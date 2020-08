Club trapt seizoen op gang tegen Charleroi: "Ploeg die we nu niet wilden"

We zullen Charleroi niet wegtikken en 5 keer voor Penneteau komen. Daar is Charleroi gewoon te goed voor. Vorig seizoen waren het 2 moeilijke matchen tegen Charleroi.

vooraf, 09 uur 32. Clement: "Charleroi is zoals Antwerp". Philippe Clement is op zijn hoede voor Charleroi, de revelatie van vorig seizoen. "Na een bekerfinale met een tegenstander die een blok zet, is er 1 team waartegen je niet wil spelen. En dat is Charleroi. Net als Antwerp is Charleroi defensief sterk en speelt het countervoetbal." .