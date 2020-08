LIVE: Droomstart voor Beerschot, nachtmerrie voor KV Oostende

12' Amper 56 seconden duurde het voor Beerschot om te scoren. eerste helft, minuut 12. Amper 56 seconden duurde het voor Beerschot om te scoren. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

9' eerste helft, minuut 9. De snelle goal heeft meteen voor schwung gezorgd. De studiefase wordt overgeslagen en we steken meteen door naar het examen. Voorlopig is Beerschot met vlag en wimpel geslaagd en is het tweede zit voor KV Oostende.

6' eerste helft, minuut 6. KV Oostende heeft de snelle mentale dreun overleefd en probeert nu zelf op te bouwen.

3' eerste helft, minuut 3. 0-1! Wat een start voor Beerschot, Noubissi tikt binnen.

2' eerste helft, minuut 2. GOAL: Noubissi met de 0-1! Een droomstart voor Beerschot en een nachtmerrie voor KV Oostende en dan zeker voor doelman Hubert, die terugspeelt op zijn nietsvermoedende verdediger. Pietermaat pikt de bal op en Noubissi kan simpel scoren.

1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 1 door Marius Noubissi van Beerschot. 0, 1. goal KV Oostende Beerschot 0 1

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:58 eerste helft, 18 uur 58. Aftrap. De bal rolt in de Diaz Arena, de voormalige Versluys Arena. Krijgen we een mooie partij te zien?

19:14 vooraf, 19 uur 14. Beerschot krijgt een paar hoekschoppen na elkaar, maar het levert voorlopig niets op.

18:57 vooraf, 18 uur 57. Daar zijn de gladiatoren! Met de bekende triomfantelijke muziek worden de spelers verwelkomd op het veld. Opzwepende muziek, maar wie moet er opgezweept worden, want er zit uiteraard geen volk in het stadion. De spelers zelf dan maar?

18:55 vooraf, 18 uur 55.

18:50 vooraf, 18 uur 50.

18:48 vooraf, 18 uur 48. 2 onervaren trainers. Hernan Losada is nog maar enkele maanden hoofdcoach van Beerschot, maar dat is nog altijd meer dan zijn Duitse collega bij KV Oostende. Alexander Blessin staat bij KVO voor het eerst aan het hoofd van een A-ploeg. De voorbije jaren trainde hij de jeugd van Leipzig.

18:37 vooraf, 18 uur 37. Dit is een mooi moment voor de club en ook voor een jonge coach zoals ikzelf. Ik ben heel trots. Ik denk ook dat het een leuke match wordt. De ploeg zit in een goeie flow, daarom heb ik weinig gewisseld tegenover vorige week. Hernan Losada (coach Beerschot).

18:33 De zon heeft weer overuren gedraaid vandaag en nu de avond stilaan indaalt, is het nog altijd bloedheet, met temperaturen boven de 30 graden. Misschien kan een zeebriesje af en toe voor verkoeling zorgen. vooraf, 18 uur 33.

18:28 vooraf, 18 uur 28. Opstelling KV Oostende: jong en Belgisch. De afgelopen weken streken heel wat nobele onbekenden neer in Oostende, maar voor zijn eerste basisopstelling van het seizoen trekt coach Blessin opvallend genoeg de kaart van de Belgische jeugd. Bataille en D'Haese kenden we al van vorig jaar en nu krijgen ook Arthur Theate (overgekomen van de jeugd van Standard) en Anton Tanghe het vertrouwen. Nieuwkomers zijn de Fransman Maxime D'Arpino, een centrale middenvelder, en een volledig nieuwe voorhoede met de Oostenrijker Kvasina en de Senegalees Gueye.

Nieuwkomers zijn de Fransman Maxime D'Arpino, een centrale middenvelder, en een volledig nieuwe voorhoede met de Oostenrijker Kvasina en de Senegalees Gueye.

18:26 vooraf, 18 uur 26.

18:16 vooraf, 18 uur 16. Van den Buijs voor Grisez. In vergelijking met de ploeg die vorige week OH Leuven versloeg in de titelfinale heeft Hernan Losada maar 1 wijziging aangebracht. Dario van den Buijs, de zoon van ex-prof Stan, werd deze zomer overgenomen van Heracles, waarvoor hij de voorbije 3 seizoenen speelde. Hij neemt de plaats in van Grégory Grisez.

18:15 vooraf, 18 uur 15.

18:09 vooraf, 18 uur 09. Beerschot na 7 jaar weer terug op het hoogste niveau. Het is vanuit 1e provinciale moeten beginnen, maar vanavond doet Beerschot voor het eerst in 7 jaar weer mee met de grote jongens. Ook bij tegenstander KV Oostende staan ze voor een examen, want daar is met de nieuwe eigenaars ook een nieuwe zeewind gaan waaien. Slaan de methodes van trainer Blessin en algemeen directeur Ganaye meteen aan?

Ook bij tegenstander KV Oostende staan ze voor een examen, want daar is met de nieuwe eigenaars ook een nieuwe zeewind gaan waaien. Slaan de methodes van trainer Blessin en algemeen directeur Ganaye meteen aan?

18:09 - Vooraf Vooraf, 18 uur 09

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Arthur Theate, Ari Skúlason, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Robbie D'Haese, Marko Kvasina, Makhtar Gueye Opstelling KV Oostende Makhtar Gueye, Marko Kvasina, Robbie D'Haese, Andrew Hjulsager, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Ari Skúlason, Arthur Theate, Anton Tanghe, Jelle Bataille, Guillaume Hubert

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Denis Prychynenko, Frédéric Frans, Dario van den Buijs, Joren Dom, Ryan Sanusi, Tom Pietermaat, Pierre Bourdin, Marius Noubissi, Raphael Holzhauser, Tarik Tissoudali Opstelling Beerschot Tarik Tissoudali, Raphael Holzhauser, Marius Noubissi, Pierre Bourdin, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Joren Dom, Dario van den Buijs, Frédéric Frans, Denis Prychynenko, Mike Vanhamel