LIVE: Kan Club Brugge bekernederlaag doorspoelen tegen stug Charleroi?

88' tweede helft, minuut 88. Gholizadeh probeert Mata af te troeven op snelheid, maar dat is op voorhand al een verloren zaak. De Iranees had misschien wel kunnen lobben, van Mignolet stond ver uit zijn doel. . Gholizadeh probeert Mata af te troeven op snelheid, maar dat is op voorhand al een verloren zaak. De Iranees had misschien wel kunnen lobben, van Mignolet stond ver uit zijn doel.

87' tweede helft, minuut 87. Club dringt aan. De laatste vijf minuten reguliere speeltijd zijn ingegaan. Club gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Diatta lepelt met links naar de verste paal, Kayembe kopt in hoekschop. . Club dringt aan De laatste vijf minuten reguliere speeltijd zijn ingegaan. Club gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Diatta lepelt met links naar de verste paal, Kayembe kopt in hoekschop.

85' tweede helft, minuut 85. De Ketelaere toont zich onmiddellijk. Hij neemt een voorzet vanaf rechts met de borst aan en knalt met links naar de verste hoek, maar mikt te hoog. . De Ketelaere toont zich onmiddellijk. Hij neemt een voorzet vanaf rechts met de borst aan en knalt met links naar de verste hoek, maar mikt te hoog.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Club Brugge, Siebe Schrijvers erin, Dennis eruit wissel Dennis Siebe Schrijvers

83' tweede helft, minuut 83. Ricca bereikt Dennis aan de tweede paal, maar die komt niet uit met zijn stappen. Grote kans, bedenkelijke afwerking. . Ricca bereikt Dennis aan de tweede paal, maar die komt niet uit met zijn stappen. Grote kans, bedenkelijke afwerking.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Charleroi, Lucas Ribeiro Costa erin, Marco Ilaimaharitra eruit wissel Marco Ilaimaharitra Lucas Ribeiro Costa

83' tweede helft, minuut 83. Clement probeert in het slot de zaak nog te doen keren en gooit De Ketelaere in het veld. . Clement probeert in het slot de zaak nog te doen keren en gooit De Ketelaere in het veld.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Club Brugge, Charles De Ketelaere erin, Eduard Sobol eruit wissel Eduard Sobol Charles De Ketelaere

78' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 78 door Ryota Morioka van Charleroi. 0, 1. goal Club Brugge Charleroi 0 1

77' tweede helft, minuut 77. Mechele blundert, Morioka is ongenadig! Brandon Mechele gaat zwaar in de fout. Hij wil buitenkantje rechts openen op Vormer, maar geeft de bal cadeau aan Morioka, die alleen op Mignolet af mag gaan en het koeltjes afmaakt: 0-1! . Mechele blundert, Morioka is ongenadig! Brandon Mechele gaat zwaar in de fout. Hij wil buitenkantje rechts openen op Vormer, maar geeft de bal cadeau aan Morioka, die alleen op Mignolet af mag gaan en het koeltjes afmaakt: 0-1!

76' tweede helft, minuut 76. Na een Brugse hoekschop valt de bal tegen de arm van Dessoileil, maar Visser noch de VAR zien er graten in. Onvrijwillig was het alleszins. . Na een Brugse hoekschop valt de bal tegen de arm van Dessoileil, maar Visser noch de VAR zien er graten in. Onvrijwillig was het alleszins.

72' tweede helft, minuut 72. De Brugse druk wordt opgevoerd. Penneteau slaat een voorzet van Dennis weg voordat Diatta erbij kan. . De Brugse druk wordt opgevoerd. Penneteau slaat een voorzet van Dennis weg voordat Diatta erbij kan.

70' tweede helft, minuut 70. Korte break. De spelers krijgen een minuutje de tijd om wat vocht tot zich te nemen. Een welgekomen break in deze weersomstandigheden. . Korte break De spelers krijgen een minuutje de tijd om wat vocht tot zich te nemen. Een welgekomen break in deze weersomstandigheden.

68' tweede helft, minuut 68. Schicht van Vanaken. Een flauwe fase in de wedstrijd wordt opgeleukt door een harde schicht van Vanaken. De Gouden Schoen kiest verrassend voor de korte hoek, maar mikt in het zijnet. . Schicht van Vanaken Een flauwe fase in de wedstrijd wordt opgeleukt door een harde schicht van Vanaken. De Gouden Schoen kiest verrassend voor de korte hoek, maar mikt in het zijnet.

65' tweede helft, minuut 65. Nu weer is het aan Vormer om voor Club een hoekschop te trappen. Dennis loopt met het hoofd tegen de bal, Penneteau raapt op. . Nu weer is het aan Vormer om voor Club een hoekschop te trappen. Dennis loopt met het hoofd tegen de bal, Penneteau raapt op.

64' Gele kaart voor Steeven Willems van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 64 Steeven Willems Charleroi

64' tweede helft, minuut 64. Dessoleil kopt naast. Morioka schildert het leer op het hoofd van Dessoleil, die nipt naast kopt. Charleroi heeft niet vaak de bal, maar is haast altijd gevaarlijk wanneer dat wel het geval is. . Dessoleil kopt naast Morioka schildert het leer op het hoofd van Dessoleil, die nipt naast kopt. Charleroi heeft niet vaak de bal, maar is haast altijd gevaarlijk wanneer dat wel het geval is.

63' tweede helft, minuut 63. Charleroi loert op de counter en is na twee goede passes al aan de overzijde. Club moet een hoekschop toestaan. . Charleroi loert op de counter en is na twee goede passes al aan de overzijde. Club moet een hoekschop toestaan.

62' tweede helft, minuut 62. Een hoekschop van Vormer wordt door Dennis ver naast gekopt. . Een hoekschop van Vormer wordt door Dennis ver naast gekopt.

60' tweede helft, minuut 60. Vanaken wil een balletje over Dessoleil lobben, maar de bezoekende captain kan er nog net met de kale knikker bij. Dennis stond klaar om af te werken. . Vanaken wil een balletje over Dessoleil lobben, maar de bezoekende captain kan er nog net met de kale knikker bij. Dennis stond klaar om af te werken.

58' tweede helft, minuut 58. Vormer ziet Diatta inlopen aan de tweede paal. De aanvaller kan net niet bij de goede voorzet van de Club-kapitein. . Vormer ziet Diatta inlopen aan de tweede paal. De aanvaller kan net niet bij de goede voorzet van de Club-kapitein.

56' tweede helft, minuut 56. Diatta zet een een goede een-twee op met Vormer. Busi grijpt nog uitstekend in met de tip van de schoen. De Senegalees komt niet tot een schot. . Diatta zet een een goede een-twee op met Vormer. Busi grijpt nog uitstekend in met de tip van de schoen. De Senegalees komt niet tot een schot.

54' Gele kaart voor Dennis van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 54 Dennis Club Brugge

52' tweede helft, minuut 52. Aan de overzijde gaat Penneteau grandioos onder een hoekschop door, maar gelukkig voor hem zonder erg. . Aan de overzijde gaat Penneteau grandioos onder een hoekschop door, maar gelukkig voor hem zonder erg.

52' tweede helft, minuut 52. Gholizadeh houdt een bal in de zestien van Club lang bij om het effect er uit te krijgen. Hij kapt Mechele uit, maar raakt na een tweede kap niet voorbij Mata's onderbeen. Charleroi komt goed uit de kleedkamers. . Gholizadeh houdt een bal in de zestien van Club lang bij om het effect er uit te krijgen. Hij kapt Mechele uit, maar raakt na een tweede kap niet voorbij Mata's onderbeen. Charleroi komt goed uit de kleedkamers.

50' tweede helft, minuut 50. Dennis haalt de achterlijn en wacht op bewegende mensen voor het doel. Vormer loopt in en krijgt de bal ei zo na perfect in de loop aangespeeld. De Nederlander zijn grote teen is een centimeter of twee te kort om af te ronden. . Dennis haalt de achterlijn en wacht op bewegende mensen voor het doel. Vormer loopt in en krijgt de bal ei zo na perfect in de loop aangespeeld. De Nederlander zijn grote teen is een centimeter of twee te kort om af te ronden.

48' tweede helft, minuut 48. De eerste kans van de tweede helft is voor de bezoekers. Balanta moet het afleggen tegen Nicholson, wiens schot met links geen gevaar vormt voor Mignolet. . De eerste kans van de tweede helft is voor de bezoekers. Balanta moet het afleggen tegen Nicholson, wiens schot met links geen gevaar vormt voor Mignolet.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen opnieuw in Brugge. Ricca en Nicholson vechten meteen een stevig duelletje uit. . We voetballen opnieuw in Brugge. Ricca en Nicholson vechten meteen een stevig duelletje uit.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Einde eerste helft. Visser maakt een einde aan de eerste eerste helft van het nieuwe voetbalseizoen. Club had het overwicht, maar mag Mignolet danken dat het in de slotfase niet op achterstand kwam na een flits van Fall. . Einde eerste helft Visser maakt een einde aan de eerste eerste helft van het nieuwe voetbalseizoen. Club had het overwicht, maar mag Mignolet danken dat het in de slotfase niet op achterstand kwam na een flits van Fall.

45+2' eerste helft, minuut 47. Vormer steekt Dennis de hoek in. Zijn voorzet wijkt af, Penneteau raapt op. De laatste seconden van de extra tijd tikken weg. . Vormer steekt Dennis de hoek in. Zijn voorzet wijkt af, Penneteau raapt op. De laatste seconden van de extra tijd tikken weg.

45+1' eerste helft, minuut 46. Er worden drie minuten toegevoegd aan deze eerste helft. . Er worden drie minuten toegevoegd aan deze eerste helft.

45' eerste helft, minuut 45. Badji maakt het Willems moeilijk achterin. De verdediger van Charleroi mag van geluk spreken dat Visser een fout ziet in het enthousiaste opjagen van Badji. . Badji maakt het Willems moeilijk achterin. De verdediger van Charleroi mag van geluk spreken dat Visser een fout ziet in het enthousiaste opjagen van Badji.

43' eerste helft, minuut 43. Charleroi neemt slotfase voor zijn rekening. Club Brugge slentert richting de rust en dat geeft Charleroi de kans om nog eens te komen dreigen. Fall draait zich uit een blauw-zwart bosje van spelers en dwingt Mignolet tot een prima save. Beste kans van de match voor de bezoekers. . Charleroi neemt slotfase voor zijn rekening Club Brugge slentert richting de rust en dat geeft Charleroi de kans om nog eens te komen dreigen. Fall draait zich uit een blauw-zwart bosje van spelers en dwingt Mignolet tot een prima save. Beste kans van de match voor de bezoekers.

42' Gele kaart voor Eduard Sobol van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 42 Eduard Sobol Club Brugge

42' eerste helft, minuut 42. Bij Club gaat er ook eentje op de bon. Sobol gaat door op Busi en krijgt geel. . Bij Club gaat er ook eentje op de bon. Sobol gaat door op Busi en krijgt geel.

40' eerste helft, minuut 40. Met de rust stilaan in zicht houdt Charleroi het leer eens wat langer bij. Belhocine klapt in de handen. . Met de rust stilaan in zicht houdt Charleroi het leer eens wat langer bij. Belhocine klapt in de handen.

37' eerste helft, minuut 37. Vanaken kiest onoordeelkundig voor een fantasietje en verspeelt de bal. Charleroi wil counteren, maar doet dat slordig. De eerste helft wordt vooralsnog gekenmerkt door balverlies en slechte passes. . Vanaken kiest onoordeelkundig voor een fantasietje en verspeelt de bal. Charleroi wil counteren, maar doet dat slordig. De eerste helft wordt vooralsnog gekenmerkt door balverlies en slechte passes.

35' Gele kaart voor Maxime Busi van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 35 Maxime Busi Charleroi

34' eerste helft, minuut 34. Echt hoogstaand is het voetbal in Jan Breydel voorlopig niet. Diatta grist een bal goed mee met een lobje, Busi maakt hands en krijgt geel. . Echt hoogstaand is het voetbal in Jan Breydel voorlopig niet. Diatta grist een bal goed mee met een lobje, Busi maakt hands en krijgt geel.

30' eerste helft, minuut 30. Dennis zit goed in de wedstrijd, maar de laatste pass of trap ontbreekt er nog aan. De Nigeriaan dribbelt knap twee Carolo's, maar kiest dan voor een hele slechte inspeelpass. . Dennis zit goed in de wedstrijd, maar de laatste pass of trap ontbreekt er nog aan. De Nigeriaan dribbelt knap twee Carolo's, maar kiest dan voor een hele slechte inspeelpass.

28' eerste helft, minuut 28. We voetballen weer en Vanaken zet Dennis meteen alleen voor Penneteau in een schuine hoek. De controle van de aanvaller is ondermaats, Penneteau krijgt zo extra tijd om zijn hoek af te dekken. . We voetballen weer en Vanaken zet Dennis meteen alleen voor Penneteau in een schuine hoek. De controle van de aanvaller is ondermaats, Penneteau krijgt zo extra tijd om zijn hoek af te dekken.

26' eerste helft, minuut 26.

25' eerste helft, minuut 25. Drankpauze. Na 25 minuten spelen gunt Visser de 22 spelers een drankpauze. Club Brugge nam het eerste kwart van de wedstrijd volledig voor zijn rekening. Charleroi komt niet in het stuk voor. . Drankpauze Na 25 minuten spelen gunt Visser de 22 spelers een drankpauze. Club Brugge nam het eerste kwart van de wedstrijd volledig voor zijn rekening. Charleroi komt niet in het stuk voor.

24' eerste helft, minuut 24. Mata kapt met rechts naar zijn linker, maar kan daarmee Penneteau niet bedreigen. . Mata kapt met rechts naar zijn linker, maar kan daarmee Penneteau niet bedreigen.

23' eerste helft, minuut 23. Vormer neemt een afleggertje met de linkervoet voor zijn rekening, terwijl Sobol beter gepositioneerd stond om met rechts uit de halen. De Nederlander mikt op Willems. . Vormer neemt een afleggertje met de linkervoet voor zijn rekening, terwijl Sobol beter gepositioneerd stond om met rechts uit de halen. De Nederlander mikt op Willems.

21' eerste helft, minuut 21. Na amper 20 minuten spelen zit de eerste wedstrijd van het seizoen er voor Deli al op. Hij wordt met een quadricepsblessure vervangen door Ricca. . Na amper 20 minuten spelen zit de eerste wedstrijd van het seizoen er voor Deli al op. Hij wordt met een quadricepsblessure vervangen door Ricca.

20' eerste helft, minuut 20. Vervanging bij Club Brugge, Federico Ricca erin, Simon Deli eruit wissel Simon Deli Federico Ricca

17' Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 17 Marco Ilaimaharitra Charleroi

16' eerste helft, minuut 16. Vanaken komt beter voor de dag dan in de verloren bekerfinale tegen Antwerp. De Gouden Schoen wordt vaak betrokken in het spel en speelt goed in. Een gedurfde diepe bal op Dennis mislukt, maar getuigt van vista. . Vanaken komt beter voor de dag dan in de verloren bekerfinale tegen Antwerp. De Gouden Schoen wordt vaak betrokken in het spel en speelt goed in. Een gedurfde diepe bal op Dennis mislukt, maar getuigt van vista.

14' eerste helft, minuut 14. Deli trekt een spurtje en grijpt naar de quadriceps. Spierblessure? . Deli trekt een spurtje en grijpt naar de quadriceps. Spierblessure?

11' eerste helft, minuut 11. Harde knal van Sobol. Sobol krijgt tijd en ruimte om aan te leggen vanuit de tweede lijn. Zijn harde knal met links gaat niet zo gek ver voorlangs. Club is baas in de openingsfase. . Harde knal van Sobol Sobol krijgt tijd en ruimte om aan te leggen vanuit de tweede lijn. Zijn harde knal met links gaat niet zo gek ver voorlangs. Club is baas in de openingsfase.

10' eerste helft, minuut 10. Charleroi haalt een eerste keer de achterlijn van Club en krijgt een hoekschop. Morioka pikt er Nicholson uit aan de tweede paal, maar die kopt flauw in de handen van Mignolet. . Charleroi haalt een eerste keer de achterlijn van Club en krijgt een hoekschop. Morioka pikt er Nicholson uit aan de tweede paal, maar die kopt flauw in de handen van Mignolet.

9' eerste helft, minuut 9. Een vrije trap van Vormer wordt aan de tweede paal teruggelegd op Vanaken. Mechele neemt over, maar mikt zijn puntertje niet binnen het kader. . Een vrije trap van Vormer wordt aan de tweede paal teruggelegd op Vanaken. Mechele neemt over, maar mikt zijn puntertje niet binnen het kader.

8' eerste helft, minuut 8. Badji schudt een fijne dribbel uit zijn sloffen en speelt Vormer aan, die Dennis vindt op de flank. De Nigeriaan begint aan een moeilijk nummertje en loopt zich vast. . Badji schudt een fijne dribbel uit zijn sloffen en speelt Vormer aan, die Dennis vindt op de flank. De Nigeriaan begint aan een moeilijk nummertje en loopt zich vast.

5' eerste helft, minuut 5. Eerste kans is voor Club! Vanaken zondert Badji af met een vintage Vanaken-passje, maar vanuit een schuine hoek laat de jonge aanvaller de kans liggen. . Eerste kans is voor Club! Vanaken zondert Badji af met een vintage Vanaken-passje, maar vanuit een schuine hoek laat de jonge aanvaller de kans liggen.

4' eerste helft, minuut 4. Dennis probeert zich tussen twee bezoekers te murwen, maar wordt door Gholizadeh een halt toegeroepen. . Dennis probeert zich tussen twee bezoekers te murwen, maar wordt door Gholizadeh een halt toegeroepen.

2' eerste helft, minuut 2. Rits loopt zich warm - nou ja, maar het ziet er niet naar uit dat Balanta de strijd zal moeten staken. . Rits loopt zich warm - nou ja, maar het ziet er niet naar uit dat Balanta de strijd zal moeten staken.

1' eerste helft, minuut 1. Al in de eerste minuut krijgt Balanta een stevige beuk van Nicholson. De bonkige middenvelder grijpt naar het hoofd en moet verzorging krijgen. . Al in de eerste minuut krijgt Balanta een stevige beuk van Nicholson. De bonkige middenvelder grijpt naar het hoofd en moet verzorging krijgen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Na vijf maanden op onze honger zitten, wordt er eindelijk weer Belgisch competitievoetbal gespeeld. Club Brugge opent het seizoen met Badji in de basis tegen Charleroi, waar nieuwkomer Gillet titularis is. . Aftrap! Na vijf maanden op onze honger zitten, wordt er eindelijk weer Belgisch competitievoetbal gespeeld. Club Brugge opent het seizoen met Badji in de basis tegen Charleroi, waar nieuwkomer Gillet titularis is.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:29 vooraf, 16 uur 29. De scheidsrechter met dienst in Jan Breydel is Lawrence Visser. . De scheidsrechter met dienst in Jan Breydel is Lawrence Visser.

16:23 vooraf, 16 uur 23. We gaan proberen voortborduren op wat we vorig seizoen hebben opgebouwd. Zelfs in deze weersomstandigheden moeten mijn spelers er 150 procent voor gaan. Karim Belhocine, coach Charleroi. We gaan proberen voortborduren op wat we vorig seizoen hebben opgebouwd. Zelfs in deze weersomstandigheden moeten mijn spelers er 150 procent voor gaan. Karim Belhocine, coach Charleroi

16:19 vooraf, 16 uur 19. Ik verwacht dat mijn spelers deze keer vanaf de eerste seconde klaar zijn, en niet pas na de rust. We moeten meteen druk zetten en een hoog baltempo hanteren, al zal dat in deze hitte geen sinecure zijn. Philippe Clement, coach Club Brugge. Ik verwacht dat mijn spelers deze keer vanaf de eerste seconde klaar zijn, en niet pas na de rust. We moeten meteen druk zetten en een hoog baltempo hanteren, al zal dat in deze hitte geen sinecure zijn. Philippe Clement, coach Club Brugge

15:59 vooraf, 15 uur 59. Gillet titularis bij de Zebra's. De bezoekers beginnen aan de wedstrijd zonder Rezaei, die niet mag spelen tegen zijn moederclub. Nicholson vervangt hem voorin. Nieuwkomer Guillaume Gillet start in de basis voor de Carolo's. Dorian Dessoleil, die gisteren 28 kaarsjes uitblies, is kapitein. . Gillet titularis bij de Zebra's De bezoekers beginnen aan de wedstrijd zonder Rezaei, die niet mag spelen tegen zijn moederclub. Nicholson vervangt hem voorin. Nieuwkomer Guillaume Gillet start in de basis voor de Carolo's. Dorian Dessoleil, die gisteren 28 kaarsjes uitblies, is kapitein.

15:50 vooraf, 15 uur 50. Clement wisselt op twee posities. Club-coach Clement zag dat het zijn team aan scherpte ontbrak in de verloren bekerfinale tegen Antwerp van vorige week. Alleen de 18-jarige Badji kon na zijn invalbeurt af en toe voor dreiging zorgen. De aanvaller wordt daarvoor beloond met een basisplaats tegen Charleroi. Ook Dennis staat aan de aftrap. De Ketelaere en Okereke vallen naast de ploeg. . Clement wisselt op twee posities Club-coach Clement zag dat het zijn team aan scherpte ontbrak in de verloren bekerfinale tegen Antwerp van vorige week. Alleen de 18-jarige Badji kon na zijn invalbeurt af en toe voor dreiging zorgen. De aanvaller wordt daarvoor beloond met een basisplaats tegen Charleroi. Ook Dennis staat aan de aftrap. De Ketelaere en Okereke vallen naast de ploeg.

15:40 vooraf, 15 uur 40. Tegen Charleroi moet het beter dan tegen Antwerp in de bekerfinale. Maar volgens mij was die prestatie niet zomaar een bad day at the office. Het zou me echt verbazen mocht plots de ploeg van vorig seizoen opnieuw opstaan tegen Charleroi. Eric Goens, TV-maker en Club-fan. Tegen Charleroi moet het beter dan tegen Antwerp in de bekerfinale. Maar volgens mij was die prestatie niet zomaar een bad day at the office. Het zou me echt verbazen mocht plots de ploeg van vorig seizoen opnieuw opstaan tegen Charleroi. Eric Goens, TV-maker en Club-fan

15:35 vooraf, 15 uur 35. Nieuwigheidje bij Sporza. Voor elke speeldag laten we dit seizoen een BV op je los die supportert voor één van de clubs in de Jupiler Pro League. Beginnen doen we met Eric Goens, fan van landskampioen Club Brugge. . Nieuwigheidje bij Sporza Voor elke speeldag laten we dit seizoen een BV op je los die supportert voor één van de clubs in de Jupiler Pro League. Beginnen doen we met Eric Goens, fan van landskampioen Club Brugge.

15:32 vooraf, 15 uur 32. We zullen Charleroi niet wegtikken en 5 keer voor Penneteau komen. Daar is Charleroi gewoon te goed voor. Vorig seizoen waren het 2 moeilijke matchen tegen Charleroi. Coach Philippe Clement. We zullen Charleroi niet wegtikken en 5 keer voor Penneteau komen. Daar is Charleroi gewoon te goed voor. Vorig seizoen waren het 2 moeilijke matchen tegen Charleroi. Coach Philippe Clement

15:30 vooraf, 15 uur 30. Clement: "Charleroi is zoals Antwerp". Philippe Clement is op zijn hoede voor Charleroi, de revelatie van vorig seizoen. "Na een bekerfinale met een tegenstander die een blok zet, is er 1 team waartegen je niet wil spelen. En dat is Charleroi. Net als Antwerp is Charleroi defensief sterk en speelt het countervoetbal." . Clement: "Charleroi is zoals Antwerp" Philippe Clement is op zijn hoede voor Charleroi, de revelatie van vorig seizoen. "Na een bekerfinale met een tegenstander die een blok zet, is er 1 team waartegen je niet wil spelen. En dat is Charleroi. Net als Antwerp is Charleroi defensief sterk en speelt het countervoetbal."

15:15 vooraf, 15 uur 15. Titelverdediger Club opent seizoen. Na 5 maanden zonder competitievoetbal wordt vandaag eindelijk weer gevoetbald in de Jupiler Pro League. Titelverdediger Club Brugge krijgt de eer om het nieuwe seizoen op gang te blazen tegen Charleroi. Volg de match vanaf 16.30u. . Titelverdediger Club opent seizoen Na 5 maanden zonder competitievoetbal wordt vandaag eindelijk weer gevoetbald in de Jupiler Pro League. Titelverdediger Club Brugge krijgt de eer om het nieuwe seizoen op gang te blazen tegen Charleroi. Volg de match vanaf 16.30u.

15:15 - Vooraf Vooraf, 15 uur 15

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli, Krépin Diatta, Ruud Vormer, Éder Balanta, Hans Vanaken, Eduard Sobol, Youssouph Badji, Dennis Opstelling Club Brugge Dennis, Youssouph Badji, Eduard Sobol, Hans Vanaken, Éder Balanta, Ruud Vormer, Krépin Diatta, Simon Deli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Mamadou Fall, Guillaume Gillet, Ali Gholizadeh, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Shamar Nicholson Opstelling Charleroi Shamar Nicholson, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Mamadou Fall, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Nicolas Penneteau