Moeskroen zet bekerhouder Antwerp met voeten op de grond

Antwerp – Moeskroen in een notendop:

Het vuur brandt nog niet in de Hel van Deurne-Noord

Bekerwinnaar Antwerp kreeg Moeskroen over de vloer in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Ivan Leko kon deze keer wel een beroep doen op zijn nieuwkomers en dropte Butez en De Pauw meteen in de basis. Voor Moeskroen startte Koffi, die nog maar een handvol dagen in ons land is, in doel.



De eerste helft was er een om meteen weer te vergeten. Pas na een half uur voetballen kregen we een eerste kans te zien. Koffi moest alert zijn op een kopbal van Pius en toonde zich wat later ook op een harde knal van Haroun en de rebound van Juklerod. Moeskroen zette daar niks tegenover. 0-0 was een logische tussenstand halfweg.