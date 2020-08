LIVE: Beerschot komt tot 2 keer toe op voorsprong in Oostende

Fase per fase

86' tweede helft, minuut 86. Slotfase. Oostende heeft nog een paar minuten plus extra tijd om nog minstens een punt uit de brand te slepen. . Slotfase Oostende heeft nog een paar minuten plus extra tijd om nog minstens een punt uit de brand te slepen.

85' tweede helft, minuut 85. Een ingestudeerd nummertje bij een vrijschop van Oostende. Hjulsager komt helemaal vrij te staan, alleen is zijn schot niet van dezelfde kwaliteit als de voorbereiding. . Een ingestudeerd nummertje bij een vrijschop van Oostende. Hjulsager komt helemaal vrij te staan, alleen is zijn schot niet van dezelfde kwaliteit als de voorbereiding.

83' Gele kaart voor Dario van den Buijs van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 83 Dario van den Buijs Beerschot

82' tweede helft, minuut 82. Dan toch eens een mooie aanval van Oostende, maar nieuwkomer McGeehan ziet op de valreep nog iemand met lijf en leden voor hem opduiken. Zo wordt het schot afgeblokt. . Dan toch eens een mooie aanval van Oostende, maar nieuwkomer McGeehan ziet op de valreep nog iemand met lijf en leden voor hem opduiken. Zo wordt het schot afgeblokt.

81' tweede helft, minuut 81. KV Oostende heeft het na de rust toch niet echt kunnen waarmaken. Het doelpunt was eigenlijk de enige kans voor de thuisploeg. Je merkt dat de defensie van Beerschot ook goed op elkaar is ingespeeld. . KV Oostende heeft het na de rust toch niet echt kunnen waarmaken. Het doelpunt was eigenlijk de enige kans voor de thuisploeg. Je merkt dat de defensie van Beerschot ook goed op elkaar is ingespeeld.

78' tweede helft, minuut 78. Wissel bij Beerschot. Hernan Losada begint stilaan zijn eieren te tellen en ruilt de aanvallende Tissoudali in voor de meer verdedigende Alexander Maes. . Wissel bij Beerschot Hernan Losada begint stilaan zijn eieren te tellen en ruilt de aanvallende Tissoudali in voor de meer verdedigende Alexander Maes.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Beerschot, Alexander Maes erin, Tarik Tissoudali eruit wissel Tarik Tissoudali Alexander Maes

75' tweede helft, minuut 75. 1-2! Noubissi staat op de juiste plaats en tikt binnen.

74' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 74 door Marius Noubissi van Beerschot. 1, 2. goal KV Oostende Beerschot 1 2

73' tweede helft, minuut 73. GOAL: Noubissi met de intikker. Beerschot komt dan toch weer op voorsprong. Een vrijschop vanaf links wordt Noubussi bijna achteloos of zelfs stommelings in doel gewerkt. Hubert is alvast stomverbaasd. KV Oostende kan opnieuw achtervolgen. . GOAL: Noubissi met de intikker Beerschot komt dan toch weer op voorsprong. Een vrijschop vanaf links wordt Noubussi bijna achteloos of zelfs stommelings in doel gewerkt. Hubert is alvast stomverbaasd. KV Oostende kan opnieuw achtervolgen.

72' tweede helft, minuut 72. Van Driessche heeft bij Kvasina iets gezien dat neigt naar natrappen. Het komt de Oostenrijker op geel te staan. . Van Driessche heeft bij Kvasina iets gezien dat neigt naar natrappen. Het komt de Oostenrijker op geel te staan.

72' Gele kaart voor Marko Kvasina van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 72 Marko Kvasina KV Oostende

69' Drankpauze. Een vrijschop van Beerschot levert niets op, omdat Frans doelman Hubert torpedeert. Het is meteen het laatste wapenfeit voor de drankpauz. . tweede helft, minuut 69. Drankpauze Een vrijschop van Beerschot levert niets op, omdat Frans doelman Hubert torpedeert. Het is meteen het laatste wapenfeit voor de drankpauz.

68' tweede helft, minuut 68. Dubbele wissel bij KVO. Bij KV Oostende mogen 2 spelers gaan rusten. Voor D'Haese en Gueye zit de werkdag erop. McGeehan en N'Sakala zijn de vervangers. . Dubbele wissel bij KVO Bij KV Oostende mogen 2 spelers gaan rusten. Voor D'Haese en Gueye zit de werkdag erop. McGeehan en N'Sakala zijn de vervangers.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KV Oostende, Cameron McGeehan erin, Maxime D'Arpino eruit wissel Maxime D'Arpino Cameron McGeehan

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KV Oostende, Fashion Sakala erin, Makhtar Gueye eruit wissel Makhtar Gueye Fashion Sakala

67' tweede helft, minuut 67. Het antwoord van Beerschot: een vrijschop van Holzhauser, die de bal voorbij de muur wil krullen. Hubert zit er goed bij, al was de bal misschien ook gewoon naast gegaan. . Het antwoord van Beerschot: een vrijschop van Holzhauser, die de bal voorbij de muur wil krullen. Hubert zit er goed bij, al was de bal misschien ook gewoon naast gegaan.

64' tweede helft, minuut 64. 1-1! Vandendriessche kopt de bal in de korte hoek binnen.

63' tweede helft, minuut 63. GOAL: Vandendriessche met de gelijkmaker! Net wanneer je het niet meer verwacht, scoort KV Oostende dan toch de gelijkmaker. Hjulsager legt de bal met veel gevoel achter de Beerschot-defensie en daar kan Vandendriessche aan de 2e paal vrij binnenkoppen. . GOAL: Vandendriessche met de gelijkmaker! Net wanneer je het niet meer verwacht, scoort KV Oostende dan toch de gelijkmaker. Hjulsager legt de bal met veel gevoel achter de Beerschot-defensie en daar kan Vandendriessche aan de 2e paal vrij binnenkoppen.

63' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 63 door Kevin Vandendriessche van KV Oostende. 1, 1. goal KV Oostende Beerschot 1 1

62' tweede helft, minuut 62. Rommelige fase. De 2e helft is duidelijk van mindere kwaliteit. Gueye lijkt even de mogelijkheid te hebben om los te breken, maar hij worstelt met de bal en kan moeilijk nog een vervolg breien aan zijn actie. Tekenend voor de voorbije minuten. . Rommelige fase De 2e helft is duidelijk van mindere kwaliteit. Gueye lijkt even de mogelijkheid te hebben om los te breken, maar hij worstelt met de bal en kan moeilijk nog een vervolg breien aan zijn actie. Tekenend voor de voorbije minuten.

61' tweede helft, minuut 61. Eerste geel voor paars. Prychynenko tackelt op de bal, maar hij zwaait iets te hard door volgens Van Driessche. Of hij heeft iets verkeerds gezegd in de nasleep. Hij verdwijnt alvast in het boekje van de ref. . Eerste geel voor paars Prychynenko tackelt op de bal, maar hij zwaait iets te hard door volgens Van Driessche. Of hij heeft iets verkeerds gezegd in de nasleep. Hij verdwijnt alvast in het boekje van de ref.

60' Gele kaart voor Denis Prychynenko van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 60 Denis Prychynenko Beerschot

55' tweede helft, minuut 55. Waarschuwing voor Vanhamel. Doelman Vanhamel krijgt een eerste waarschuwing van de scheidsrechter. Hij nam wel heel opzichtig zijn tijd voor zijn doeltrap. . Waarschuwing voor Vanhamel Doelman Vanhamel krijgt een eerste waarschuwing van de scheidsrechter. Hij nam wel heel opzichtig zijn tijd voor zijn doeltrap.

53' tweede helft, minuut 53. Skulason geblokt. Een hoekschop van Oostende schiet door naar Skulason aan de 2e paal. Die denkt dat hij vrij kan uithalen, maar in laatste instantie vliegt er nog een paarshemd in de baan van het schot. De IJslander schreeuwt zijn frustratie uit. . Skulason geblokt Een hoekschop van Oostende schiet door naar Skulason aan de 2e paal. Die denkt dat hij vrij kan uithalen, maar in laatste instantie vliegt er nog een paarshemd in de baan van het schot. De IJslander schreeuwt zijn frustratie uit.

51' tweede helft, minuut 51. Noubissi mist schot. Dan toch een kans en het is weer Beerschot dat het eerst bloed treft. Noubissi kan zomaar alleen op Hubert afstormen. Zijn schot gaat de mist in en raakt niet eens het doel. . Noubissi mist schot Dan toch een kans en het is weer Beerschot dat het eerst bloed treft. Noubissi kan zomaar alleen op Hubert afstormen. Zijn schot gaat de mist in en raakt niet eens het doel.

51' tweede helft, minuut 51. De 2e helft moet nog wat op gang komen. Aan de zon kan het steeds minder liggen, want de Diaz Arena baadt bijna volledig in de schaduw. . De 2e helft moet nog wat op gang komen. Aan de zon kan het steeds minder liggen, want de Diaz Arena baadt bijna volledig in de schaduw.

50' tweede helft, minuut 50. Oostende betaalt een inschattingsfout bijna cash. Een bal lijkt over de zijlijn te rollen, maar Tissoundali wacht het er op toch op en kan de bal toch nog recupereren. De bonkige Noubissi maakt vervolgens iets te veel oorlog in de 16 en wordt afgefloten. . Oostende betaalt een inschattingsfout bijna cash. Een bal lijkt over de zijlijn te rollen, maar Tissoundali wacht het er op toch op en kan de bal toch nog recupereren. De bonkige Noubissi maakt vervolgens iets te veel oorlog in de 16 en wordt afgefloten.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Bram Van Driessche blaast de 2e helft op gang. KV Oostende heeft nog 45 minuten om een eerste nederlaag af te wenden. . Tweede helft Bram Van Driessche blaast de 2e helft op gang. KV Oostende heeft nog 45 minuten om een eerste nederlaag af te wenden.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:00 rust, 20 uur . Toch een KVO-fan! Terwijl de spelers stilaan weer hun opwachting maken, zien we in de tribune toch een superfan van KV Oostende zitten: Martin Heylen, met mondmasker en moederziel alleen, zal wat harder moeten roepen om zijn geliefde ploeg nog naar puntengewin te stuwen. . Toch een KVO-fan! Terwijl de spelers stilaan weer hun opwachting maken, zien we in de tribune toch een superfan van KV Oostende zitten: Martin Heylen, met mondmasker en moederziel alleen, zal wat harder moeten roepen om zijn geliefde ploeg nog naar puntengewin te stuwen.

19:52 rust, 19 uur 52. Kunnen Skulason en co de 0-1 achterstand nog goedmaken in de tweede helft?

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. RUST: 0-1. De ruststand stond al na 1 minuut op het bord, na een blunder van doelman Hubert. Oostende was daarna de betere ploeg, maar écht grote kansen kreeg het toch ook niet. . RUST: 0-1 De ruststand stond al na 1 minuut op het bord, na een blunder van doelman Hubert. Oostende was daarna de betere ploeg, maar écht grote kansen kreeg het toch ook niet.

45+1' eerste helft, minuut 46. Mooi nummertje nog van Tissoudali, die de achterlijn haalt en Hubert tot een redding met zijn voet dwingt. Maar hij begon zijn actie vanuit buitenspel. . Mooi nummertje nog van Tissoudali, die de achterlijn haalt en Hubert tot een redding met zijn voet dwingt. Maar hij begon zijn actie vanuit buitenspel.

45' 2 minuten extra tijd. . eerste helft, minuut 45. 2 minuten extra tijd



44' eerste helft, minuut 44. De acrobatische Gueye kon een paar kansen (nog) niet omtoveren tot een doelpunt.

42' eerste helft, minuut 42. Uitputtingsslag. We naderen het einde van de eerste helft en heel wat spelers beginnen, niet onbegrijpelijk in dit weer, stilaan op hun adem te trappen. De spelhervattingen duren allemaal wat langer, het gehijg is allemaal wat uitbundiger. . Uitputtingsslag We naderen het einde van de eerste helft en heel wat spelers beginnen, niet onbegrijpelijk in dit weer, stilaan op hun adem te trappen. De spelhervattingen duren allemaal wat langer, het gehijg is allemaal wat uitbundiger.

37' eerste helft, minuut 37. Twee keer bijna. Bijna scoort Beerschot met een "olympisch doelpunt" rechtstreeks uit een corner, maar meteen erna scoort KV Oostende ook bijna uit een counter. Alleen in de laatste fase loopt het verkeerd. . Twee keer bijna Bijna scoort Beerschot met een "olympisch doelpunt" rechtstreeks uit een corner, maar meteen erna scoort KV Oostende ook bijna uit een counter. Alleen in de laatste fase loopt het verkeerd.

35' eerste helft, minuut 35. Beerschot puft (en niet alleen van de warmte). Er zit toch muziek in dit KV Oostende, alleen moet het door die ene wanklank in de eerste minuut nu al een hele eerste helft achtervolgen. Beerschot komt er nog amper uit. . Beerschot puft (en niet alleen van de warmte) Er zit toch muziek in dit KV Oostende, alleen moet het door die ene wanklank in de eerste minuut nu al een hele eerste helft achtervolgen. Beerschot komt er nog amper uit.

33' eerste helft, minuut 33. Het gevaar bij Oostende komt vaak vanaf de rechterflank. Met een ultieme inspanning kan de naar binnengekomen Dom nog redding brengen voor het echt penibel wordt voor Beerschot. . Het gevaar bij Oostende komt vaak vanaf de rechterflank. Met een ultieme inspanning kan de naar binnengekomen Dom nog redding brengen voor het echt penibel wordt voor Beerschot.

29' eerste helft, minuut 29. Acrobatische Gueye. Gueye openbaart zich in zijn eerste halfuur in de Belgische competitie als een mogelijke smaakmaker. Opportunistisch als een echte goaltjesdief laat hij geen kans na om op de doel te besluiten, zelfs als hij daarvoor een omhaal moet proberen. . Acrobatische Gueye Gueye openbaart zich in zijn eerste halfuur in de Belgische competitie als een mogelijke smaakmaker. Opportunistisch als een echte goaltjesdief laat hij geen kans na om op de doel te besluiten, zelfs als hij daarvoor een omhaal moet proberen.

27' Save Vanhamel. Een knappe, snelle aanval van KV Oostende over rechts. Gueye ziet kans om uit te halen, maar zijn schot lijkt iets te centraal, waardoor Vanhamel nog redding kan brengen. . eerste helft, minuut 27. Save Vanhamel Een knappe, snelle aanval van KV Oostende over rechts. Gueye ziet kans om uit te halen, maar zijn schot lijkt iets te centraal, waardoor Vanhamel nog redding kan brengen.

26' Drankpauze. We zijn iets voorbij halfweg de eerste helft en de spelers mogen zich laven aan de zijlijn. Of laven aan de wijsheden van hun coach, dat kan ook. . eerste helft, minuut 26. Drankpauze We zijn iets voorbij halfweg de eerste helft en de spelers mogen zich laven aan de zijlijn. Of laven aan de wijsheden van hun coach, dat kan ook.

25' eerste helft, minuut 25. Oostende groeit. KV Oostende solliciteert steeds nadrukkelijker om een doelpunt. Kvasina werpt zich naar een goeie voorzet vanaf links, maar hij komt net tekort. . Oostende groeit KV Oostende solliciteert steeds nadrukkelijker om een doelpunt. Kvasina werpt zich naar een goeie voorzet vanaf links, maar hij komt net tekort.

22' Gele kaart voor Makhtar Gueye van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 22 Makhtar Gueye KV Oostende

21' eerste helft, minuut 21. Van Driessche heeft zijn kaarten gevonden en deelt er meteen ook eentje uit aan Gueye. Hij is de 2e speler van KV Oostende die in het boekje gaat. . Van Driessche heeft zijn kaarten gevonden en deelt er meteen ook eentje uit aan Gueye. Hij is de 2e speler van KV Oostende die in het boekje gaat.

20' Gele kaart voor Anton Tanghe van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 20 Anton Tanghe KV Oostende

17' eerste helft, minuut 17. De jonge Tanghe heeft zijn eerste gele kaart in zijn profcarrière te pakken, omdat hij de angel uit een counter wou halen. . De jonge Tanghe heeft zijn eerste gele kaart in zijn profcarrière te pakken, omdat hij de angel uit een counter wou halen.

16' eerste helft, minuut 16. Ook de spitsbroer van Kvasina laat zich nu opmerken, al mist hij zijn kopbal compleet. Het zijn wel tekenen dat Oostende stilaan beter in de match komt. . Ook de spitsbroer van Kvasina laat zich nu opmerken, al mist hij zijn kopbal compleet. Het zijn wel tekenen dat Oostende stilaan beter in de match komt.

15' eerste helft, minuut 15. Eerste keer Kvasina. De rijzige Oostenrijker Kvasina laat zich een eerste keer opmerken. Hij draait om zijn as en wanneer hij niemand voor zich ziet staan, aarzelt hij niet op uit te halen. Een schuiver die een metertje naast het doel van Vanhamel verdwijnt. . Eerste keer Kvasina De rijzige Oostenrijker Kvasina laat zich een eerste keer opmerken. Hij draait om zijn as en wanneer hij niemand voor zich ziet staan, aarzelt hij niet op uit te halen. Een schuiver die een metertje naast het doel van Vanhamel verdwijnt.

14' eerste helft, minuut 14. Beerschot krijgt een paar hoekschoppen na elkaar, maar het levert voorlopig niets op. . Beerschot krijgt een paar hoekschoppen na elkaar, maar het levert voorlopig niets op.

9' eerste helft, minuut 9. De snelle goal heeft meteen voor schwung gezorgd. De studiefase wordt overgeslagen en we steken meteen door naar het examen. Voorlopig is Beerschot met vlag en wimpel geslaagd en is het tweede zit voor KV Oostende. . De snelle goal heeft meteen voor schwung gezorgd. De studiefase wordt overgeslagen en we steken meteen door naar het examen. Voorlopig is Beerschot met vlag en wimpel geslaagd en is het tweede zit voor KV Oostende.

6' eerste helft, minuut 6. KV Oostende heeft de snelle mentale dreun overleefd en probeert nu zelf op te bouwen. . KV Oostende heeft de snelle mentale dreun overleefd en probeert nu zelf op te bouwen.

3' eerste helft, minuut 3. 0-1! Wat een start voor Beerschot, Noubissi tikt binnen.

2' eerste helft, minuut 2. GOAL: Noubissi met de 0-1! Een droomstart voor Beerschot en een nachtmerrie voor KV Oostende en dan zeker voor doelman Hubert, die terugspeelt op zijn nietsvermoedende verdediger. Pietermaat pikt de bal op en Noubissi kan simpel scoren. . GOAL: Noubissi met de 0-1! Een droomstart voor Beerschot en een nachtmerrie voor KV Oostende en dan zeker voor doelman Hubert, die terugspeelt op zijn nietsvermoedende verdediger. Pietermaat pikt de bal op en Noubissi kan simpel scoren.

1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 1 door Marius Noubissi van Beerschot. 0, 1. goal KV Oostende Beerschot 0 1

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:58 eerste helft, 18 uur 58. Aftrap. De bal rolt in de Diaz Arena, de voormalige Versluys Arena. Krijgen we een mooie partij te zien? . Aftrap De bal rolt in de Diaz Arena, de voormalige Versluys Arena. Krijgen we een mooie partij te zien?

18:57 vooraf, 18 uur 57. Daar zijn de gladiatoren! Met de bekende triomfantelijke muziek worden de spelers verwelkomd op het veld. Opzwepende muziek, maar wie moet er opgezweept worden, want er zit uiteraard geen volk in het stadion. De spelers zelf dan maar? . Daar zijn de gladiatoren! Met de bekende triomfantelijke muziek worden de spelers verwelkomd op het veld. Opzwepende muziek, maar wie moet er opgezweept worden, want er zit uiteraard geen volk in het stadion. De spelers zelf dan maar?

18:48 vooraf, 18 uur 48. 2 onervaren trainers. Hernan Losada is nog maar enkele maanden hoofdcoach van Beerschot, maar dat is nog altijd meer dan zijn Duitse collega bij KV Oostende. Alexander Blessin staat bij KVO voor het eerst aan het hoofd van een A-ploeg. De voorbije jaren trainde hij de jeugd van Leipzig. . 2 onervaren trainers Hernan Losada is nog maar enkele maanden hoofdcoach van Beerschot, maar dat is nog altijd meer dan zijn Duitse collega bij KV Oostende. Alexander Blessin staat bij KVO voor het eerst aan het hoofd van een A-ploeg. De voorbije jaren trainde hij de jeugd van Leipzig.

18:37 vooraf, 18 uur 37. Dit is een mooi moment voor de club en ook voor een jonge coach zoals ikzelf. Ik ben heel trots. Ik denk ook dat het een leuke match wordt. De ploeg zit in een goeie flow, daarom heb ik weinig gewisseld tegenover vorige week. Hernan Losada (coach Beerschot). Dit is een mooi moment voor de club en ook voor een jonge coach zoals ikzelf. Ik ben heel trots. Ik denk ook dat het een leuke match wordt. De ploeg zit in een goeie flow, daarom heb ik weinig gewisseld tegenover vorige week. Hernan Losada (coach Beerschot)

Opstelling KV Oostende: jong en Belgisch. De afgelopen weken streken heel wat nobele onbekenden neer in Oostende, maar voor zijn eerste basisopstelling van het seizoen trekt coach Blessin opvallend genoeg de kaart van de Belgische jeugd. Bataille en D'Haese kenden we al van vorig jaar en nu krijgen ook Arthur Theate (overgekomen van de jeugd van Standard) en Anton Tanghe het vertrouwen. Nieuwkomers zijn de Fransman Maxime D'Arpino, een centrale middenvelder, en een volledig nieuwe voorhoede met de Oostenrijker Kvasina en de Senegalees Gueye.

Nieuwkomers zijn de Fransman Maxime D'Arpino, een centrale middenvelder, en een volledig nieuwe voorhoede met de Oostenrijker Kvasina en de Senegalees Gueye.

18:16 vooraf, 18 uur 16. Van den Buijs voor Grisez. In vergelijking met de ploeg die vorige week OH Leuven versloeg in de titelfinale heeft Hernan Losada maar 1 wijziging aangebracht. Dario van den Buijs, de zoon van ex-prof Stan, werd deze zomer overgenomen van Heracles, waarvoor hij de voorbije 3 seizoenen speelde. Hij neemt de plaats in van Grégory Grisez. . Van den Buijs voor Grisez In vergelijking met de ploeg die vorige week OH Leuven versloeg in de titelfinale heeft Hernan Losada maar 1 wijziging aangebracht. Dario van den Buijs, de zoon van ex-prof Stan, werd deze zomer overgenomen van Heracles, waarvoor hij de voorbije 3 seizoenen speelde. Hij neemt de plaats in van Grégory Grisez.

Beerschot na 7 jaar weer terug op het hoogste niveau. Het is vanuit 1e provinciale moeten beginnen, maar vanavond doet Beerschot voor het eerst in 7 jaar weer mee met de grote jongens. Ook bij tegenstander KV Oostende staan ze voor een examen, want daar is met de nieuwe eigenaars ook een nieuwe zeewind gaan waaien. Slaan de methodes van trainer Blessin en algemeen directeur Ganaye meteen aan?

Ook bij tegenstander KV Oostende staan ze voor een examen, want daar is met de nieuwe eigenaars ook een nieuwe zeewind gaan waaien. Slaan de methodes van trainer Blessin en algemeen directeur Ganaye meteen aan?

18:09 - Vooraf Vooraf, 18 uur 09

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Arthur Theate, Ari Skúlason, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Robbie D'Haese, Marko Kvasina, Makhtar Gueye Opstelling KV Oostende Makhtar Gueye, Marko Kvasina, Robbie D'Haese, Andrew Hjulsager, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Ari Skúlason, Arthur Theate, Anton Tanghe, Jelle Bataille, Guillaume Hubert

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Denis Prychynenko, Frédéric Frans, Dario van den Buijs, Joren Dom, Ryan Sanusi, Tom Pietermaat, Pierre Bourdin, Marius Noubissi, Raphael Holzhauser, Tarik Tissoudali Opstelling Beerschot Tarik Tissoudali, Raphael Holzhauser, Marius Noubissi, Pierre Bourdin, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Joren Dom, Dario van den Buijs, Frédéric Frans, Denis Prychynenko, Mike Vanhamel