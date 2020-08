LIVE: Nuhu brengt strijdvaardig Eupen weer langszij

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij OH Leuven, Pierre Yves Ngawa erin, Kenneth Schuermans eruit wissel Kenneth Schuermans Pierre Yves Ngawa

81' Derde blessure bij OHL. Na Maertens en Tshimanga valt nu ook Schuermans uit. De comeback van OHL is er dus niet eentje zonder kleerscheuren. Ngawa komt de ongelukkige verdediger vervangen. . tweede helft, minuut 81. Derde blessure bij OHL Na Maertens en Tshimanga valt nu ook Schuermans uit. De comeback van OHL is er dus niet eentje zonder kleerscheuren. Ngawa komt de ongelukkige verdediger vervangen.

79' tweede helft, minuut 79. OHL probeert wat tegengas te geven maar blijft moeilijk voetballen. Myny probeert een een-twee op te zetten met Henry, maar de inspeelpass van de diepe spits is niet goed. . OHL probeert wat tegengas te geven maar blijft moeilijk voetballen. Myny probeert een een-twee op te zetten met Henry, maar de inspeelpass van de diepe spits is niet goed.

77' tweede helft, minuut 77. Eupen maakt aanspraak op de drie punten. N'Dri kopt knap achterwaarts op een vrije trap van Peeters. De bal zeilt een meetlatje over de verre winkelhaak. . Eupen maakt aanspraak op de drie punten. N'Dri kopt knap achterwaarts op een vrije trap van Peeters. De bal zeilt een meetlatje over de verre winkelhaak.

74' tweede helft, minuut 74. Bijna Ngoy! Invaller Ngoy toont wat Eupen miste in de eerste helft. De winger draait knap weg van Kotysch, maar vindt Darren Keet op zijn pad. In de herneming trapt Nuhu ruim over. OHL bibbert! . Bijna Ngoy! Invaller Ngoy toont wat Eupen miste in de eerste helft. De winger draait knap weg van Kotysch, maar vindt Darren Keet op zijn pad. In de herneming trapt Nuhu ruim over. OHL bibbert!

73' tweede helft, minuut 73. Nuhu hangt de bordjes gelijk! Na een knappe combinatie kan invaller Ngoy voorzetten. Kotysch krijgt de bal ongelukkig tegen zijn voet en zet daarmee zijn eigen doelman op het verkeerde been. Nuhu is goed gevolg en kan de gelijkmaker gemakkelijk binnenprikken. . Nuhu hangt de bordjes gelijk! Na een knappe combinatie kan invaller Ngoy voorzetten. Kotysch krijgt de bal ongelukkig tegen zijn voet en zet daarmee zijn eigen doelman op het verkeerde been. Nuhu is goed gevolg en kan de gelijkmaker gemakkelijk binnenprikken.

72' tweede helft, minuut 72. 1-1! Nuhu met de gelijkmaker

72' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 72 door Isaac Nuhu van KAS Eupen. 1, 1. goal OH Leuven KAS Eupen 1 1

69' tweede helft, minuut 69. Cooling break. Halverwege de tweede helft krijgen we de tweede cooling break. Kan een frisse slok water voor een ommekeer zorgen bij de bezoekers? . Cooling break Halverwege de tweede helft krijgen we de tweede cooling break. Kan een frisse slok water voor een ommekeer zorgen bij de bezoekers?

68' tweede helft, minuut 68. Eupen-coach San José voelt dat er iets moet gebeuren. Een bleke Embalo mag gaan rusten, Ngoy komt erin. Kan Eupen de scheve situatie nog rechtzetten? . Eupen-coach San José voelt dat er iets moet gebeuren. Een bleke Embalo mag gaan rusten, Ngoy komt erin. Kan Eupen de scheve situatie nog rechtzetten?

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KAS Eupen, Julien Ngoy erin, Carlos Embalo eruit wissel Carlos Embalo Julien Ngoy

63' tweede helft, minuut 63. Overhaaste Panda's. De bezoekers voelen dat er iets moet gebeuren en blijven proberen. Nuhu rukt pijlsnel op maar ziet geen aanspeelpunten. Hij probeert het dan maar zelf met een wanhoopsschot vanop zo'n 35 meter. De bal hobbelt 15 meter naast de kooi van Keet. . Overhaaste Panda's De bezoekers voelen dat er iets moet gebeuren en blijven proberen. Nuhu rukt pijlsnel op maar ziet geen aanspeelpunten. Hij probeert het dan maar zelf met een wanhoopsschot vanop zo'n 35 meter. De bal hobbelt 15 meter naast de kooi van Keet.

62' tweede helft, minuut 62. Eupen zal flink balen. De Panda's hadden zowat de hele wedstrijd het betere spel, maar wisten geen kansen te benutten. . Eupen zal flink balen. De Panda's hadden zowat de hele wedstrijd het betere spel, maar wisten geen kansen te benutten.

59' Gele kaart voor Olivier Myny van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 59 Olivier Myny OH Leuven

57' tweede helft, minuut 57. Kotysch tegen de gang van het spel! Plots is daar een doelpunt en zowaar voor de thuisploeg. Na een lepe vrije trap van Mercier kan Kotysch vrij aanleggen. De centrale verdediger trapt overhoeks binnen. Een knap doelpunt van OHL en het deksel op de neus voor Eupen. . Kotysch tegen de gang van het spel! Plots is daar een doelpunt en zowaar voor de thuisploeg. Na een lepe vrije trap van Mercier kan Kotysch vrij aanleggen. De centrale verdediger trapt overhoeks binnen. Een knap doelpunt van OHL en het deksel op de neus voor Eupen.

57' tweede helft, minuut 57.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Sascha Kotysch van OH Leuven. 1, 0. goal OH Leuven KAS Eupen 1 0

57' Gele kaart voor Stef Peeters van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 57 Stef Peeters KAS Eupen

55' tweede helft, minuut 55. Eupen morst met kansen. Peeters kan vanop zijn eigen helft oprukken. De Leuvense verdedigers blijven wijken en gunnen Peeters een open schietkans. De middenvelder talmt echter te lang en ziet zijn schot nog afgeblokt. Er hangt toch stilaan een doelpunt in de lucht. . Eupen morst met kansen Peeters kan vanop zijn eigen helft oprukken. De Leuvense verdedigers blijven wijken en gunnen Peeters een open schietkans. De middenvelder talmt echter te lang en ziet zijn schot nog afgeblokt. Er hangt toch stilaan een doelpunt in de lucht.

52' tweede helft, minuut 52. De OHL-defensie kan een voorzet van N'Dri niet goed verwerken. Musona pikt de bal op en legt na enkele flukse bewegingen de bal terug op Peeters. Zijn schot wordt afgeblokt. Eupen blijft proberen, OHL blijft zoeken naar zichzelf. . De OHL-defensie kan een voorzet van N'Dri niet goed verwerken. Musona pikt de bal op en legt na enkele flukse bewegingen de bal terug op Peeters. Zijn schot wordt afgeblokt. Eupen blijft proberen, OHL blijft zoeken naar zichzelf.

49' tweede helft, minuut 49. Nuhu gaat alweer opzichtig neer in de zestien. Scheidsrechter D'Hondt vindt het welletjes en schuift de winger van Eupen een geel karton onder de neus. . Nuhu gaat alweer opzichtig neer in de zestien. Scheidsrechter D'Hondt vindt het welletjes en schuift de winger van Eupen een geel karton onder de neus.

48' Gele kaart voor Isaac Nuhu van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 48 Isaac Nuhu KAS Eupen

46' tweede helft, minuut 46. Beterschap in de tweede helft? De bal rolt opnieuw in Leuven. Krijgen we in de tweede helft wel doelpunten te zien? . Beterschap in de tweede helft? De bal rolt opnieuw in Leuven. Krijgen we in de tweede helft wel doelpunten te zien?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:55 rust, 19 uur 55. Rusten bij een brilscore. Na een matige eerste helft gaan we in Leuven rusten bij een 0-0-score. Eupen was de betere ploeg, maar miste scherpte voor doel. OHL oogde chaotisch en kon via Duplus slechts 1 keer dreigen. De thuisploeg moet bezinnen. . Rusten bij een brilscore Na een matige eerste helft gaan we in Leuven rusten bij een 0-0-score. Eupen was de betere ploeg, maar miste scherpte voor doel. OHL oogde chaotisch en kon via Duplus slechts 1 keer dreigen. De thuisploeg moet bezinnen.

45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

45+5' eerste helft, minuut 50. De Wolf houdt zijn netten schoon, 0-0 aan de rust.

45+1' eerste helft, minuut 46. OHL moet bezinnen. Het spel van de thuisploeg was in deze eerste helft niet bepaald overtuigend. Gelukkig voor de Leuvenaars wist Eupen niet al te veel te doen met het veldoverwicht. . OHL moet bezinnen. Het spel van de thuisploeg was in deze eerste helft niet bepaald overtuigend. Gelukkig voor de Leuvenaars wist Eupen niet al te veel te doen met het veldoverwicht.

43' Blessureperikelen bij OHL. Brys zit met zijn handen in het haar. Zowel Maertens als Tshimanga kunnen niet verder, na ongelukkig contact. Van Hyfte en Raemaekers zijn de vervangers. Met de rust in zicht is dit een stevige aderlating voor de thuisploeg. . eerste helft, minuut 43. Blessureperikelen bij OHL Brys zit met zijn handen in het haar. Zowel Maertens als Tshimanga kunnen niet verder, na ongelukkig contact. Van Hyfte en Raemaekers zijn de vervangers. Met de rust in zicht is dit een stevige aderlating voor de thuisploeg.

42' eerste helft, minuut 42. Kan San Jose Eupen naar een zege dirigeren?

42' eerste helft, minuut 42. Vervanging bij OH Leuven, Toon Raemaekers erin, Derrick Tshimanga eruit wissel Derrick Tshimanga Toon Raemaekers

42' eerste helft, minuut 42. Vervanging bij OH Leuven, Tom Van Hyfte erin, Mathieu Maertens eruit wissel Mathieu Maertens Tom Van Hyfte

39' eerste helft, minuut 39. Eupen blijft dreigen. Na geknoei van Sowah kan de bedrijvige N'Dri voorzetten, opnieuw wordt er geen ploegmaat gevonden. De bezoekers missen voorlopig scherpte voor doel. . Eupen blijft dreigen. Na geknoei van Sowah kan de bedrijvige N'Dri voorzetten, opnieuw wordt er geen ploegmaat gevonden. De bezoekers missen voorlopig scherpte voor doel.

36' eerste helft, minuut 36. "De Schuer" voorkomt achterstand. Eupen countert scherp. Via twee stationnetjes kan Nuhu vrij intrappen, maar Schuermans kan er nog net een poot tussenwerpen. OHL speelt met vuur. . "De Schuer" voorkomt achterstand Eupen countert scherp. Via twee stationnetjes kan Nuhu vrij intrappen, maar Schuermans kan er nog net een poot tussenwerpen. OHL speelt met vuur.

32' eerste helft, minuut 32. Eupen blijft het proberen van afstand. Cools haalt hard uit, maar opnieuw zit een alerte Keet ertussen. De Zuid-Afrikaan is voorlopig zowat de enige op niveau bij de thuisploeg. . Eupen blijft het proberen van afstand. Cools haalt hard uit, maar opnieuw zit een alerte Keet ertussen. De Zuid-Afrikaan is voorlopig zowat de enige op niveau bij de thuisploeg.

28' eerste helft, minuut 28. Bijna OHL! Tegen de gang van het spel in krijgt OHL plots een dot van een kans. Een afstandsschot van Sowah belandt plots in de voeten van Duplus, die vanuit een schuine hoek kan uithalen. De Wolf houdt de stand in evenwicht. . Bijna OHL! Tegen de gang van het spel in krijgt OHL plots een dot van een kans. Een afstandsschot van Sowah belandt plots in de voeten van Duplus, die vanuit een schuine hoek kan uithalen. De Wolf houdt de stand in evenwicht.

26' eerste helft, minuut 26. Het spel is ondertussen hervat. De jonge N'Dri pakt meteen uit met een goeie rush op rechts, zijn voorzet is van mindere makelij. Eupen blijft de beste ploeg in deze wedstrijd. . Het spel is ondertussen hervat. De jonge N'Dri pakt meteen uit met een goeie rush op rechts, zijn voorzet is van mindere makelij. Eupen blijft de beste ploeg in deze wedstrijd.

26' eerste helft, minuut 26.

24' eerste helft, minuut 24. Cooling break. De spelers kunnen even afkoelen. Vooral OHL-coach Brys zal de korte drankpauze gebruiken om bij te sturen. De Leuvenaars konden nog geen halve kans bij elkaar spelen, Eupen wist al een paar keer te dreigen met afstandsschoten. . Cooling break De spelers kunnen even afkoelen. Vooral OHL-coach Brys zal de korte drankpauze gebruiken om bij te sturen. De Leuvenaars konden nog geen halve kans bij elkaar spelen, Eupen wist al een paar keer te dreigen met afstandsschoten.

23' eerste helft, minuut 23. OHL lijkt nu toch wat beter in de wedstrijd te komen. Maertens combineert knap met Mercier op het middenveld, Cools moet ingrijpen. De daaropvolgende vrije trap van Mercier levert wel niets op. . OHL lijkt nu toch wat beter in de wedstrijd te komen. Maertens combineert knap met Mercier op het middenveld, Cools moet ingrijpen. De daaropvolgende vrije trap van Mercier levert wel niets op.

21' eerste helft, minuut 21. Henry verkwanselt opgelegde kans. Plots is OHL daar. Tshimanga lanceert Henry, maar de bonkige spits mist zijn controle volledig en laat de bal liggen. Het typeert het moeilijke begin van de thuisploeg in deze partij. . Henry verkwanselt opgelegde kans Plots is OHL daar. Tshimanga lanceert Henry, maar de bonkige spits mist zijn controle volledig en laat de bal liggen. Het typeert het moeilijke begin van de thuisploeg in deze partij.

20' eerste helft, minuut 20.

20' eerste helft, minuut 20. OHL-coach Brys ziet er bedrukt uit langs de zijlijn. Hij ziet dat zijn jongens het niet onder de markt hebben tegen een gretig Eupen, al hebben we nog geen echt grote kansen kunnen noteren. . OHL-coach Brys ziet er bedrukt uit langs de zijlijn. Hij ziet dat zijn jongens het niet onder de markt hebben tegen een gretig Eupen, al hebben we nog geen echt grote kansen kunnen noteren.

15' eerste helft, minuut 15. Aan de Leuvense kant zit er nog heel wat afval in het spel. Eupen blijft het initiatief nemen. Heris kan scherp voorzetten, opnieuw is het Keet die gevaar voorkomt. . Aan de Leuvense kant zit er nog heel wat afval in het spel. Eupen blijft het initiatief nemen. Heris kan scherp voorzetten, opnieuw is het Keet die gevaar voorkomt.

12' eerste helft, minuut 12. Ook Eupen verzamelt kansjes. Na de halve kans van Maertens is het aan Eupen om te dreigen. Amat kan vanuit de draai schieten maar Keet maakt zich niet moe op de poging van de Spanjaard. Wat later kan Embalo van zo'n 30m aanleggen, maar opnieuw heeft de OHL-doelman niet al te veel moeite met het schot. . Ook Eupen verzamelt kansjes Na de halve kans van Maertens is het aan Eupen om te dreigen. Amat kan vanuit de draai schieten maar Keet maakt zich niet moe op de poging van de Spanjaard. Wat later kan Embalo van zo'n 30m aanleggen, maar opnieuw heeft de OHL-doelman niet al te veel moeite met het schot.

7' eerste helft, minuut 7. OHL steekt neus aan het venster. De eerste twee hoekschoppen van de wedstrijd zijn voor OHL. De eerste wordt na geharrewar geneutraliseerd maar de tweede is wel gevaarlijk. Een inlopende Maertens kan daarop vrij inschieten maar mist zijn schot volledig. . OHL steekt neus aan het venster De eerste twee hoekschoppen van de wedstrijd zijn voor OHL. De eerste wordt na geharrewar geneutraliseerd maar de tweede is wel gevaarlijk. Een inlopende Maertens kan daarop vrij inschieten maar mist zijn schot volledig.

6' eerste helft, minuut 6. Puffen onder een loden zon. Ook vandaag zal de hitte mogelijk een bepalende rol spelen. In Leuven wijst het kwik 34°C aan. De cooling breaks zorgen straks voor een welgekomen adempauze. . Puffen onder een loden zon Ook vandaag zal de hitte mogelijk een bepalende rol spelen. In Leuven wijst het kwik 34°C aan. De cooling breaks zorgen straks voor een welgekomen adempauze.

3' eerste helft, minuut 3. De zenuwen lijken er nog wat in te zitten bij OHL. Eupen neemt het initiatief in de openingsminuten van deze wedstrijd. . De zenuwen lijken er nog wat in te zitten bij OHL. Eupen neemt het initiatief in de openingsminuten van deze wedstrijd.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! Keert promovendus OHL door de grote poort terug naar eerste klasse, of steekt Eupen een stokje in de Leuvense wielen? . We zijn vertrokken! Keert promovendus OHL door de grote poort terug naar eerste klasse, of steekt Eupen een stokje in de Leuvense wielen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:59 vooraf, 18 uur 59. Beide ploegen staan klaar. Zo meteen beginnen OHL en Eupen aan hun voetbalseizoen. Onder het geluid van de nieuwe voetbalhymne staan ze netjes opgelijnd. . Beide ploegen staan klaar Zo meteen beginnen OHL en Eupen aan hun voetbalseizoen. Onder het geluid van de nieuwe voetbalhymne staan ze netjes opgelijnd.

18:52 vooraf, 18 uur 52. Versterkt Eupen is klaar voor nieuw seizoen. De Oostkantonners zaten afgelopen maanden niet stil. Met onder andere Stef Peeters, Amara Baby en Benoit Poulain haalden ze enkele routiniers uit de JPL binnen. Poulain en Peeters starten bovendien meteen in de basis, Baby moet voorlopig nog geblesseerd toekijken. . Versterkt Eupen is klaar voor nieuw seizoen De Oostkantonners zaten afgelopen maanden niet stil. Met onder andere Stef Peeters, Amara Baby en Benoit Poulain haalden ze enkele routiniers uit de JPL binnen. Poulain en Peeters starten bovendien meteen in de basis, Baby moet voorlopig nog geblesseerd toekijken.

18:34 vooraf, 18 uur 34. OHL: terug van weggeweest. De thuisploeg begint om 19u aan een derde avontuur in eerste klasse. In 2011 kwamen de Leuvenaars bij hun debuut binnen via de grote poort: Anderlecht werd aan Den Dreef met 2-1 opzij gezet. Het was de start van een driejarig verblijf in de JPL. Bij hun terugkeer in 2015 ging het OHL minder goed af: op de openingsspeeldag werd met 3-1 verloren tegen Racing Genk. De toon van een wisselvallig seizoen was meteen gezet met een snelle degradatie tot gevolg. De ambitieuze Leuvenaars hopen dit keer hun start alvast niet te missen. Sinds de komst van de kapitaalkrachtige King Power Group is er de ambitie om zich voorgoed te nestelen op het hoogste voetbalniveau. . OHL: terug van weggeweest De thuisploeg begint om 19u aan een derde avontuur in eerste klasse. In 2011 kwamen de Leuvenaars bij hun debuut binnen via de grote poort: Anderlecht werd aan Den Dreef met 2-1 opzij gezet. Het was de start van een driejarig verblijf in de JPL.

Bij hun terugkeer in 2015 ging het OHL minder goed af: op de openingsspeeldag werd met 3-1 verloren tegen Racing Genk. De toon van een wisselvallig seizoen was meteen gezet met een snelle degradatie tot gevolg.

De ambitieuze Leuvenaars hopen dit keer hun start alvast niet te missen. Sinds de komst van de kapitaalkrachtige King Power Group is er de ambitie om zich voorgoed te nestelen op het hoogste voetbalniveau.

18:21 Twee wissels bij OHL in vergelijking met de 1B-finale van vorige week. Myny neemt de plaats in van Aguémon en Hubert vervangt Ngawa. "Hubert brengt ervaring, iets waar het vorige week misschien wat aan ontbrak", aldus OHL-coach Marc Brys. vooraf, 18 uur 21. Twee wissels bij OHL in vergelijking met de 1B-finale van vorige week. Myny neemt de plaats in van Aguémon en Hubert vervangt Ngawa. "Hubert brengt ervaring, iets waar het vorige week misschien wat aan ontbrak", aldus OHL-coach Marc Brys. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:15 - Vooraf Vooraf, 16 uur 15

Opstelling OH Leuven. Darren Keet, Frédéric Duplus, Sascha Kotysch, Kenneth Schuermans, Derrick Tshimanga, Xavier Mercier, Mathieu Maertens, Olivier Myny, David Hubert, Kamal Sowah, Thomas Henry Opstelling OH Leuven Thomas Henry, Kamal Sowah, David Hubert, Olivier Myny, Mathieu Maertens, Xavier Mercier, Derrick Tshimanga, Kenneth Schuermans, Sascha Kotysch, Frédéric Duplus, Darren Keet

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Benoît Poulain, Jonathan Heris, Jordi Amat, Konan N'Dri, Stef Peeters, Carlos Embalo, Jens Cools, Nils Schouterden, Knowledge Musona, Isaac Nuhu Opstelling KAS Eupen Isaac Nuhu, Knowledge Musona, Nils Schouterden, Jens Cools, Carlos Embalo, Stef Peeters, Konan N'Dri, Jordi Amat, Jonathan Heris, Benoît Poulain, Ortwin De Wolf