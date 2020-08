KV Mechelen-Anderlecht zonder fans: "Makkelijker voetballen voor RSCA"

12:28

vooraf, 12 uur 28. De Coninck: "Heeft Anderlecht de lacunes van vorig jaar kunnen opvullen?". Analist Wim De Coninck blikte in De Ochtend op Radio 1 al vooruit op de affiche tussen KV Mechelen en Anderlecht. "Hoe is RSCA uit de voorbereiding gekomen? Hebben ze de lacunes van vorig jaar kunnen opvullen?" "Het is te hopen voor paars-wit dat het kan doorgaan op het elan van net voor de competitiestop." "Zullen de jongeren die aan het openbloeien waren, zoals Doku, nog een stapje hoger gezet hebben?" "En vooral: is Dimata fit? Anderlecht heeft weer een topschutter nodig, want goals maken was een probleem. Daar zal veel van afhangen." .