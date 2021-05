Racing Genk moet sterkhouder Cuesta missen tegen Antwerp

17:42

vooraf, 17 uur 42. Match tegen Antwerp komt te vroeg voor Cuesta. Racing Genk zal morgen zonder zijn verdediger Carlos Cuesta de wedstrijd tegen Antwerp aanvatten. De 22-jarige verdediger ondervindt te veel last van de spierblessure die hij in de wedstrijd tegen Anderlecht opliep. Cuesta heeft zich dit seizoen opgewerkt tot een basispion in het elftal van coach John van den Brom. De Colombiaan kwam dit seizoen al 38 in actie voor de Limburgers. In de play-offs verscheen de Colombiaan telkens aan de aftrap. .