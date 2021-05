LIVE: Nmecha brengt Anderlecht met een heerlijke panenka weer langszij

Kort voor de rust is Anderlecht dan eindelijk toch eens gevaarlijk. Cullen stuurt Nmecha diep en die probeert El Hadj te bereiken, maar Mechele werkt zijn voorzet in hoekschop.

Daar is Club nog eens met een gevaarlijke knal van Vormer. Hij haalt uit vanaf de rand van de zestien, maar Verbruggen gaat goed plat. De Ketelaere kopt in de herneming voorlangs, maar stond ook buitenspel.

Het is voorlopig een kansarme topper, maar Club staat wel verdiend op voorsprong. Anderlecht slaagt er maar niet in om doelgevaar te creëren.

27'

eerste helft, minuut 27. Anderlecht geeft voorlopig niet de indruk dat het Club vanavond in de problemen kan brengen. Het was even zoeken in het begin, maar de organisatie bij Club staat intussen op punt. Paars-wit bijt er zijn tanden stuk op. .