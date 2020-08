LIVE: OHL kijkt Eupen in de ogen bij terugkeer op het hoogste niveau

Aan de Leuvense kant zit er nog heel wat afval in het spel. Eupen blijft het initiatief nemen. Heris kan scherp voorzetten, opnieuw is het Keet die gevaar voorkomt.

Na de halve kans van Maertens is het aan Eupen om te dreigen. Amat kan vanuit de draai schieten maar Keet maakt zich niet moe op de poging van de Spanjaard. Wat later kan Embalo van zo'n 30m aanleggen, maar opnieuw heeft de OHL-doelman niet al te veel moeite met het schot.

De zenuwen lijken er nog wat in te zitten bij OHL. Eupen neemt het initiatief in de openingsminuten van deze wedstrijd.

Keert promovendus OHL door de grote poort terug naar eerste klasse, of steekt Eupen een stokje in de Leuvense wielen?

vooraf, 18 uur 52. Versterkt Eupen is klaar voor nieuw seizoen. De Oostkantonners zaten afgelopen maanden niet stil. Met onder andere Stef Peeters, Amara Baby en Benoit Poulain haalden ze enkele routiniers uit de JPL binnen. Poulain en Peeters starten bovendien meteen in de basis. .

vooraf, 18 uur 34. OHL: terug van weggeweest. De thuisploeg begint om 19u aan een derde avontuur in eerste klasse. In 2011 kwamen de Leuvenaars bij hun debuut binnen via de grote poort: Anderlecht werd aan Den Dreef met 2-1 opzij gezet. Het was de start van een driejarig verblijf in de JPL. Bij hun terugkeer in 2015 ging het OHL minder goed af: op de openingsspeeldag werd met 3-1 verloren tegen Racing Genk. De toon van een wisselvallig seizoen was meteen gezet met een snelle degradatie tot gevolg. De ambitieuze Leuvenaars hopen dit keer hun start alvast niet te missen. Sinds de komst van de kapitaalkrachtige King Power Group is er de ambitie om zich voorgoed te nestelen op het hoogste voetbalniveau. .