde zich onmachtig in het slot, Eupen toonde een fors gebrek aan efficiëntie.

90+5' tweede helft, minuut 95. De onmacht bij OHL is groot. Mercier heeft alle tijd maar verstuurt een draak van een dieptepass. De Leuvenaars pakken vandaag een gevleid punt. . De onmacht bij OHL is groot. Mercier heeft alle tijd maar verstuurt een draak van een dieptepass. De Leuvenaars pakken vandaag een gevleid punt.

90+4' tweede helft, minuut 94. Cools kan met een laatste stuiptrekking nog een hoekschop uitlokken. Peeters mag zich nog eens achter de bal zetten voor een hoekschop. . Cools kan met een laatste stuiptrekking nog een hoekschop uitlokken. Peeters mag zich nog eens achter de bal zetten voor een hoekschop.

90+2' tweede helft, minuut 92. Door de cooling break en de blessurebehandeling krijgen we 6 minuten extra tijd. Krijgen we nog een winnaar in deze wedstrijd? . Door de cooling break en de blessurebehandeling krijgen we 6 minuten extra tijd. Krijgen we nog een winnaar in deze wedstrijd?

88' tweede helft, minuut 88. Eupen blijft proberen. Nuhu toont zich ook in de slotminuten nog bedrijvig. De winger snijdt knap naar binnen, maar mist opnieuw precisie in de laatste pass. Ook Ngoy kan in de daaropvolgende actie niet besluiten. . Eupen blijft proberen Nuhu toont zich ook in de slotminuten nog bedrijvig. De winger snijdt knap naar binnen, maar mist opnieuw precisie in de laatste pass. Ook Ngoy kan in de daaropvolgende actie niet besluiten.

87' tweede helft, minuut 87. Houden beide ploegen het op een gelijkspel of krijgen we alsnog een winnaar in deze partij? Peeters kan nog eens oprukken en legt aan, maar zijn schot waait ver naast. Nog een kleine 5 minuten. . Houden beide ploegen het op een gelijkspel of krijgen we alsnog een winnaar in deze partij? Peeters kan nog eens oprukken en legt aan, maar zijn schot waait ver naast. Nog een kleine 5 minuten.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij OH Leuven, Pierre Yves Ngawa erin, Kenneth Schuermans eruit wissel Kenneth Schuermans Pierre Yves Ngawa

81' Derde blessure bij OHL. Na Maertens en Tshimanga valt nu ook Schuermans uit. De comeback van OHL is er dus niet eentje zonder kleerscheuren. Ngawa komt de ongelukkige verdediger vervangen. . tweede helft, minuut 81. Derde blessure bij OHL Na Maertens en Tshimanga valt nu ook Schuermans uit. De comeback van OHL is er dus niet eentje zonder kleerscheuren. Ngawa komt de ongelukkige verdediger vervangen.