Verlengt Club Brugge vanavond voor het eerst sinds 1978 zijn titel?

vooraf, 07 uur 35. 4e titel tegen Anderlecht? Club Brugge speelde al 87 keer in Anderlecht. Club won er 11 keer, speelde 27 keer gelijk en verloor er 49 keer. De laatste keer dat Club er verloor, was op 11 april van dit jaar, toen paars-wit het met 2-1 haalde. Club kan vanavond voor de 17e keer kampioen worden. 1 keer vierde blauw-zwart in het verleden al de titel op het veld van Anderlecht: in 1973. 2 keer gebeurde dat thuis tegen paars-wit: in 2005 en 2016. .