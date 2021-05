Genk verkoopt Antwerp een oplawaai en verhoogt druk op Club

Genk - Antwerp in een notendop:

Genk kent de meeval van de ploeg in vorm

Zo leken we met een niet misplaatste 0-0 te gaan rusten, al was dat buiten de ongelukkige Le Marchand gerekend. De Franse verdediger stopte Ito goed af, maar kreeg de bal daarna niet weg. Thorstvedt nam de bal maar al te graag over en nam Butez te grazen met een strak schot.

Antwerp kon daar aanvankelijk niet veel tegenin brengen, maar knokte zich gestaag in de wedstrijd. De bezoekers kwamen zelfs bijna gevleid op voorsprong wanneer De Sart Hongla met een splijtende pass voor Vandevoordt zette. Alleen had de Kameroener te veel tijd nodig om af te drukken.

Bibberen is wat Antwerp al na een handvol minuten deed wanneer Verstraete de bal voor zijn eigen doelgebied verspeelde. Onuachu en Hrosovsky konden niet afdrukken en Thorstvedt zag zijn poging door Butez in hoekschop geduwde worden. Die kwam in tweede instantie bij Ito terecht, maar de Japanner kon zijn schot niet laag houden.

Antwerps kaartenhuisje stort na de rust in mekaar

Genk toonde zich genadig en duwde niet meer door tegen een teneergeslagen Antwerp. Met deze overtuigende zege verzekert Genk zich van een tweede plek en een ticket voor de CL-voorrondes. Of er nog meer inzit, zou afhangen van het resultaat in Anderlecht-Club. Genk deed alvast wat het moest doen en verhoogde de druk in de Brugse kleedkamer.

Antwerp raakte niet meer uit het sukkelstraatje en daar was Butez de exponent van. Een simpele pass belandde in de voeten van Ito en enkele tellen later redde De Laet het vel van zijn doelman. Bongonda maakte er in de herneming wel 3-0 van, maar werd teruggevlagd door de lijnrechter.

Na een verdienstelijke eerste helft moest Antwerp achtervolgen in de tweede. Geen sinecure tegen dé ploeg in vorm en al helemaal niet als je zelf aan het flateren gaat. Butez leek een botsbal van Ito in twee tijden te gaan klemmen, maar twijfelde toen ploegmaat Seck kwam aangesneld. De twee ploegmaats lieten de bal voor elkaar liggen en derde hond Thorstvedt liet ook dit cadeautje niet liggen en tekende voor zijn tweede van de avond.

John van den Brom: "Wij gaan wél kijken"

Niet enkel trots op het resultaat dus, maar ook op de manier waarop? “Ja, ik ben enorm trots op wat de spelers hebben laten zien. We hebben de wedstrijd nooit uit handen gegeven en het was een geweldige prestatie, waarvan ik echt heb genoten. Ze kunnen zo makkelijk voetballen en ook de invallers moeten niet onderdoen voor de basisspelers.”

Genk bevestigde het hoge niveau dat het al een tijdje haalt en dat was ook coach John van den Brom niet ontgaan. ”We zijn zowel individueel, maar ook vooral als team doorgegaan op het elan van de play-offs en eigenlijk daarvoor. Op voorhand zeiden we dat we wilden winnen om die tweede plek en dat CL-ticket binnen te halen en daarna zou het afwachten zijn. In die situatie zitten we nu.”

Frank Vercauteren: "Afwachten of spelers zich fysiek en mentaal kunnen opladen"

Na de 4-0-nederlaag was Antwerp-coach Frank Vercauteren niet meteen de gelukkigste coach ter wereld. “Tot aan de 2-0 spelen we eigenlijk goed mee en hebben we zelfs de beste kans. Hun eerste doelpunt is ook eerder een schot dan een kans, maar Genk was wel efficiënter. Na die 2-0 waren we niet meer goed georganiseerd en liepen we overal en nergens.”





Was het dan vooral de manier waarop Antwerp het liet lopen dat de bezoekende coach frustreerde? “Ik denk zelfs niet aan de uitslag, want 2-0 is eigenlijk hetzelfde als 4-0. De manier waarop was niet goed, want we lieten het echt hangen en dan ben je klaar om een draai rond je oren te krijgen.”



De knop omdraaien en focus op zondag dan? “Het is afwachten in welke mate de spelers zich fysiek en mentaal kunnen opladen voor dat laatste duel. Het is kort dag, want zondag komt er erg snel aan. Het zal vooral afwachten zijn naar wat het hoofd bij de spelers zegt.”