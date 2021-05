LIVE: Geen galavoorstelling in Brugge, Vanaken mist een strafschop

Fase per fase

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij KRC Genk, Bastien Toma erin, Kristian Thorstvedt eruit wissel Kristian Thorstvedt Bastien Toma

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KRC Genk, Jere Uronen erin, Junya Ito eruit wissel Junya Ito Jere Uronen

58' tweede helft, minuut 58. Van den Brom voert nog een dubbele wissel door. Ito en Thorstvedt ruimen baan voor Uronen en Toma. . Van den Brom voert nog een dubbele wissel door. Ito en Thorstvedt ruimen baan voor Uronen en Toma.

56' tweede helft, minuut 56. Door de kansen hebben we twee Genkse wissels uit het oog verloren. Oyen en Preciado zijn bij de rust Bongonda en Munoz komen vervangen. . Door de kansen hebben we twee Genkse wissels uit het oog verloren. Oyen en Preciado zijn bij de rust Bongonda en Munoz komen vervangen.

55' tweede helft, minuut 55. Wat een heerlijke assist was dat van Charles De Ketelaere! Tom Boudeweel. Wat een heerlijke assist was dat van Charles De Ketelaere! Tom Boudeweel

52' Bijna Vormer! De Ketelaere zet Vormer alleen voor doel met een blind hakje. De Nederlander probeert het met een kattenpootje, maar Vandevoordt toetst die subtiele poging nog net tegen de lat. Prachtig gedaan door alle betrokkenen! . tweede helft, minuut 52. Bijna Vormer! De Ketelaere zet Vormer alleen voor doel met een blind hakje. De Nederlander probeert het met een kattenpootje, maar Vandevoordt toetst die subtiele poging nog net tegen de lat. Prachtig gedaan door alle betrokkenen!

51' tweede helft, minuut 51. Ito op Horvath. En plots zijn de Limburgers daar weer! Ito haalt bijzonder hard uit, Horvath heeft een sterke arm nodig om die kogel tegen te houden. . Ito op Horvath En plots zijn de Limburgers daar weer! Ito haalt bijzonder hard uit, Horvath heeft een sterke arm nodig om die kogel tegen te houden.

50' tweede helft, minuut 50. Club Brugge is fluks uit de kleedkamer gekomen en dwingt Genk achteruit. . Club Brugge is fluks uit de kleedkamer gekomen en dwingt Genk achteruit.

47' tweede helft, minuut 47. Een harde voorzet van Vanaken wordt in de lucht gemept door Vandevoordt. Die heeft wat meeval, want de bal dwarrelt op het dak van zijn doel. . Een harde voorzet van Vanaken wordt in de lucht gemept door Vandevoordt. Die heeft wat meeval, want de bal dwarrelt op het dak van zijn doel.

46' tweede helft, minuut 46. Voorlopig is dit een typische eindeseizoenswedstrijd. Krijgen we in de tweede helft nog een paar dingen te zien die het niveau van een topper waardig zijn? . Voorlopig is dit een typische eindeseizoenswedstrijd. Krijgen we in de tweede helft nog een paar dingen te zien die het niveau van een topper waardig zijn?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij KRC Genk, Luca Oyen erin, Theo Bongonda eruit wissel Theo Bongonda Luca Oyen

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij KRC Genk, Ángelo Preciado erin, Daniel Muñoz eruit wissel Daniel Muñoz Ángelo Preciado

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. We gaan rusten. Geen doelpunten in een gezapige eerste helft. Genk had een handvol kansjes, maar Club Brugge kwam het dichtst bij de doorbraak. Vandevoordt redde echter de strafschop van Vanaken. . We gaan rusten Geen doelpunten in een gezapige eerste helft. Genk had een handvol kansjes, maar Club Brugge kwam het dichtst bij de doorbraak. Vandevoordt redde echter de strafschop van Vanaken.

45' eerste helft, minuut 45. Een botsing tussen Munoz en Vandevoordt, veroorzaakt door een zetje van Mechele, zorgt voor wat oponthoud. . Een botsing tussen Munoz en Vandevoordt, veroorzaakt door een zetje van Mechele, zorgt voor wat oponthoud.

43' eerste helft, minuut 43. Er zit veel minder drang in het voetbal van Genk, in vergelijking met de openingsfase dan. Club probeert snel nog iets te forceren in de slotminuten van deze eerste helft. . Er zit veel minder drang in het voetbal van Genk, in vergelijking met de openingsfase dan. Club probeert snel nog iets te forceren in de slotminuten van deze eerste helft.