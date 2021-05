LIVE: Lamkel Zé zet Antwerp op voorsprong tegen tienkoppig Anderlecht

48'

tweede helft, minuut 48. Meteen raak voor Antwerp! Antwerp komt meteen op voorsprong! Een kopbal van Lamkel Zé wordt door Verbruggen nog weggebokst, maar volgens de lijnrechter is de bal over de lijn geweest: 1-0 voor Antwerp! Op het camerabeeld is moeilijk te zien of de bal er helemaal over was, maar het doelpunt staat hoe dan ook op het scorebord. .