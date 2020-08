Blunder van Mechele zorgt meteen voor eerste (thuis)nederlaag Club Brugge

Club Brugge – Charleroi in een notendop:

Hitte en lange voetbalonderbreking laten zich voelen in Jan Breydel

Club domineerde de eerste helft, maar moest het initiatief in de slotfase aan de bezoekers laten. Charleroi versierde zo de beste kans en kwam ei zo na ook op voorsprong toen Fall vanuit een schuine hoek op doel trapte. Mignolet ging vliegensvlug naar de grond en redde knap met een armzwiep. 0-0 halfweg.

De thermometer in Brugge gaf 32 graden aan toen er om half vijf werd afgetrapt. De hitte speelde een grote rol in de eerste eerste helft van het nieuwe voetbalseizoen. Balverlies en slordige controles waren de rode draad doorheen een flauw eerste bedrijf. Dreiging kwam er voor de thuisploeg wel via Badji en Sobol, maar Penneteau hoefde geen bal uit zijn net te vissen.

Na vijf maanden op onze honger zitten, konden we ons eindelijk weer verwarmen – nou ja – aan Belgisch competitievoetbal. Met Charleroi kreeg landskampioen Club Brugge meteen een vette kluif voorgeschoteld. De Carolo’s rekenden op de ervaring van nieuwkomer Gillet om blauw-zwart een hak te zetten. Clement koos dan weer voor Badji in de punt en hield Okereke op de bank.

Morioka kent geen medelijden met blunderende Mechele

De slotfase van de eerste helft bleek de voorbode van het spel in de tweede helft. Charleroi kwam uitstekend uit de kleedkamers en kreeg goede kansen via de voet van Gholizadeh en de kale knikker van Dessoleil. Het antwoord van Club kwam er van de rechter van Hans Vanaken, die hard in het zijnet knalde.

In het vierde kwart van de wedstrijd brak de seizoensopener, die lang op slot zat, toch nog open. Mechele dreef de bal op op de eigen helft en wilde achteloos inspelen op Vormer, maar deed dat archislecht. Morioka nam in dank over, spurtte richting Mignolet en liet die geen kans met een overhoeks schot met links.

Club Brugge was van slag en kon geen vuist meer maken. De ingevallen De Ketelaere knalde nog nipt over voor de landskampioen, maar kon de nederlaag niet meer afwenden. Na de verloren bekerfinale tegen Antwerp incasseert Club opnieuw een stevige tik.