Club Brugge-coach Clement kiest voor Badji in de spits tegen Charleroi

16:19 vooraf, 16 uur 19. Ik verwacht dat mijn spelers deze keer vanaf de eerste seconde klaar zijn, en niet pas na de rust. We moeten meteen druk zetten en een hoog baltempo hanteren, al zal dat in deze hitte geen sinecure zijn. Philippe Clement, coach Club Brugge. Ik verwacht dat mijn spelers deze keer vanaf de eerste seconde klaar zijn, en niet pas na de rust. We moeten meteen druk zetten en een hoog baltempo hanteren, al zal dat in deze hitte geen sinecure zijn. Philippe Clement, coach Club Brugge

15:59 vooraf, 15 uur 59. Gillet titularis bij de Zebra's. De bezoekers beginnen aan de wedstrijd zonder Rezaei, die niet mag spelen tegen zijn moederclub. Nicholson vervangt hem voorin. Nieuwkomer Guillaume Gillet start in de basis voor de Carolo's. Dorian Dessoleil, die gisteren 28 kaarsjes uitblies, is kapitein. . Gillet titularis bij de Zebra's De bezoekers beginnen aan de wedstrijd zonder Rezaei, die niet mag spelen tegen zijn moederclub. Nicholson vervangt hem voorin. Nieuwkomer Guillaume Gillet start in de basis voor de Carolo's. Dorian Dessoleil, die gisteren 28 kaarsjes uitblies, is kapitein.

15:50 vooraf, 15 uur 50. Clement wisselt op twee posities. Club-coach Clement zag dat het zijn team aan scherpte ontbrak in de verloren bekerfinale tegen Antwerp van vorige week. Alleen de 18-jarige Badji kon na zijn invalbeurt af en toe voor dreiging zorgen. De aanvaller wordt daarvoor beloond met een basisplaats tegen Charleroi. Ook Dennis staat aan de aftrap. De Ketelaere en Okereke vallen naast de ploeg. . Clement wisselt op twee posities Club-coach Clement zag dat het zijn team aan scherpte ontbrak in de verloren bekerfinale tegen Antwerp van vorige week. Alleen de 18-jarige Badji kon na zijn invalbeurt af en toe voor dreiging zorgen. De aanvaller wordt daarvoor beloond met een basisplaats tegen Charleroi. Ook Dennis staat aan de aftrap. De Ketelaere en Okereke vallen naast de ploeg.

15:40 vooraf, 15 uur 40. Tegen Charleroi moet het beter dan tegen Antwerp in de bekerfinale. Maar volgens mij was die prestatie niet zomaar een bad day at the office. Het zou me echt verbazen mocht plots de ploeg van vorig seizoen opnieuw opstaan tegen Charleroi. Eric Goens, TV-maker en Club-fan. Tegen Charleroi moet het beter dan tegen Antwerp in de bekerfinale. Maar volgens mij was die prestatie niet zomaar een bad day at the office. Het zou me echt verbazen mocht plots de ploeg van vorig seizoen opnieuw opstaan tegen Charleroi. Eric Goens, TV-maker en Club-fan

15:35 vooraf, 15 uur 35. Nieuwigheidje bij Sporza. Voor elke speeldag laten we dit seizoen een BV op je los die supportert voor één van de clubs in de Jupiler Pro League. Beginnen doen we met Eric Goens, fan van landskampioen Club Brugge. . Nieuwigheidje bij Sporza Voor elke speeldag laten we dit seizoen een BV op je los die supportert voor één van de clubs in de Jupiler Pro League. Beginnen doen we met Eric Goens, fan van landskampioen Club Brugge.

15:32 vooraf, 15 uur 32. We zullen Charleroi niet wegtikken en 5 keer voor Penneteau komen. Daar is Charleroi gewoon te goed voor. Vorig seizoen waren het 2 moeilijke matchen tegen Charleroi. Coach Philippe Clement. We zullen Charleroi niet wegtikken en 5 keer voor Penneteau komen. Daar is Charleroi gewoon te goed voor. Vorig seizoen waren het 2 moeilijke matchen tegen Charleroi. Coach Philippe Clement

15:30 vooraf, 15 uur 30. Clement: "Charleroi is zoals Antwerp". Philippe Clement is op zijn hoede voor Charleroi, de revelatie van vorig seizoen. "Na een bekerfinale met een tegenstander die een blok zet, is er 1 team waartegen je niet wil spelen. En dat is Charleroi. Net als Antwerp is Charleroi defensief sterk en speelt het countervoetbal." . Clement: "Charleroi is zoals Antwerp" Philippe Clement is op zijn hoede voor Charleroi, de revelatie van vorig seizoen. "Na een bekerfinale met een tegenstander die een blok zet, is er 1 team waartegen je niet wil spelen. En dat is Charleroi. Net als Antwerp is Charleroi defensief sterk en speelt het countervoetbal."

15:15 vooraf, 15 uur 15. Titelverdediger Club opent seizoen. Na 5 maanden zonder competitievoetbal wordt vandaag eindelijk weer gevoetbald in de Jupiler Pro League. Titelverdediger Club Brugge krijgt de eer om het nieuwe seizoen op gang te blazen tegen Charleroi. Volg de match vanaf 16.30u. . Titelverdediger Club opent seizoen Na 5 maanden zonder competitievoetbal wordt vandaag eindelijk weer gevoetbald in de Jupiler Pro League. Titelverdediger Club Brugge krijgt de eer om het nieuwe seizoen op gang te blazen tegen Charleroi. Volg de match vanaf 16.30u.

15:15 - Vooraf Vooraf, 15 uur 15

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli, Krépin Diatta, Ruud Vormer, Éder Balanta, Hans Vanaken, Eduard Sobol, Youssouph Badji, Dennis Opstelling Club Brugge Dennis, Youssouph Badji, Eduard Sobol, Hans Vanaken, Éder Balanta, Ruud Vormer, Krépin Diatta, Simon Deli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Mamadou Fall, Guillaume Gillet, Ali Gholizadeh, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Shamar Nicholson Opstelling Charleroi Shamar Nicholson, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Mamadou Fall, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Nicolas Penneteau