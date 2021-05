LIVE: Stelt Genk enkel zijn 2e plaats veilig of zit er nog meer in (de titel)?

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rusten geblazen. Genk trekt met een goed gevoel de kleedkamer in. Het begon als beste ploeg aan de wedstrijd, maar kwam goed weg toen Hongla vergat te scoren voor Antwerp. Vlak voor de rust strafte Thorstvedt getwijfel in de Antwerp-defensie af om er 1-0 van te maken. . Rusten geblazen Genk trekt met een goed gevoel de kleedkamer in. Het begon als beste ploeg aan de wedstrijd, maar kwam goed weg toen Hongla vergat te scoren voor Antwerp. Vlak voor de rust strafte Thorstvedt getwijfel in de Antwerp-defensie af om er 1-0 van te maken.

45+1' eerste helft, minuut 46.

45' eerste helft, minuut 45.

44' eerste helft, minuut 44. In Brugge kan de champagne terug in de koelkast gezet worden. Stef Wynants (in Sporza op Radio 1). In Brugge kan de champagne terug in de koelkast gezet worden. Stef Wynants (in Sporza op Radio 1)

43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Kristian Thorstvedt van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk Antwerp rust 1 0

42' eerste helft, minuut 42. Thorstvedt scoort op een ideaal moment! We leken te gaan rusten bij 0-0, maar dat is buiten Thorstvedt gerekend! Le Marchand stopt Ito goed af, maar krijgt de bal niet goed weg. Thorstvedt neemt de bal dankbaar in ontvangst en plaatst die vlotjes naast Butez in doel! . Thorstvedt scoort op een ideaal moment! We leken te gaan rusten bij 0-0, maar dat is buiten Thorstvedt gerekend! Le Marchand stopt Ito goed af, maar krijgt de bal niet goed weg. Thorstvedt neemt de bal dankbaar in ontvangst en plaatst die vlotjes naast Butez in doel!

41' eerste helft, minuut 41. De rust is in zicht. En een flitsende eerste helft hebben we niet te zien gekregen. Genk wint voorlopig nipt op punten, al vergat Antwerp een serieuze tik uit te delen toen Hongla vergat te scoren. . De rust is in zicht En een flitsende eerste helft hebben we niet te zien gekregen. Genk wint voorlopig nipt op punten, al vergat Antwerp een serieuze tik uit te delen toen Hongla vergat te scoren.

38' eerste helft, minuut 38. Onuachu kan De Laet de bal net niet afsnoepen. Genk treurt niet en blijft doorjagen, met resultaat. Ito komt ook nog eens tot een schot, maar zijn lage schuiver gaat voorlangs. . Onuachu kan De Laet de bal net niet afsnoepen. Genk treurt niet en blijft doorjagen, met resultaat. Ito komt ook nog eens tot een schot, maar zijn lage schuiver gaat voorlangs.

37' eerste helft, minuut 37. Antwerp is warmgedraaid, hoor. Buta dropt een erg vroege voorzet voor de neus van Vandevoordt, maar Mbokani komt net te laat om het leer nog te beroeren. . Antwerp is warmgedraaid, hoor. Buta dropt een erg vroege voorzet voor de neus van Vandevoordt, maar Mbokani komt net te laat om het leer nog te beroeren.

35' eerste helft, minuut 35. Thorstvedt blijft sterk aan de bal aan de linkerkant en bedient de aanstormende Heynen. De back-up-Rode Duivel trapt meteen, maar kan Butez daarmee niet verontrusten. . Thorstvedt blijft sterk aan de bal aan de linkerkant en bedient de aanstormende Heynen. De back-up-Rode Duivel trapt meteen, maar kan Butez daarmee niet verontrusten.

33' eerste helft, minuut 33. De openingsfase was duidelijk voor Genk, maar de laatste minuten heeft Antwerp het evenwicht hersteld. Dit zullen ze in Brugge graag zien. . De openingsfase was duidelijk voor Genk, maar de laatste minuten heeft Antwerp het evenwicht hersteld. Dit zullen ze in Brugge graag zien.

32' eerste helft, minuut 32.

31' eerste helft, minuut 31. Even een opstootje. Mbokani en Arteaga gaan even aan het duwen, maar de poppetjes gaan pas aan het dansen wanneer hun ploegmaats zich komen mengen. Het stormpje gaat even snel liggen als het kwam opzetten. . Even een opstootje Mbokani en Arteaga gaan even aan het duwen, maar de poppetjes gaan pas aan het dansen wanneer hun ploegmaats zich komen mengen. Het stormpje gaat even snel liggen als het kwam opzetten.

28' eerste helft, minuut 28. Hongla vergeet te scoren! De beste kans van de wedstrijd is zowaar voor Antwerp! De Sart steekt de bal heerlijk tot bij Hongla. Die neemt de bal goed mee, maar zijn schot laat te lang op zich wachten, waardoor Lucumi tijdig kan ingrijpen. Hier zat meer in voor de bezoekers! . Hongla vergeet te scoren! De beste kans van de wedstrijd is zowaar voor Antwerp! De Sart steekt de bal heerlijk tot bij Hongla. Die neemt de bal goed mee, maar zijn schot laat te lang op zich wachten, waardoor Lucumi tijdig kan ingrijpen. Hier zat meer in voor de bezoekers!

26' eerste helft, minuut 26. Lucumi en Mbokani hebben hun laatste duel van de avond nog niet uitgevochten. Deze keer gaat Mbokani neer wanneer de Colombiaan op zijn kuit trapt. Geen kaart, wel een vrijetrap, waar Antwerp niets uit kan puren. . Lucumi en Mbokani hebben hun laatste duel van de avond nog niet uitgevochten. Deze keer gaat Mbokani neer wanneer de Colombiaan op zijn kuit trapt. Geen kaart, wel een vrijetrap, waar Antwerp niets uit kan puren.

25' eerste helft, minuut 25. Vandevoordt met gevoel voor risico. Vandevoordt wordt met de bal aan de voet stevig onder druk gezet, maar lepelt de bal over een aanstormende Antwerpenaar. Koelbloedig, maar niet zonder risico. . Vandevoordt met gevoel voor risico Vandevoordt wordt met de bal aan de voet stevig onder druk gezet, maar lepelt de bal over een aanstormende Antwerpenaar. Koelbloedig, maar niet zonder risico.

21' eerste helft, minuut 21. Het is even schrikken wanneer Lucumi uitglijdt vlak voor de neus van Miyoshi. De Japanner denkt niet na en knalt meteen, maar zijn kanon staat duidelijk nog niet scherpgesteld. . Het is even schrikken wanneer Lucumi uitglijdt vlak voor de neus van Miyoshi. De Japanner denkt niet na en knalt meteen, maar zijn kanon staat duidelijk nog niet scherpgesteld.

20' eerste helft, minuut 20. Genk lijkt toch wat scherper te zijn in het eerste kwart van de wedstrijd. Nu krijgt Seck amper tijd om de bal onder controle te krijgen en ook op de flanken komt de thuisploeg gretig druk zetten. . Genk lijkt toch wat scherper te zijn in het eerste kwart van de wedstrijd. Nu krijgt Seck amper tijd om de bal onder controle te krijgen en ook op de flanken komt de thuisploeg gretig druk zetten.