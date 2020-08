LIVE: Refaelov zet Antwerp vanaf de stip op voorsprong

49' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 49 door Lior Refaelov van Antwerp. 1, 0. penalty Antwerp Excel Moeskroen 1 0

49' tweede helft, minuut 49. Refaelov faalt niet! Koffi liet al een aantal knappe saves zien, maar op de elfmeter van Refaelov is hij kansloos: 1-0! . Refaelov faalt niet! Koffi liet al een aantal knappe saves zien, maar op de elfmeter van Refaelov is hij kansloos: 1-0!

48' Gele kaart voor Jean Onana van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 48 Jean Onana Excel Moeskroen

47' tweede helft, minuut 47. Strafschop! De Pauw zet laag voor. Mbokani, die inloopt, wordt foutief afgestopt door Onana. Verboomen fluit terecht voor een strafschop! . Strafschop! De Pauw zet laag voor. Mbokani, die inloopt, wordt foutief afgestopt door Onana. Verboomen fluit terecht voor een strafschop!

46' tweede helft, minuut 46. Er wordt opnieuw gevoetbald op de Bosuil. De eerste helft was een maat voor niks, krijgen we beterschap in de tweede? . Er wordt opnieuw gevoetbald op de Bosuil. De eerste helft was een maat voor niks, krijgen we beterschap in de tweede?



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Einde eerste helft. Verboomen verlost ons uit ons lijden en maakt een einde aan de eerste helft. Haroun mikte de enige kans van de wedstrijd op de vuisten van Koffi. . Einde eerste helft Verboomen verlost ons uit ons lijden en maakt een einde aan de eerste helft. Haroun mikte de enige kans van de wedstrijd op de vuisten van Koffi.

45+2' eerste helft, minuut 47. Buta maakt zich sterk en zoekt Mbokani aan de tweede paal. Onana kopt in hoekschop. . Buta maakt zich sterk en zoekt Mbokani aan de tweede paal. Onana kopt in hoekschop.

45+1' eerste helft, minuut 46. Derde keer, goede keer. Badibanga's derde knal van ruime afstand is eindelijk binnen het kader, maar te centraal en pal in de armen van Butez. . Derde keer, goede keer. Badibanga's derde knal van ruime afstand is eindelijk binnen het kader, maar te centraal en pal in de armen van Butez.

45' eerste helft, minuut 45. De wedstrijd kabbelt naar de rust. Hopelijk zorgt die voor inspiratie. . De wedstrijd kabbelt naar de rust. Hopelijk zorgt die voor inspiratie.

40' eerste helft, minuut 40. Heerlijke aanval van Antwerp, ditto saves van Koffi. Twee een-tweetjes na mekaar en die van Antwerp hebben de volledige defensie van Les Hurlus opgerold. Haroun kan uithalen, maar stuit op een uitstekende Koffi. Juklerod knalt vanuit buitenspel ook nog goed naar doel, maar diezelfde Koffi ranselt het leer opnieuw uit zijn doel. Leuke fase! . Heerlijke aanval van Antwerp, ditto saves van Koffi Twee een-tweetjes na mekaar en die van Antwerp hebben de volledige defensie van Les Hurlus opgerold. Haroun kan uithalen, maar stuit op een uitstekende Koffi. Juklerod knalt vanuit buitenspel ook nog goed naar doel, maar diezelfde Koffi ranselt het leer opnieuw uit zijn doel. Leuke fase!

36' eerste helft, minuut 36. De hoekschoppen van Antwerp zijn een wapen. Koffi moet andermaal gepast tussenkomen op een kopbal van Seck. . De hoekschoppen van Antwerp zijn een wapen. Koffi moet andermaal gepast tussenkomen op een kopbal van Seck.

34' eerste helft, minuut 34. Badibanga probeert het net als twintig minuten geleden met een afstandsschot. Hij komt al wat dichter bij het kader, maar vindt dat nog niet. . Badibanga probeert het net als twintig minuten geleden met een afstandsschot. Hij komt al wat dichter bij het kader, maar vindt dat nog niet.

33' eerste helft, minuut 33. Ook op de nieuwe hoekschop is Antwerp gevaarlijk. Deze keer kopt Seck op de bal, centraal in de armen van Koffi. . Ook op de nieuwe hoekschop is Antwerp gevaarlijk. Deze keer kopt Seck op de bal, centraal in de armen van Koffi.

32' eerste helft, minuut 32. Eindelijk een kans! Een verre hoekschop van Juklerod wordt door Pius erg goed naar de hoek gekopt. Koffi moet alle zeilen bijzetten en een nieuwe hoekschop toestaan. . Eindelijk een kans! Een verre hoekschop van Juklerod wordt door Pius erg goed naar de hoek gekopt. Koffi moet alle zeilen bijzetten en een nieuwe hoekschop toestaan.

30' eerste helft, minuut 30. Het balbezit is niet verrassend in het voordeel van de thuisploeg, maar veel doet The Great Old er niet mee. Intussen zijn we een half uur ver. . Het balbezit is niet verrassend in het voordeel van de thuisploeg, maar veel doet The Great Old er niet mee. Intussen zijn we een half uur ver.

25' eerste helft, minuut 25. Postolachi is opgelapt, de dorstigen zijn gelaafd, we voetballen weer! . Postolachi is opgelapt, de dorstigen zijn gelaafd, we voetballen weer!

23' eerste helft, minuut 23. Seck beukt stevig in op Postolachi, die het uitschreeuwt van de pijn. Terwijl hij verzorging krijgt, kent Verboomen de spelers een drankpauze toe. . Seck beukt stevig in op Postolachi, die het uitschreeuwt van de pijn. Terwijl hij verzorging krijgt, kent Verboomen de spelers een drankpauze toe.

19' eerste helft, minuut 19. Badibanga tekent voor de eerste doelpoging, maar gevaarlijk is die allerminst. Met rechts mikt hij meters over. . Badibanga tekent voor de eerste doelpoging, maar gevaarlijk is die allerminst. Met rechts mikt hij meters over.

13' eerste helft, minuut 13. Geen flitsend begin op de Bosuil. De studieronde duurt lang. . Geen flitsend begin op de Bosuil. De studieronde duurt lang.

7' eerste helft, minuut 7. Even opwinding. Refaelov kan niet bij een pass van Pius, maar dat komt goed uit voor De Pauw, die schuin voor Koffi komt. De nieuwe doelman van Moeskroen redt, maar De Pauw stond sowieso ook buitenspel. . Even opwinding Refaelov kan niet bij een pass van Pius, maar dat komt goed uit voor De Pauw, die schuin voor Koffi komt. De nieuwe doelman van Moeskroen redt, maar De Pauw stond sowieso ook buitenspel.



5' eerste helft, minuut 5. Beide ploegen kijken de kat uit de boom in de beginfase. Elke speler wil de bal even voelen, niet abnormaal bij seizoensopeners. . Beide ploegen kijken de kat uit de boom in de beginfase. Elke speler wil de bal even voelen, niet abnormaal bij seizoensopeners.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Ook bekerwinnaar Antwerp is aan het nieuwe voetbalseizoen begonnen. Het krijgt in eigen huis Moeskroen op bezoek. . Aftrap! Ook bekerwinnaar Antwerp is aan het nieuwe voetbalseizoen begonnen. Het krijgt in eigen huis Moeskroen op bezoek.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:47 vooraf, 18 uur 47. De Pauw start, Lamkel Zé niet. Ivan Leko kan vandaag wel beroep doen op zijn nieuwkomers en zet Nill De Pauw meteen aan de aftrap. Lamkel Zé verdwijnt naar de bank. In doel vervangt Butez Matijas. . De Pauw start, Lamkel Zé niet Ivan Leko kan vandaag wel beroep doen op zijn nieuwkomers en zet Nill De Pauw meteen aan de aftrap. Lamkel Zé verdwijnt naar de bank. In doel vervangt Butez Matijas.

16:09 vooraf, 16 uur 09. Voorbeschouwing. Straks om 19.00u trapt ook Antwerp zijn seizoen op gang. De bekerwinst van vorige week zorgde voor euforie bij The Great Old, maar coach Ivan Leko probeerde zijn manschappen op scherp te houden. Bovendien heeft de nieuwbakken Antwerp-coach voor deze wedstrijd wel de luxe om over zijn nieuwkomers te kunnen beschikken. Zien we één van hen aan het werk vanavond? . Voorbeschouwing Straks om 19.00u trapt ook Antwerp zijn seizoen op gang. De bekerwinst van vorige week zorgde voor euforie bij The Great Old, maar coach Ivan Leko probeerde zijn manschappen op scherp te houden. Bovendien heeft de nieuwbakken Antwerp-coach voor deze wedstrijd wel de luxe om over zijn nieuwkomers te kunnen beschikken. Zien we één van hen aan het werk vanavond?

16:09 - Vooraf Vooraf, 16 uur 09

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Abdoulaye Seck, Júnior Pius, Ritchie De Laet, Aurélio Buta, Martin Hongla, Faris Haroun, Simen Juklerød, Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Nill De Pauw Opstelling Antwerp Nill De Pauw, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, Simen Juklerød, Faris Haroun, Martin Hongla, Aurélio Buta, Ritchie De Laet, Júnior Pius, Abdoulaye Seck, Jean Butez

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Saad Agouzoul, Eric Junior Bocat, Nemanja Antonov, Imad Faraj, Deni Hocko, Benjamin van Durmen, Jean Onana, Beni Badibanga, Virgiliu Postolachi Opstelling Excel Moeskroen Virgiliu Postolachi, Beni Badibanga, Jean Onana, Benjamin van Durmen, Deni Hocko, Imad Faraj, Nemanja Antonov, Eric Junior Bocat, Saad Agouzoul, Alessandro Ciranni, Hervé Koffi