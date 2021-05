Van den Brom durft over titel te spreken: "Ik wil uit alles het beste halen"

17:39

vooraf, 17 uur 39. Van den Brom: "Ik ben niet bang om over de titel te spreken". Met een overwinning tegen Anderlecht kan Genk tot op 2 punten van leider Club Brugge komen. "We hebben veel vertrouwen, maar alles kan nog. Als we winnen, kunnen we daarna rustig kijken wat Club doet", zegt coach John van den Brom. "Er zijn veel rekensommetjes mogelijk, het ligt zo dicht bij elkaar. Maar we kunnen naar boven kijken en dat is belangrijk. Nee, ik ben niet bang om over de titel te spreken. Waarom zou ik? Ik wil het beste uit alles halen." "Maar ik ga ook niet roepen dat we kampioen worden, omdat we hebben gewonnen van Club Brugge. Laat ons eerst kijken naar de match tegen Anderlecht." .