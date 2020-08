"Lelijk eendje" Waasland-Beveren opent competitie met zege in Kortrijk

90+5' tweede helft, minuut 95. Waasland-Beveren verrast! Waasland-Beveren wint verrassend van KV Kortrijk. Man van de match Heymans nam twee goals voor zijn rekening. Jakubech hielp de Waaslanders ook een handje met een vreselijke blunder: 1-3. . Waasland-Beveren verrast! Waasland-Beveren wint verrassend van KV Kortrijk. Man van de match Heymans nam twee goals voor zijn rekening. Jakubech hielp de Waaslanders ook een handje met een vreselijke blunder: 1-3.

90+5' Gele kaart voor Faïz Selemani van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 95 Faïz Selemani KV Kortrijk

90+4' tweede helft, minuut 94. Selemani is gefrustreerd en maakt vlak voor de bank van de bezoekers een smerige overtreding. Niet zo slim, geel is zijn deel. . Selemani is gefrustreerd en maakt vlak voor de bank van de bezoekers een smerige overtreding. Niet zo slim, geel is zijn deel.

90+3' tweede helft, minuut 93. Guèye trapt diep in de blessuretijd nog hoog over het doel van Pirard, die zijn tijd neemt om het spel te hervatten. . Guèye trapt diep in de blessuretijd nog hoog over het doel van Pirard, die zijn tijd neemt om het spel te hervatten.

90+1' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 91 door Daan Heymans van Waasland-Beveren. 1, 3. goal KV Kortrijk Waasland-Beveren einde 1 3

90' tweede helft, minuut 90. Heymans maakt het af! Man van de match Heymans bekroont zijn uitstekende wedstrijd met zijn tweede van de avond. Op de counter laat hij een assist van nieuwkomer Efford niet onbenut: 1-3! . Heymans maakt het af! Man van de match Heymans bekroont zijn uitstekende wedstrijd met zijn tweede van de avond. Op de counter laat hij een assist van nieuwkomer Efford niet onbenut: 1-3!

89' tweede helft, minuut 89. Kortrijk krijgt nu toch nog een goede mogelijkheid na een aanvallende fout van Bizimana. Selemani dropt het balletje in de rug van de bezoekende defensie. Derijck kopt, maar Pirard heeft een geweldige reflex in petto. . Kortrijk krijgt nu toch nog een goede mogelijkheid na een aanvallende fout van Bizimana. Selemani dropt het balletje in de rug van de bezoekende defensie. Derijck kopt, maar Pirard heeft een geweldige reflex in petto.

87' tweede helft, minuut 87. Vanderhaeghe staat langs de zijlijn te roepen en te wijzen, maar het haalt voorlopig niks uit. Een echt slotoffensief van KVK blijft voorlopig uit. De bezoekers houden stand. . Vanderhaeghe staat langs de zijlijn te roepen en te wijzen, maar het haalt voorlopig niks uit. Een echt slotoffensief van KVK blijft voorlopig uit. De bezoekers houden stand.

84' tweede helft, minuut 84. Vukotic gooit zich als een bezetene voor elke bal die in de Beverse zestien komt. Berenmatch van de boomlange Serviër. . Vukotic gooit zich als een bezetene voor elke bal die in de Beverse zestien komt. Berenmatch van de boomlange Serviër.

84' tweede helft, minuut 84. Een nieuw afstandsschot van Koita wordt nu wel goed gepakt door Jakubech. . Een nieuw afstandsschot van Koita wordt nu wel goed gepakt door Jakubech.

83' tweede helft, minuut 83. Jakubechs flater werd ei zo na nog overtroffen door collega Pirard aan de overkant, maar Schryvers springt zijn doelman bij op de doellijn en verijdelt een late gelijkmaker van KVK. . Jakubechs flater werd ei zo na nog overtroffen door collega Pirard aan de overkant, maar Schryvers springt zijn doelman bij op de doellijn en verijdelt een late gelijkmaker van KVK.

81' Gele kaart voor Daan Heymans van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 81 Daan Heymans Waasland-Beveren

81' tweede helft, minuut 81. Ocansey zoekt Lepoint aan de tweede paal. Pirard plukt het leer uit de lucht en wint een tiental seconden. . Ocansey zoekt Lepoint aan de tweede paal. Pirard plukt het leer uit de lucht en wint een tiental seconden.

79' tweede helft, minuut 79. De slotfase is ingegaan. Nog tien minuten reguliere speeltijd op de klok. . De slotfase is ingegaan. Nog tien minuten reguliere speeltijd op de klok.

72' tweede helft, minuut 72. Met nog twintig minuten op de klok begint de tijd voor de Kerels te dringen. Vanderhaeghe haalt zijn kapitein naar de kant voor Guèye. . Met nog twintig minuten op de klok begint de tijd voor de Kerels te dringen. Vanderhaeghe haalt zijn kapitein naar de kant voor Guèye.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij KV Kortrijk, Habib Guèye erin, Hannes Van der Bruggen eruit wissel Hannes Van der Bruggen Habib Guèye

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij KV Kortrijk, Faïz Selemani erin, Loïc Ritière eruit wissel Loïc Ritière Faïz Selemani

68' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 68 door Aboubakary Koita van Waasland-Beveren. 1, 2. goal KV Kortrijk Waasland-Beveren einde 1 2

68' tweede helft, minuut 68. Jakubech flatert! Vlak voor de drankonderbreking klimt Waasland-Beveren opnieuw op voorsprong. Koita, pas ingevallen, trapt ongevaarlijk op doel, maar Jakubech flatert grandioos en helpt de Waaslanders zo aan een nieuwe voorsprong. . Jakubech flatert! Vlak voor de drankonderbreking klimt Waasland-Beveren opnieuw op voorsprong. Koita, pas ingevallen, trapt ongevaarlijk op doel, maar Jakubech flatert grandioos en helpt de Waaslanders zo aan een nieuwe voorsprong.

66' tweede helft, minuut 66. De ingevallen Koita toonde vorig seizoen wel vaker dat hij over een uitstekend schot beschikt en probeert het nu ook van ver. Jakubech duwt het schot uit de hoek. . De ingevallen Koita toonde vorig seizoen wel vaker dat hij over een uitstekend schot beschikt en probeert het nu ook van ver. Jakubech duwt het schot uit de hoek.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Waasland-Beveren, Aboubakary Koita erin, Alessandro Albanese eruit wissel Alessandro Albanese Aboubakary Koita

64' tweede helft, minuut 64. Dewaele trapt niet zijn eerste prima voorzet van de avond. Mboyo kan koppen, maar doet dat niet precies genoeg. Voorlangs. . Dewaele trapt niet zijn eerste prima voorzet van de avond. Mboyo kan koppen, maar doet dat niet precies genoeg. Voorlangs.

62' tweede helft, minuut 62. Golubovic kan niet goed bij een indraaiende hoekschop. Aan de tweede paal lukt het Mboyo ook niet om wat met de bal te doen. . Golubovic kan niet goed bij een indraaiende hoekschop. Aan de tweede paal lukt het Mboyo ook niet om wat met de bal te doen.

60' tweede helft, minuut 60. Makarenko heeft een goede linker en probeert het eens van ver. Zijn schot gaat hoog over. . Makarenko heeft een goede linker en probeert het eens van ver. Zijn schot gaat hoog over.

58' tweede helft, minuut 58. Na de hoekschop van Waasland-Beveren kan Kortrijk op zijn beurt counteren. Ocansey ziet twee man de ruimte inlopen, maar Vukcevic kan als laatste man de voorzet neutraliseren. Knap verdedigd. . Na de hoekschop van Waasland-Beveren kan Kortrijk op zijn beurt counteren. Ocansey ziet twee man de ruimte inlopen, maar Vukcevic kan als laatste man de voorzet neutraliseren. Knap verdedigd.

57' tweede helft, minuut 57. De bezoekers loeren op de counter. Bizimana versiert een hoekschop. . De bezoekers loeren op de counter. Bizimana versiert een hoekschop.

55' tweede helft, minuut 55. Kortrijk heeft bloed geroken en voert het tempo nu op. Waasland-Beveren zit weer in de verdrukking. . Kortrijk heeft bloed geroken en voert het tempo nu op. Waasland-Beveren zit weer in de verdrukking.

54' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 54 door Ilombe Mboyo van KV Kortrijk. 1, 1. penalty KV Kortrijk Waasland-Beveren einde 1 1

53' tweede helft, minuut 53. Het staat weer gelijk! Petit Pelé Mboyo miste vorig seizoen geen enkele strafschop en trekt die lijn gewoon door: 1-1! . Het staat weer gelijk! Petit Pelé Mboyo miste vorig seizoen geen enkele strafschop en trekt die lijn gewoon door: 1-1!

52' Gele kaart voor Maximiliano Caufriez van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 52 Maximiliano Caufriez Waasland-Beveren

52' tweede helft, minuut 52. Wel een strafschop aan de overzijde! Aan de overzijde is het wel prijs! Caufriez gaat aan de arm van Mboyo hangen, Van Damme legt de bal op de stip. . Wel een strafschop aan de overzijde! Aan de overzijde is het wel prijs! Caufriez gaat aan de arm van Mboyo hangen, Van Damme legt de bal op de stip.

51' Gele kaart voor Alessandro Albanese van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 51 Alessandro Albanese Waasland-Beveren

50' tweede helft, minuut 50. Schwalbe! Na Kortrijks balverlies snelt Albanese richting de grote rechthoek. Hij laat het voetje hangen wanneer Derijck uitstapt, maar die raakt hem niet. Geel voor een schwalbe. . Schwalbe! Na Kortrijks balverlies snelt Albanese richting de grote rechthoek. Hij laat het voetje hangen wanneer Derijck uitstapt, maar die raakt hem niet. Geel voor een schwalbe.

49' tweede helft, minuut 49. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is het Waasland-Beveren dat met aanvallende intenties uit de kleedkamers komt en niet KV Kortrijk. De aanvalsgolven komen voortdurend over de rechterflank. . In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is het Waasland-Beveren dat met aanvallende intenties uit de kleedkamers komt en niet KV Kortrijk. De aanvalsgolven komen voortdurend over de rechterflank.

47' tweede helft, minuut 47. Waasland-Beveren-aanwinst Efford speelt een aangename wedstrijd. De Amerikaan maakt zich op rechts met wat kapbewegingen vrij, maar een ploegmaat vindt hij niet voor doel. . Waasland-Beveren-aanwinst Efford speelt een aangename wedstrijd. De Amerikaan maakt zich op rechts met wat kapbewegingen vrij, maar een ploegmaat vindt hij niet voor doel.

46' tweede helft, minuut 46. Waasland-Beveren heeft de tweede helft op gang getrapt. Kunnen de Waaslanders de verrassende voorsprong vasthouden tot het einde? . Waasland-Beveren heeft de tweede helft op gang getrapt. Kunnen de Waaslanders de verrassende voorsprong vasthouden tot het einde?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Einde eerste helft. Aan de rust leidt Waasland-Beveren verrassend met 0-1 in Kortrijk. De bezoekers werden tegen de eigen zestien geduwd, maar bij de eerste de beste tegenprik duwde Heymans de bal mooi in het hoekje. . Einde eerste helft Aan de rust leidt Waasland-Beveren verrassend met 0-1 in Kortrijk. De bezoekers werden tegen de eigen zestien geduwd, maar bij de eerste de beste tegenprik duwde Heymans de bal mooi in het hoekje.



45+3' eerste helft, minuut 48. Heymans is de man van de eerste helft. Hij haalt zelf de angel uit een Kortrijkse aanval en trapt hard na een ferme rush, maar Jakubech redt in twee tijden. . Heymans is de man van de eerste helft. Hij haalt zelf de angel uit een Kortrijkse aanval en trapt hard na een ferme rush, maar Jakubech redt in twee tijden.

45+3' Gele kaart voor Christophe Lepoint van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 48 Christophe Lepoint KV Kortrijk

45+1' Gele kaart voor Aleksandar Vukotic van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 46 Aleksandar Vukotic Waasland-Beveren

45+1' eerste helft, minuut 46. Makarenko probeert het opnieuw met een grondscherend schot, maar dat strandt in de muur. Op de tegenaanval levert een leuke dribbel van Efford niets op. . Makarenko probeert het opnieuw met een grondscherend schot, maar dat strandt in de muur. Op de tegenaanval levert een leuke dribbel van Efford niets op.

45+1' eerste helft, minuut 46. Vukotic begaat vlak voor de rust nog een obstructiefout op Ocansey. Kan Kortrijk nog wat doen met de vrije trap? . Vukotic begaat vlak voor de rust nog een obstructiefout op Ocansey. Kan Kortrijk nog wat doen met de vrije trap?

45' eerste helft, minuut 45. Er worden drie minuten bijgeteld. . Er worden drie minuten bijgeteld.

43' eerste helft, minuut 43. Moffi zondert Mboyo af schuin voor Pirard, maar de doelman van Waasland-Beveren speelt een goede eerste helft en laat zich ook nu niet passeren. . Moffi zondert Mboyo af schuin voor Pirard, maar de doelman van Waasland-Beveren speelt een goede eerste helft en laat zich ook nu niet passeren.

40' eerste helft, minuut 40. Nog een handvol minuten tot de welgekomen rust. Na het openingskwartier is de kwaliteit van het spel steil naar beneden gegaan. . Nog een handvol minuten tot de welgekomen rust. Na het openingskwartier is de kwaliteit van het spel steil naar beneden gegaan.

38' eerste helft, minuut 38. Makarenko verliest de bal. Efford steekt het hele veld over, maar is moegespurt op het moment dat hij kan uithalen. . Makarenko verliest de bal. Efford steekt het hele veld over, maar is moegespurt op het moment dat hij kan uithalen.

36' eerste helft, minuut 36. De bezoekers worden tegen de eigen zestien gedrukt. KVK probeert balletjes in de rechthoek te droppen, maar die vallen voorlopig niet goed. . De bezoekers worden tegen de eigen zestien gedrukt. KVK probeert balletjes in de rechthoek te droppen, maar die vallen voorlopig niet goed.

33' eerste helft, minuut 33. Makarenko trapt een vrijschop van erg ver laag over de grond naar de korte hoek. Pirard is bij de pinken. . Makarenko trapt een vrijschop van erg ver laag over de grond naar de korte hoek. Pirard is bij de pinken.

32' eerste helft, minuut 32. Dewaele, de nieuwe rechtsachter van Kortrijk, maakt een prima indruk. Hij zet veelbelovend voor op Moffi, die aflegt voor Mboyo, maar diens poging wordt afgeblokt. . Dewaele, de nieuwe rechtsachter van Kortrijk, maakt een prima indruk. Hij zet veelbelovend voor op Moffi, die aflegt voor Mboyo, maar diens poging wordt afgeblokt.

29' eerste helft, minuut 29. Kortrijk gaat nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Mboyo zoekt en vindt Lepoint aan de tweede paal, maar die kan in het achteruit lopen niet goed koppen. . Kortrijk gaat nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Mboyo zoekt en vindt Lepoint aan de tweede paal, maar die kan in het achteruit lopen niet goed koppen.

26' eerste helft, minuut 26. Ocansey raakt een voorzet van Dewaele volledig verkeerd. . Ocansey raakt een voorzet van Dewaele volledig verkeerd.

23' eerste helft, minuut 23. Het is nog steeds erg warm en dus gunt Van Damme de spelers een korte drankpauze. . Het is nog steeds erg warm en dus gunt Van Damme de spelers een korte drankpauze.

22' eerste helft, minuut 22. Albanese zoekt Mertens voor doel. Jakubech heeft best wat moeite met de stuitende bal. . Albanese zoekt Mertens voor doel. Jakubech heeft best wat moeite met de stuitende bal.

21' eerste helft, minuut 21. Na een een-tweetje met Mboyo talmt Ocansey te lang aan de achterlijn. Een voorzet komt er niet. . Na een een-tweetje met Mboyo talmt Ocansey te lang aan de achterlijn. Een voorzet komt er niet.

15' eerste helft, minuut 15. Derijck ziet Mboyo vertrekken en speelt hem aan in de rug van de bezoekende verdedigers. Petit Pelé krijgt het leer niet onder controle. . Derijck ziet Mboyo vertrekken en speelt hem aan in de rug van de bezoekende verdedigers. Petit Pelé krijgt het leer niet onder controle.

11' eerste helft, minuut 11. Moffi treft de paal! Kortrijk wil het schoonheidsfoutje snel uitwissen. Moffi knalt aan de overzijde meteen na het Wase doelpunt staalhard tegen de paal. . Moffi treft de paal! Kortrijk wil het schoonheidsfoutje snel uitwissen. Moffi knalt aan de overzijde meteen na het Wase doelpunt staalhard tegen de paal.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Daan Heymans van Waasland-Beveren. 0, 1. goal KV Kortrijk Waasland-Beveren einde 0 1

9' eerste helft, minuut 9. De bezoekers verrassen! Waasland-Beveren verrast! Het zit in de openingsminuten in de verdrukking, maar treft meteen raak bij de eerste de beste tegenaanval. Heymans rondt een leuke aanval af in het hoekje: 0-1. . De bezoekers verrassen! Waasland-Beveren verrast! Het zit in de openingsminuten in de verdrukking, maar treft meteen raak bij de eerste de beste tegenaanval. Heymans rondt een leuke aanval af in het hoekje: 0-1.

9' eerste helft, minuut 9. Ocansey zoekt Mboyo aan de tweede paal, maar die geeft Schoonbaert een zetje bij het koppen en wordt teruggefloten. . Ocansey zoekt Mboyo aan de tweede paal, maar die geeft Schoonbaert een zetje bij het koppen en wordt teruggefloten.

5' eerste helft, minuut 5. De Kerels hebben van Vanderhaeghe duidelijk de opdracht gekregen om van bij de start Waasland-Beveren achteruit te duwen. De bezoekers proberen de organisatie te bewaren. . De Kerels hebben van Vanderhaeghe duidelijk de opdracht gekregen om van bij de start Waasland-Beveren achteruit te duwen. De bezoekers proberen de organisatie te bewaren.

2' eerste helft, minuut 2. Een voorzet van Moffi wordt uit de lucht geplukt door Pirard. Een opwarmingsballetje. . Een voorzet van Moffi wordt uit de lucht geplukt door Pirard. Een opwarmingsballetje.

1' eerste helft, minuut 1. Kortrijk start aan een hoog tempo. Van der Bruggen krijgt al in de eerste minuut een schietkans, maar mikt in de onderbuik van Vukotic. . Kortrijk start aan een hoog tempo. Van der Bruggen krijgt al in de eerste minuut een schietkans, maar mikt in de onderbuik van Vukotic.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Met KV Kortrijk - Waasland-Beveren is de laatste wedstrijd van vandaag op gang getrapt. Zijn de Waaslanders tijdig klaar geraakt voor 1A-voetbal of zijn de Kerels al meteen een maatje te groot? . Aftrap! Met KV Kortrijk - Waasland-Beveren is de laatste wedstrijd van vandaag op gang getrapt. Zijn de Waaslanders tijdig klaar geraakt voor 1A-voetbal of zijn de Kerels al meteen een maatje te groot?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. De scheidsrechter met dienst zo dadelijk in het Guldensporenstadion is Kevin Van Damme. . De scheidsrechter met dienst zo dadelijk in het Guldensporenstadion is Kevin Van Damme.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Nicky Hayen kiest voor nieuwkomers. Voor Waasland-Beveren-coach Nicky Hayen is het een moeilijke week geweest. De voorbereidingstijd op de confrontatie met KV Kortrijk was kort, maar naar eigen zeggen voldoende om een strijdvaardig team tussen de lijnen te krijgen. Hij kiest voor nieuwkomers Albanese, Efford, Schoonbaert en Mertens. Kortrijk-coach Vanderhaeghe geeft kansen aan Ritiere en Dewaele. . Nicky Hayen kiest voor nieuwkomers Voor Waasland-Beveren-coach Nicky Hayen is het een moeilijke week geweest. De voorbereidingstijd op de confrontatie met KV Kortrijk was kort, maar naar eigen zeggen voldoende om een strijdvaardig team tussen de lijnen te krijgen. Hij kiest voor nieuwkomers Albanese, Efford, Schoonbaert en Mertens. Kortrijk-coach Vanderhaeghe geeft kansen aan Ritiere en Dewaele.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Ze hebben lang in onduidelijkheid geleefd. Daar ben ik zeker van. Als iedereen zegt dat Waasland-Beveren in 1B zal spelen en plots beginnen ze toch in 1A, dan zal hun motivatie zeker groot zijn. Hannes Van der Bruggen, KV Kortrijk. Ze hebben lang in onduidelijkheid geleefd. Daar ben ik zeker van. Als iedereen zegt dat Waasland-Beveren in 1B zal spelen en plots beginnen ze toch in 1A, dan zal hun motivatie zeker groot zijn. Hannes Van der Bruggen, KV Kortrijk

20:03 vooraf, 20 uur 03. Bij KV Kortrijk zijn ze op hun hoede voor Waasland-Beveren. KVK-kapitein Hannes Van der Bruggen blikte op de website van de Kerels vooruit naar de confrontatie met de Waaslanders. . Bij KV Kortrijk zijn ze op hun hoede voor Waasland-Beveren. KVK-kapitein Hannes Van der Bruggen blikte op de website van de Kerels vooruit naar de confrontatie met de Waaslanders.

20:00 vooraf, 20 uur . Natuurlijk is er nog veel werk, maar ik ben er wel van overtuigd dat we een strijdbaar elftal tussen de lijnen kunnen brengen dat voor de zege kan gaan. WB-coach Nicky Hayen in de Gazet van Antwerpen. Natuurlijk is er nog veel werk, maar ik ben er wel van overtuigd dat we een strijdbaar elftal tussen de lijnen kunnen brengen dat voor de zege kan gaan. WB-coach Nicky Hayen in de Gazet van Antwerpen

19:54 vooraf, 19 uur 54. Voorbeschouwing. Een week geleden nog was er van Waasland-Beveren geen sprake in de Belgische hoogste klasse, maar vandaag begint het nieuwe seizoen in 1A toch ook voor de Waaslanders. Heeft Nicky Hayen zijn manschappen klaar gekregen voor de zware taak, of is KV Kortrijk meteen een maatje te groot? Aftrap om 20.45u. . Voorbeschouwing Een week geleden nog was er van Waasland-Beveren geen sprake in de Belgische hoogste klasse, maar vandaag begint het nieuwe seizoen in 1A toch ook voor de Waaslanders. Heeft Nicky Hayen zijn manschappen klaar gekregen voor de zware taak, of is KV Kortrijk meteen een maatje te groot? Aftrap om 20.45u.

19:54 - Vooraf Vooraf, 19 uur 54

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Gilles Dewaele, Timothy Derijck, Petar Golubovic, Loïc Ritière, Eric Ocansey, Evgeniy Makarenko, Christophe Lepoint, Hannes Van der Bruggen, Ilombe Mboyo, Terem Moffi Opstelling KV Kortrijk Terem Moffi, Ilombe Mboyo, Hannes Van der Bruggen, Christophe Lepoint, Evgeniy Makarenko, Eric Ocansey, Loïc Ritière, Petar Golubovic, Timothy Derijck, Gilles Dewaele, Adam Jakubech

Opstelling Waasland-Beveren. Lucas Pirard, Brendan Schoonbaert, Maximiliano Caufriez, Aleksandar Vukotic, Andrija Vukcevic, Jenthe Mertens, Djihad Bizimana, Daan Heymans, Jur Schryvers, Alessandro Albanese, Joseph Efford Opstelling Waasland-Beveren Joseph Efford, Alessandro Albanese, Jur Schryvers, Daan Heymans, Djihad Bizimana, Jenthe Mertens, Andrija Vukcevic, Aleksandar Vukotic, Maximiliano Caufriez, Brendan Schoonbaert, Lucas Pirard