LIVE: Dimata verschijnt aan de aftrap tegen KV Mechelen

17:33 vooraf, 17 uur 33. Opstelling Anderlecht. Bij Anderlecht was er nog 1 vraagteken en dat is weggewerkt: Landry Dimata is de diepe spits bij paars-wit. Nieuwkomers Tau, Bundu en Mychajlytsjenko zitten nog niet in de kern, Kompany is geblesseerd. Dat betekent dat Luckassen en Cobbaut het centrale duo vormen, Sardella is de linksachter. . Opstelling Anderlecht Bij Anderlecht was er nog 1 vraagteken en dat is weggewerkt: Landry Dimata is de diepe spits bij paars-wit.

17:27 vooraf, 17 uur 27. Opstelling KV Mechelen. Het Mechelse elftal bevat amper verrassingen. Nieuwkomer Coucke staat in doel, Thoelen is stilaan hersteld en zit op de bank. Achterin rekent Vrancken op Kabore (op de loonlijst van Manchester City), huurling Bushiri, Peyre en Bijter. Het middenveld wordt gedragen door Van Damme, Schoofs, Vranckx, Hairemans en Storm. Zij moeten Togui in stelling brengen. De spits krijgt de voorkeur op De Camargo. . Opstelling KV Mechelen Het Mechelse elftal bevat amper verrassingen. Nieuwkomer Coucke staat in doel, Thoelen is stilaan hersteld en zit op de bank.

17:17 vooraf, 17 uur 17. Slechte oefencampagne van KV Mechelen. KV Mechelen was vorig seizoen een van de revelaties, want het stond op een zucht van Play-off I. Of het dit seizoen kan bevestigen, is een open vraag. De voorbije oefenweken doen dat niet meteen vermoeden. KVM won geen oefenpot, scoorde amper en slikte veel tegengoals. KVM verloor ervaren spelers als Swinkels en Tainmont, de nieuwkomers zijn jeugdig, denk maar aan Coucke en Bushiri. Toch rekent coach Wouter Vrancken nog op veel automatismen van vorig seizoen. . Slechte oefencampagne van KV Mechelen KV Mechelen was vorig seizoen een van de revelaties, want het stond op een zucht van Play-off I.

12:28 vooraf, 12 uur 28. De Coninck: "Heeft Anderlecht de lacunes van vorig jaar kunnen opvullen?". Analist Wim De Coninck blikte in De Ochtend op Radio 1 al vooruit op de affiche tussen KV Mechelen en Anderlecht. "Hoe is RSCA uit de voorbereiding gekomen? Hebben ze de lacunes van vorig jaar kunnen opvullen?" "Het is te hopen voor paars-wit dat het kan doorgaan op het elan van net voor de competitiestop." "Zullen de jongeren die aan het openbloeien waren, zoals Doku, nog een stapje hoger gezet hebben?" "En vooral: is Dimata fit? Anderlecht heeft weer een topschutter nodig, want goals maken was een probleem. Daar zal veel van afhangen." . De Coninck: "Heeft Anderlecht de lacunes van vorig jaar kunnen opvullen?" Analist Wim De Coninck blikte in De Ochtend op Radio 1 al vooruit op de affiche tussen KV Mechelen en Anderlecht.

12:17 vooraf, 12 uur 17. KV Mechelen is zo'n ploeg die een groot voordeel kwijt is door in een leeg stadion te moeten spelen. Voor Anderlecht wordt het makkelijker voetballen Achter de Kazerne als er geen toeschouwers in het stadion zijn. . Peter Vandenbempt in zijn vooruitblik op de competitie. KV Mechelen is zo'n ploeg die een groot voordeel kwijt is door in een leeg stadion te moeten spelen. Voor Anderlecht wordt het makkelijker voetballen Achter de Kazerne als er geen toeschouwers in het stadion zijn. Peter Vandenbempt in zijn vooruitblik op de competitie

12:13 vooraf, 12 uur 13. Vorig seizoen. Op de 3e speeldag zakte KV Mechelen naar het Lotto Park af, waar de ontmoeting op 0-0 eindigde. Na een rode kaart van KVM-doelman Thoelen speelde Anderlecht de volledige tweede helft met een mannetje meer, maar het beet zijn tanden stuk op de Mechelse muur. Op speeldag 26 volgde de tweede ontmoeting. Deze keer schoot Anderlecht zichzelf in de voet met een rode kaart van Doku. KVM kon het overwicht wel uitbuiten: Hairemans en Vranckx waren de schutters in de 2-0-thuiszege. De kansen van Anderlecht op Play-off I kregen er een flinke knauw, maar de play-offs zijn er door het coronavirus nooit van gekomen. KVM sloot de competitie uiteindelijk af als 6e, Anderlecht als 8e. . Vorig seizoen Op de 3e speeldag zakte KV Mechelen naar het Lotto Park af, waar de ontmoeting op 0-0 eindigde. Na een rode kaart van KVM-doelman Thoelen speelde Anderlecht de volledige tweede helft met een mannetje meer, maar het beet zijn tanden stuk op de Mechelse muur.

12:09 vooraf, 12 uur 09. KV Mechelen - Anderlecht. Welkom! Anderlecht trapte vorig seizoen het project rond Vincent Kompany op gang met een 1-2-nederlaag tegen KV Oostende. Een valse start, die het begin betekende van een kwakkeljaar. Paars-wit zal dit jaar op een andere manier uit de startblokken willen schieten, maar de opdracht is zeker niet eenvoudig. Het brengt meteen een bezoekje aan KV Mechelen. De aftrap volgt om 18.15u. Op deze pagina en op Radio 1 houden we u op de hoogte. . KV Mechelen - Anderlecht Welkom! Anderlecht trapte vorig seizoen het project rond Vincent Kompany op gang met een 1-2-nederlaag tegen KV Oostende. Een valse start, die het begin betekende van een kwakkeljaar.

12:09 - Vooraf Vooraf, 12 uur 09

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Lucas Bijker, Rocky Bushiri, Thibaut Peyre, Issa Kabore, Geoffry Hairemans, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Aster Vranckx, Williams Togui Mel, Nikola Storm Opstelling KV Mechelen Nikola Storm, Williams Togui Mel, Aster Vranckx, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Geoffry Hairemans, Issa Kabore, Thibaut Peyre, Rocky Bushiri, Lucas Bijker, Gaëtan Coucke

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Elias Cobbaut, Killian Sardella, Albert Sambi Lokonga, Michael Murillo, Derrick Luckassen, Michel Vlap, Peter Zulj, Jeremy Doku, Francis Amuzu, Nany Dimata Opstelling Anderlecht Nany Dimata, Francis Amuzu, Jeremy Doku, Peter Zulj, Michel Vlap, Derrick Luckassen, Michael Murillo, Albert Sambi Lokonga, Killian Sardella, Elias Cobbaut, Hendrik van Crombrugge