Clement dropt 16-jarige Noah Mbamba in de basis tegen Genk

vooraf, 17 uur 47. Club Brugge is thuis ondertussen al tien wedstrijden ongeslagen tegen Racing Genk. De Limburgers kwamen voor het laatst winnen op Jan Breydel in oktober 2013. Eind januari was Club nog de betere in een bijzonder onderhoudende topper tussen beide ploegen. Een paar jaar dieper in de geschiedenis vinden we de meest spektakelrijke Club-Genk terug. In 2011 konden we smullen van liefst negen goals. Racing Genk haalde het met 4-5, vooral dankzij een hattrick van een ongrijpbare Kevin De Bruyne. .