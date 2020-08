Anderlecht vertoont weer kinderziektes en geeft 0-2 weg tegen veerkrachtig KV Mechelen

90+7' tweede helft, minuut 97. Einde! Afgefloten. Anderlecht ontsnapte na enkele Mechelse missers en liep 0-2 weg. Het leek zegezeker, maar botste op een veerkrachtig KV Mechelen, dat een verdiend punt pakt. . Einde! Afgefloten. Anderlecht ontsnapte na enkele Mechelse missers en liep 0-2 weg. Het leek zegezeker, maar botste op een veerkrachtig KV Mechelen, dat een verdiend punt pakt.

90+5' tweede helft, minuut 95. En nu nog tegen de lat! En Anderlecht krijgt de 2-3 niet. De daaropvolgende corner knikt Luckassen staalhard tegen de lat.

90+4' tweede helft, minuut 94. Coucke redt! Bijna draait het allemaal nog in het voordeel van Anderlecht uit. Een grondscherend schot van Vlap dwingt Coucke tot een uitstekende ingreep. De save van een punt is dit.

90+4' tweede helft, minuut 94. Het is nu met horten en stoten. Verzorgd voetbal, dat hoort er in deze fase niet meer bij.

90+2' tweede helft, minuut 92. Als je één ploeg de zege nog zou toeschrijven, dan is het KVM. Op basis van durf en moed. Bert Sterckx op Radio 1.

90' Toegevoegde tijd. De overuren lopen op. We tellen nog 6 minuten bij. tweede helft, minuut 90.

89' tweede helft, minuut 89. Bij KV Mechelen geloven ze overigens in nog meer. Het is van een uitzichtloze situatie teruggekeerd en blijft rond het doel van Anderlecht zweven.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Anderlecht, Edo Kayembe erin, Killian Sardella eruit wissel Killian Sardella Edo Kayembe

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Anderlecht, Yari Verschaeren erin, Francis Amuzu eruit wissel Francis Amuzu Yari Verschaeren

88' tweede helft, minuut 88. En zo blijft Anderlecht in hetzelfde bedje ziek, durven we te denken. 0-2, dat mag je nooit wegschenken. Maar RSCA doet het toch weer en zo zal de sfeer weer bedrukt zijn.

88' Gele kaart voor Antoine Colassin van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 88 Antoine Colassin Anderlecht

87' tweede helft, minuut 87.

87' tweede helft, minuut 87. Wouter Vrancken stond te springen. Twee invallers, dat doet deugd voor een trainer. Bert Sterckx op Radio 1.

86' tweede helft, minuut 86. En het wordt 2-2! En zo geeft Anderlecht het toch nog uit handen dankzij enkele gouden wissels. Anderlecht stort nu helemaal in: de aanname van Vanlerberghe is uitstekend en met links trapt hij binnen.

85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Jordi Vanlerberghe van KV Mechelen. 2, 2. goal KV Mechelen Anderlecht einde 2 2

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij KV Mechelen, Jordi Vanlerberghe erin, Aster Vranckx eruit wissel Aster Vranckx Jordi Vanlerberghe

83' tweede helft, minuut 83. Toch nog spanning? We maken ons toch nog op voor een boeiende slotfase. Sardella wil de bal niet buitenzetten en levert met zijn goeie (maar naïeve bedoelingen) prompt in bij Kabore. Die tekent weer voor een uitstekende voorzet: De Camargo bedankt en knikt de 1-2 binnen.

83' tweede helft, minuut 83.

83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Igor De Camargo van KV Mechelen. 1, 2. goal KV Mechelen Anderlecht einde 1 2

82' tweede helft, minuut 82. KVM-coach Vrancken heeft wat vers bloed in zijn team gepompt, maar het wordt moeilijk om het tij nog te keren. Als Anderlecht stappen gezet heeft en wat meer volwassen geworden is, dan geeft het dit niet meer uit handen. Het voetbal was povertjes, maar paars-wit tekende voor aanvang wellicht voor dit resultaat.

Als Anderlecht stappen gezet heeft en wat meer volwassen geworden is, dan geeft het dit niet meer uit handen. Het voetbal was povertjes, maar paars-wit tekende voor aanvang wellicht voor dit resultaat.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Geoffry Hairemans eruit wissel Geoffry Hairemans Onur Kaya

79' tweede helft, minuut 79. Bij KV Mechelen valt de pressing weg, Anderlecht voetbalt nu ietsje meer ontspannen. Bij 0-2 gaat het allemaal wat vlotter.

78' tweede helft, minuut 78.

77' tweede helft, minuut 77. Ook Van Crombrugge levert de bal pardoes in bij een Mechelen-speler, maar het foutje blijft zonder gevolgen.

76' tweede helft, minuut 76. Probeer dit maar eens recht te trekken als je amper kan scoren. Bert Sterckx op Radio 1.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij KV Mechelen, Igor De Camargo erin, Nikola Storm eruit wissel Nikola Storm Igor De Camargo

75' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 75 door Lucas Bijker van Anderlecht. 0, 2. own goal KV Mechelen Anderlecht einde 0 2

74' tweede helft, minuut 74. Wedstrijd gespeeld? Kan Anderlecht de zege opschrijven? Murillo trekt hard en laag voor, de glijdende Bijker en Bushiri verschalken min of meer samen hun eigen doelman.

72' tweede helft, minuut 72. Slordige Luckassen. Wat Mechele deed bij Club, doet Luckassen nu bij Anderlecht. De Nederlander is veel te laconiek, maar Togui straft zijn slordigheid niet af. Hij trapt hard naast.

72' tweede helft, minuut 72. Ook na de 0-1 houdt Anderlecht KV Mechelen weg van zijn doel. De thuisploeg is van slag.

70' Gele kaart voor Aster Vranckx van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 70 Aster Vranckx KV Mechelen

69' tweede helft, minuut 69. De 0-1 is zuur voor KVM, maar echt doortastend werd er ook niet opgetreden bij de flits van Doku. Bert Sterckx op Radio 1.

68' tweede helft, minuut 68.

68' tweede helft, minuut 68. En nu, KV Mechelen? Het is toch een beetje koud gepakt door Anderlecht na dat prima openingskwartier waarin het 3 kansen liet liggen. Heeft het een antwoord in huis?

66' En net nu betaalt KVM een prijs voor de gemiste kansen. tweede helft, minuut 66. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

64' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 64 door Jeremy Doku van Anderlecht. 0, 1. goal KV Mechelen Anderlecht einde 0 1

64' tweede helft, minuut 64. 0-1! Doku zit al een hele match gevangen, maar rukt zich nu toch los. Hij slalomt de zestien in en dan is het een koud kunstje: hij legt de bal met links binnen richting de verste hoek.

62' tweede helft, minuut 62. Colassin trapt naast! Hij heeft amper tijd nodig om dreigend te zijn. Lokonga heeft een slim balletje in huis. Colassin ruikt het doel na zijn spitsenactie en trapt overhoeks naast.

61' Een scherpe, maar correcte analyse. tweede helft, minuut 61. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Anderlecht, Antoine Colassin erin, Nany Dimata eruit wissel Nany Dimata Antoine Colassin

60' tweede helft, minuut 60. Rugnummer 9 gaat de lucht in: een bevredigende rentree kan Dimata dit niet noemen. Bushiri was heer en meester over de Anderlecht-spits. Colassin lost hem af.

57' tweede helft, minuut 57. De match breekt open, want Anderlecht ruikt plots een doelpunt. Daar heeft het KVM voor nodig: Peyre kopt een voorzet van Murillo al duikend maar net naast zijn eigen kooi.

57' tweede helft, minuut 57. KV Mechelen voetbalt de kansen nu vlot bij elkaar. Bert Sterckx op Radio 1.

56' tweede helft, minuut 56. Geen twee zonder drie. De actie is van Storm, deze keer kopt Hairemans over. Van Crombrugge en zijn maats komen weer met de schrik vrij.

54' tweede helft, minuut 54. Ook Togui laat de 1-0 liggen. KV Mechelen flirt met het openingsdoelpunt. Iedereen laat Togui bij een vrijschop lopen: in de vlucht duwt de spits de bal te wild naast. KVM scoorde slechts één keer in de voorbereiding en illustreert dat probleem nog eens.

53' Gele kaart voor Michel Vlap van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 53 Michel Vlap Anderlecht

53' tweede helft, minuut 53. Anderlecht vertoont toch veel symptomen van vorig seizoen. Van links naar rechts en nog eens achteruit, zulke zaken domineren het spel van paars-wit. Verbindingsschakels als Vlap komen maar niet in de match.

51' tweede helft, minuut 51. Van Crombrugge was geklopt, hoor, mocht die bal enkele centimeters lager gevallen zijn. Bert Sterckx op Radio 1.

49' tweede helft, minuut 49. De misser van Schoofs. We mogen onze balpen eindelijk nog eens gebruiken. Sambi Lokonga verliest de infiltrerende Schoofs uit het oog. Hij knikt de cross van Kabore centimeters over. Wat een kopkans!

47' tweede helft, minuut 47. Er is meteen blessureleed bij paars-wit. Doku wil voorzetten, maar verdraait zijn linkerknie. Er is geen sprake van een duel, de enkel blijft in de grasmat steken en dat komt aan. Met de magische spuitbus wordt hij weer opgelapt.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. We staan klaar voor nog eens 45 minuten. Vooral Anderlecht moet uit een ander vaatje tappen. Wie krijgt vaart en diepgang in deze wedstrijd?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. We spoelen deze eerste helft met een groot glas water door. Doku en Schoofs waren gevaarlijk in de openingsminuten, daarna verwaterde de match helemaal. KV Mechelen was 25 minuten de betere ploeg, daarna groeide Anderlecht iets meer in de match. Maar deze eerste helft had alles bij elkaar heel weinig om het lijf. Het tempo ging heel snel uit de match.



KV Mechelen was 25 minuten de betere ploeg, daarna groeide Anderlecht iets meer in de match. Maar deze eerste helft had alles bij elkaar heel weinig om het lijf. Het tempo ging heel snel uit de match.

45+4' eerste helft, minuut 49. Is het de hitte? Waren de spelers iets te overmoedig in het begin? We wachten alleszins al een hele tijd op kansen. Bert Sterckx op Radio 1.

45+2' eerste helft, minuut 47. Er moet nog eens een doelman bij de pinken zijn. Vranckx verliest het overzicht een beetje en haalt zelf uit. Dat was de minst goeie optie.

45+1' Toegevoegde tijd. We krijgen 5 minuten extra tijd. eerste helft, minuut 46.

44' eerste helft, minuut 44. Luckassen krijgt de eer om ook de Anderlecht-rekening te openen. De Nederlander krijgt zelfs anderhalve gele kaart, want hij gaat in al zijn onvoorzichtigheid vlotjes over de bal. En zo ligt het spel om de haverklap stil en kijken we geenszins naar een hoogvlieger.

44' Gele kaart voor Derrick Luckassen van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 44 Derrick Luckassen Anderlecht

42' Gele kaart voor Issa Kabore van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 42 Issa Kabore KV Mechelen

42' eerste helft, minuut 42. Ook Kabore wordt in het boekje van Boucaut genoteerd. KVM-coach Vrancken is het daar niet mee eens. Hij vond dat enkele Anderlecht-spelers ook al een geel streepje verdienden.

40' eerste helft, minuut 40. Het begon allemaal goed, maar helaas waren we overenthousiast. Bert Sterckx op Radio 1.

39' eerste helft, minuut 39. De enkel van Doku maakt kennis met het stevige lichaam van Bijker. De belofte-international vraagt om verzorging. En zo tikken de minuten weg, maar is het wedstrijdverhaal bijzonder mager.

36' eerste helft, minuut 36. Anderlecht groeit zoetjesaan wel een beetje in de match. Maar er staat altijd wel een Mechels been in de weg.

34' eerste helft, minuut 34.

34' eerste helft, minuut 34. Op een hoekschop dan maar? Murillo klimt wel hoog, maar zijn kopbal is ook te hoog.

33' eerste helft, minuut 33. We waren enthousiast na de kansen van Doku en Schoofs in de openingsminuten, maar zijn dat nu al een stuk minder. Er valt bijzonder weinig te beleven.

30' Gele kaart voor Joachim Van Damme van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 30 Joachim Van Damme KV Mechelen

29' eerste helft, minuut 29. Coach Vercauteren mag toch nog eens een schotje noteren: Dimata haalt uit met zijn linker, maar het stelt heel weinig voor.

27' eerste helft, minuut 27. Ook al mist het de zetjes van zijn fans, KV Mechelen heeft zijn identiteit niet verloochend. Anderlecht ook niet, maar niet meteen in positieve zin. Paars-wit voetbalt vooral achterin, voorin zijn Dimata en Vlap onzichtbaar.

25' De ex-speler van KVM en RSCA kijkt mee. eerste helft, minuut 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24' eerste helft, minuut 24. De eerste helft is halfweg. Het kabbelt de jongste 10 minuten toch wat meer. KV Mechelen straalt wel meer energie uit. Misschien vindt Anderlecht wat extra steun tijdens deze drankpauze?

22' eerste helft, minuut 22. Het is allemaal een beetje stilgevallen. We kijken vooral naar het middenveld. Bert Sterckx op Radio 1.

20'

20' eerste helft, minuut 20.

19' eerste helft, minuut 19. Anderlecht wil verzorgd uitvoetballen, maar de defensie vindt te weinig aanspeelpunten. Paars-wit beweegt de jongste minuten te weinig. . Anderlecht wil verzorgd uitvoetballen, maar de defensie vindt te weinig aanspeelpunten. Paars-wit beweegt de jongste minuten te weinig.

17' eerste helft, minuut 17. Vranckx snelt tot bij Murillo en haakt dan in de rechtsachter van Anderlecht. Hij heeft verzorging nodig en dat geeft de anderen de gelegenheid om even bij te tanken. De zweetdruppels zijn al massaal aanwezig. . Vranckx snelt tot bij Murillo en haakt dan in de rechtsachter van Anderlecht. Hij heeft verzorging nodig en dat geeft de anderen de gelegenheid om even bij te tanken. De zweetdruppels zijn al massaal aanwezig.

14' eerste helft, minuut 14.

14' eerste helft, minuut 14. Aardig wedstrijdbegin . Over het openingskwartier kunnen we al bij al niet ontevreden zijn. Beide ploegen richten hun neus naar het vijandige doel en houden elkaar voorlopig netjes in evenwicht. . Aardig wedstrijdbegin Over het openingskwartier kunnen we al bij al niet ontevreden zijn. Beide ploegen richten hun neus naar het vijandige doel en houden elkaar voorlopig netjes in evenwicht.

11' eerste helft, minuut 11. Het balbezit is meestal voor Anderlecht, maar ook KV Mechelen dreigt. Storm gebruikt zijn traditionele recept: vanaf links naar binnenkomen en uithalen met rechts. Het schot hobbelt ruim naast. . Het balbezit is meestal voor Anderlecht, maar ook KV Mechelen dreigt. Storm gebruikt zijn traditionele recept: vanaf links naar binnenkomen en uithalen met rechts. Het schot hobbelt ruim naast.

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. Na een klein conclaaf eist Zulj de bal op. Een harde trap, maar de bal zakt niet en kent geen dalende lijn. Coucke maakt zich geen zorgen. . Na een klein conclaaf eist Zulj de bal op. Een harde trap, maar de bal zakt niet en kent geen dalende lijn. Coucke maakt zich geen zorgen.

8' eerste helft, minuut 8. Van Damme worstelt Dimata tegen de grond. Op de rand van de zestien, net buiten het halve maantje, krijgt Anderlecht een mooie kans met een vrijschop. . Van Damme worstelt Dimata tegen de grond. Op de rand van de zestien, net buiten het halve maantje, krijgt Anderlecht een mooie kans met een vrijschop.

7' eerste helft, minuut 7. We spelen 6 minuten en hebben toch al twee prima mogelijkheden gezien. . Bert Sterckx op Radio 1. We spelen 6 minuten en hebben toch al twee prima mogelijkheden gezien. Bert Sterckx op Radio 1

5' eerste helft, minuut 5. Meteen grote kansen. Ook KV Mechelen steekt zijn neus aan het venster. Schoofs loopt sluw en tikt de bal van dichtbij net naast. Hier was Van Crombrugge geklopt, want de doelman stond aan de grond genageld. . Meteen grote kansen Ook KV Mechelen steekt zijn neus aan het venster. Schoofs loopt sluw en tikt de bal van dichtbij net naast. Hier was Van Crombrugge geklopt, want de doelman stond aan de grond genageld.

4' eerste helft, minuut 4. Over de fase van zonet: Doku heeft hier toch echt wel het openingsdoelpunt laten liggen. Hij geloofde misschien iets te weinig in de uitstekende lange bal van Sardella en had te veel aanzien voor de uitkomende Coucke. Dat deed hem twijfelen en weg was de kans. . Over de fase van zonet: Doku heeft hier toch echt wel het openingsdoelpunt laten liggen. Hij geloofde misschien iets te weinig in de uitstekende lange bal van Sardella en had te veel aanzien voor de uitkomende Coucke. Dat deed hem twijfelen en weg was de kans.

2' eerste helft, minuut 2. Na iets meer dan een minuut wordt Doku al op Coucke afgestuurd. De snelle winger is zelf iets te verrast en krijgt de bal niet onder controle. Met een iets betere coördinatie had dit al de 0-1 kunnen opleveren. . Na iets meer dan een minuut wordt Doku al op Coucke afgestuurd. De snelle winger is zelf iets te verrast en krijgt de bal niet onder controle. Met een iets betere coördinatie had dit al de 0-1 kunnen opleveren.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ook de trein van KV Mechelen en Anderlecht is vertrokken voor 2020-2021. Bij welk team staan de wagonnetjes meteen op de rails? . Aftrap Ook de trein van KV Mechelen en Anderlecht is vertrokken voor 2020-2021. Bij welk team staan de wagonnetjes meteen op de rails?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:11 vooraf, 18 uur 11. Bij Anderlecht hebben ze geen last van de hitte. De spelers dragen bij hun opkomst nog een extra jasje. Dat mogen ze meteen uitdoen. Letterlijk en figuurlijk? . Bij Anderlecht hebben ze geen last van de hitte. De spelers dragen bij hun opkomst nog een extra jasje. Dat mogen ze meteen uitdoen. Letterlijk en figuurlijk?

18:07 vooraf, 18 uur 07. We zien wel tot wanneer Dimata het kan volhouden en in welke mate hij kan beantwoorden aan onze noden. . Frank Vercauteren (trainer Anderlecht). We zien wel tot wanneer Dimata het kan volhouden en in welke mate hij kan beantwoorden aan onze noden. Frank Vercauteren (trainer Anderlecht)

17:47 vooraf, 17 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:33 vooraf, 17 uur 33. Opstelling Anderlecht. Bij Anderlecht was er nog 1 vraagteken en dat is weggewerkt: Landry Dimata is de diepe spits bij paars-wit. Nieuwkomers Tau, Bundu en Mychajlytsjenko zitten nog niet in de kern, Kompany is geblesseerd. Dat betekent dat Luckassen en Cobbaut het centrale duo vormen, Sardella is de linksachter. . Opstelling Anderlecht Bij Anderlecht was er nog 1 vraagteken en dat is weggewerkt: Landry Dimata is de diepe spits bij paars-wit.

Nieuwkomers Tau, Bundu en Mychajlytsjenko zitten nog niet in de kern, Kompany is geblesseerd.

Dat betekent dat Luckassen en Cobbaut het centrale duo vormen, Sardella is de linksachter.

17:30 Landry Dimata is de aanvalsleider bij Anderlecht. vooraf, 17 uur 30. Landry Dimata is de aanvalsleider bij Anderlecht. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:27 vooraf, 17 uur 27. Opstelling KV Mechelen. Het Mechelse elftal bevat amper verrassingen. Nieuwkomer Coucke staat in doel, Thoelen is stilaan hersteld en zit op de bank. Achterin rekent Vrancken op Kabore (op de loonlijst van Manchester City), huurling Bushiri, Peyre en Bijter. Het middenveld wordt gedragen door Van Damme, Schoofs, Vranckx, Hairemans en Storm. Zij moeten Togui in stelling brengen. De spits krijgt de voorkeur op De Camargo. . Opstelling KV Mechelen Het Mechelse elftal bevat amper verrassingen. Nieuwkomer Coucke staat in doel, Thoelen is stilaan hersteld en zit op de bank.

Achterin rekent Vrancken op Kabore (op de loonlijst van Manchester City), huurling Bushiri, Peyre en Bijter.

Het middenveld wordt gedragen door Van Damme, Schoofs, Vranckx, Hairemans en Storm.

Zij moeten Togui in stelling brengen. De spits krijgt de voorkeur op De Camargo.

17:26 vooraf, 17 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:17 vooraf, 17 uur 17. Slechte oefencampagne van KV Mechelen. KV Mechelen was vorig seizoen een van de revelaties, want het stond op een zucht van Play-off I. Of het dit seizoen kan bevestigen, is een open vraag. De voorbije oefenweken doen dat niet meteen vermoeden. KVM won geen oefenpot, scoorde amper en slikte veel tegengoals. KVM verloor ervaren spelers als Swinkels en Tainmont, de nieuwkomers zijn jeugdig, denk maar aan Coucke en Bushiri. Toch rekent coach Wouter Vrancken nog op veel automatismen van vorig seizoen. . Slechte oefencampagne van KV Mechelen KV Mechelen was vorig seizoen een van de revelaties, want het stond op een zucht van Play-off I.

Of het dit seizoen kan bevestigen, is een open vraag. De voorbije oefenweken doen dat niet meteen vermoeden. KVM won geen oefenpot, scoorde amper en slikte veel tegengoals.

KVM verloor ervaren spelers als Swinkels en Tainmont, de nieuwkomers zijn jeugdig, denk maar aan Coucke en Bushiri. Toch rekent coach Wouter Vrancken nog op veel automatismen van vorig seizoen.

17:17 Over een uurtje wordt er afgetrapt. . vooraf, 17 uur 17. Over een uurtje wordt er afgetrapt. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:28 vooraf, 12 uur 28. De Coninck: "Heeft Anderlecht de lacunes van vorig jaar kunnen opvullen?". Analist Wim De Coninck blikte in De Ochtend op Radio 1 al vooruit op de affiche tussen KV Mechelen en Anderlecht. "Hoe is RSCA uit de voorbereiding gekomen? Hebben ze de lacunes van vorig jaar kunnen opvullen?" "Het is te hopen voor paars-wit dat het kan doorgaan op het elan van net voor de competitiestop." "Zullen de jongeren die aan het openbloeien waren, zoals Doku, nog een stapje hoger gezet hebben?" "En vooral: is Dimata fit? Anderlecht heeft weer een topschutter nodig, want goals maken was een probleem. Daar zal veel van afhangen." . De Coninck: "Heeft Anderlecht de lacunes van vorig jaar kunnen opvullen?" Analist Wim De Coninck blikte in De Ochtend op Radio 1 al vooruit op de affiche tussen KV Mechelen en Anderlecht.

"Hoe is RSCA uit de voorbereiding gekomen? Hebben ze de lacunes van vorig jaar kunnen opvullen?"

"Het is te hopen voor paars-wit dat het kan doorgaan op het elan van net voor de competitiestop."

"Zullen de jongeren die aan het openbloeien waren, zoals Doku, nog een stapje hoger gezet hebben?"

"En vooral: is Dimata fit? Anderlecht heeft weer een topschutter nodig, want goals maken was een probleem. Daar zal veel van afhangen."

12:17 vooraf, 12 uur 17. KV Mechelen is zo'n ploeg die een groot voordeel kwijt is door in een leeg stadion te moeten spelen. Voor Anderlecht wordt het makkelijker voetballen Achter de Kazerne als er geen toeschouwers in het stadion zijn. . Peter Vandenbempt in zijn vooruitblik op de competitie. KV Mechelen is zo'n ploeg die een groot voordeel kwijt is door in een leeg stadion te moeten spelen. Voor Anderlecht wordt het makkelijker voetballen Achter de Kazerne als er geen toeschouwers in het stadion zijn. Peter Vandenbempt in zijn vooruitblik op de competitie

12:13 vooraf, 12 uur 13. Vorig seizoen. Op de 3e speeldag zakte KV Mechelen naar het Lotto Park af, waar de ontmoeting op 0-0 eindigde. Na een rode kaart van KVM-doelman Thoelen speelde Anderlecht de volledige tweede helft met een mannetje meer, maar het beet zijn tanden stuk op de Mechelse muur. Op speeldag 26 volgde de tweede ontmoeting. Deze keer schoot Anderlecht zichzelf in de voet met een rode kaart van Doku. KVM kon het overwicht wel uitbuiten: Hairemans en Vranckx waren de schutters in de 2-0-thuiszege. De kansen van Anderlecht op Play-off I kregen er een flinke knauw, maar de play-offs zijn er door het coronavirus nooit van gekomen. KVM sloot de competitie uiteindelijk af als 6e, Anderlecht als 8e. . Vorig seizoen Op de 3e speeldag zakte KV Mechelen naar het Lotto Park af, waar de ontmoeting op 0-0 eindigde. Na een rode kaart van KVM-doelman Thoelen speelde Anderlecht de volledige tweede helft met een mannetje meer, maar het beet zijn tanden stuk op de Mechelse muur.

Op speeldag 26 volgde de tweede ontmoeting. Deze keer schoot Anderlecht zichzelf in de voet met een rode kaart van Doku. KVM kon het overwicht wel uitbuiten: Hairemans en Vranckx waren de schutters in de 2-0-thuiszege.

De kansen van Anderlecht op Play-off I kregen er een flinke knauw, maar de play-offs zijn er door het coronavirus nooit van gekomen. KVM sloot de competitie uiteindelijk af als 6e, Anderlecht als 8e.

12:12 vooraf, 12 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:09 vooraf, 12 uur 09. KV Mechelen - Anderlecht. Welkom! Anderlecht trapte vorig seizoen het project rond Vincent Kompany op gang met een 1-2-nederlaag tegen KV Oostende. Een valse start, die het begin betekende van een kwakkeljaar. Paars-wit zal dit jaar op een andere manier uit de startblokken willen schieten, maar de opdracht is zeker niet eenvoudig. Het brengt meteen een bezoekje aan KV Mechelen. De aftrap volgt om 18.15u. Op deze pagina en op Radio 1 houden we u op de hoogte. . KV Mechelen - Anderlecht Welkom! Anderlecht trapte vorig seizoen het project rond Vincent Kompany op gang met een 1-2-nederlaag tegen KV Oostende. Een valse start, die het begin betekende van een kwakkeljaar.

Paars-wit zal dit jaar op een andere manier uit de startblokken willen schieten, maar de opdracht is zeker niet eenvoudig. Het brengt meteen een bezoekje aan KV Mechelen.

De aftrap volgt om 18.15u. Op deze pagina en op Radio 1 houden we u op de hoogte.

12:09 - Vooraf Vooraf, 12 uur 09

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Issa Kabore, Thibaut Peyre, Rocky Bushiri, Lucas Bijker, Aster Vranckx, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Geoffry Hairemans, Williams Togui Mel, Nikola Storm Opstelling KV Mechelen Nikola Storm, Williams Togui Mel, Geoffry Hairemans, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Aster Vranckx, Lucas Bijker, Rocky Bushiri, Thibaut Peyre, Issa Kabore, Gaëtan Coucke

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Killian Sardella, Elias Cobbaut, Derrick Luckassen, Michael Murillo, Albert Sambi Lokonga, Peter Zulj, Michel Vlap, Jeremy Doku, Nany Dimata, Francis Amuzu Opstelling Anderlecht Francis Amuzu, Nany Dimata, Jeremy Doku, Michel Vlap, Peter Zulj, Albert Sambi Lokonga, Michael Murillo, Derrick Luckassen, Elias Cobbaut, Killian Sardella, Hendrik van Crombrugge