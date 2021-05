Racing Genk verloor nog niet in de Champions' play-offs, Anderlecht won nog niet

15:12

vooraf, 15 uur 12. Genk kon als enige al winnen in play-offs. Racing Genk is voorlopig de enige ploeg die al kon winnen in de eindronde met de beste vier ploegen van het land. Het won van Club Brugge en Antwerp en speelde gelijk tegen Anderlecht. Met 7 op 9 oogt het rapport van de jongens van John van den Brom erg fraai. Breien ze daar in het Lotto Park een vervolg aan of kan Anderlecht een eerste keer winnen in de Champions' play-offs. Vorige dinsdag was paars-wit wel de beter ploeg in de Luminus Arena, maar bleef het steken op 1-1. .