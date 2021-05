LIVE: Nmecha wist openingsdoelpunt Onuachu weer uit

Fase per fase

48' tweede helft, minuut 48. Meteen kans voor Genk. Ito veroorzaakt chaos in het Brusselse strafschopgebied met een dummy. Bongonda neemt over, maar mikt de bal net naast. Een hoopgevende start voor de bezoekers. . Meteen kans voor Genk Ito veroorzaakt chaos in het Brusselse strafschopgebied met een dummy. Bongonda neemt over, maar mikt de bal net naast. Een hoopgevende start voor de bezoekers.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Vincent Kompany heeft een kwartier de tijd gehad om zijn pionnen te herschikken op het schaakbord. Komt Anderlecht beter uit de kleedkamer? . Start tweede helft Vincent Kompany heeft een kwartier de tijd gehad om zijn pionnen te herschikken op het schaakbord. Komt Anderlecht beter uit de kleedkamer?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. "We verdienden niet meer dan een puntje", zei John van den Brom drie dagen geleden, maar Vincent Kompany zal vandaag dezelfde boodschap herhalen in de kleedkamer. Genk was sterker, maar Nmecha wiste met wat geluk het doelpunt van Onuachu uit. . Rust "We verdienden niet meer dan een puntje", zei John van den Brom drie dagen geleden, maar Vincent Kompany zal vandaag dezelfde boodschap herhalen in de kleedkamer. Genk was sterker, maar Nmecha wiste met wat geluk het doelpunt van Onuachu uit.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+1' 2 minuten extra. Anderlecht zal blij zijn als het over 2 minuten mag herbronnen in de kleedkamer. De gelijke stand is gevleid voor de thuisploeg. . eerste helft, minuut 46. 2 minuten extra Anderlecht zal blij zijn als het over 2 minuten mag herbronnen in de kleedkamer. De gelijke stand is gevleid voor de thuisploeg.

45+1' eerste helft, minuut 46. Nog eens Genk. Ito zoekt nog maar eens naar het brede lichaam van Onuachu, maar de Nigeriaan kan niet bij de bal. Hij maakt duidelijk aan de scheidsrechter dat Miazga aan zijn shirtje hing, maar het is te weinig voor een penalty. . Nog eens Genk Ito zoekt nog maar eens naar het brede lichaam van Onuachu, maar de Nigeriaan kan niet bij de bal. Hij maakt duidelijk aan de scheidsrechter dat Miazga aan zijn shirtje hing, maar het is te weinig voor een penalty.

44' eerste helft, minuut 44. Carlos Cuesta torent boven de paars-witte defensie uit, maar mikt niet binnen het doelkader. Zijn bal botst schuin naast. . Carlos Cuesta torent boven de paars-witte defensie uit, maar mikt niet binnen het doelkader. Zijn bal botst schuin naast.

43' eerste helft, minuut 43. Thorstvedt heeft een mooie plaatsbal in gedachten, maar via het been van Cobbaut wordt het een hoekschop. . Thorstvedt heeft een mooie plaatsbal in gedachten, maar via het been van Cobbaut wordt het een hoekschop.

42' eerste helft, minuut 42. Kompany moet toch iets bedenken om zijn ploeg aan het voetballen te krijgen in de tweede helft. Peter Vandenbempt. Kompany moet toch iets bedenken om zijn ploeg aan het voetballen te krijgen in de tweede helft. Peter Vandenbempt

41' eerste helft, minuut 41. Genk laat het kopje niet hangen na de gelijkmaker, maar komt ook moeilijker aan kansen. Een korte variant van een vrije trap eindigt bij... doelman Vandevoordt. . Genk laat het kopje niet hangen na de gelijkmaker, maar komt ook moeilijker aan kansen. Een korte variant van een vrije trap eindigt bij... doelman Vandevoordt.

39' eerste helft, minuut 39. Murillo kan nu wel een hoekschop versieren voor Anderlecht. Nmecha kan zijn voet niet tegen een kopbal van Miazga zetten. . Murillo kan nu wel een hoekschop versieren voor Anderlecht. Nmecha kan zijn voet niet tegen een kopbal van Miazga zetten.

38' eerste helft, minuut 38. Anderlecht is goed bediend met die gelijke stand. Peter Vandenbempt. Anderlecht is goed bediend met die gelijke stand. Peter Vandenbempt

37' eerste helft, minuut 37. Munoz neemt de lijnrechter op de korrel omdat hij geen hoekschop krijgt, aan de overzijde vertelt Ait El Hadj hetzelfde verhaaltje. Twee keer krijgen we geen stilstaande fase. . Munoz neemt de lijnrechter op de korrel omdat hij geen hoekschop krijgt, aan de overzijde vertelt Ait El Hadj hetzelfde verhaaltje. Twee keer krijgen we geen stilstaande fase.

35' eerste helft, minuut 35. Bongonda was even uit beeld verdwenen, maar komt nu toch piepen op de linkerflank. Scheidsrechter Lardot fluit de duwfout van Lokonga niet, omdat Bongonda de bal meteen in zijn armen neemt. . Bongonda was even uit beeld verdwenen, maar komt nu toch piepen op de linkerflank. Scheidsrechter Lardot fluit de duwfout van Lokonga niet, omdat Bongonda de bal meteen in zijn armen neemt.

34' eerste helft, minuut 34. In Brugge zullen ze jubelen, want de gelijkmaker van Anderlecht levert weer extra kansen op. Als blauw-zwart nu wint tegen Antwerp, is de titel binnen. Maar dan moet Anderlecht wel standhouden. . In Brugge zullen ze jubelen, want de gelijkmaker van Anderlecht levert weer extra kansen op. Als blauw-zwart nu wint tegen Antwerp, is de titel binnen. Maar dan moet Anderlecht wel standhouden.

