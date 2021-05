Aftrap Genk-Anderlecht een kwartier later door VAR-klucht

20:47 vooraf, 20 uur 47. Was ik coach en zou ik met een kwartier wachten weten dat er dan een buitenspellijn is, dan zou ik wachten. Je moet maar eens benadeeld worden. Peter Vandenbempt op Radio 1. Was ik coach en zou ik met een kwartier wachten weten dat er dan een buitenspellijn is, dan zou ik wachten. Je moet maar eens benadeeld worden. Peter Vandenbempt op Radio 1

20:40 vooraf, 20 uur 40. Er wordt nog volop gewerkt om alles technisch in orde te krijgen. Ook scheidsrechter Nathan Verboomen checkt alles nog eens met zijn collega's. Een onwaarschijnlijk scenario toch hier in Genk. . Er wordt nog volop gewerkt om alles technisch in orde te krijgen. Ook scheidsrechter Nathan Verboomen checkt alles nog eens met zijn collega's. Een onwaarschijnlijk scenario toch hier in Genk.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Aftrap een kwartier later. Door de problemen met de VAR zal de wedstrijd een kwartier later dan voorzien afgetrapt worden, om 21u dus. Het VAR-busje kwam te laat aan in Genk, de buitenspellijn zal daardoor sowieso niet operationeel zijn. . Aftrap een kwartier later Door de problemen met de VAR zal de wedstrijd een kwartier later dan voorzien afgetrapt worden, om 21u dus. Het VAR-busje kwam te laat aan in Genk, de buitenspellijn zal daardoor sowieso niet operationeel zijn.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Ik heb het merendeel van mijn carrière zonder VAR afgewerkt, dus het zal vanavond ook wel lukken. Maar het kan wel een invloed hebben. We weten waar de kwaliteiten van Genk liggen en wat we kunnen verwachten. Vincent Kompany. Ik heb het merendeel van mijn carrière zonder VAR afgewerkt, dus het zal vanavond ook wel lukken. Maar het kan wel een invloed hebben. We weten waar de kwaliteiten van Genk liggen en wat we kunnen verwachten. Vincent Kompany

20:25 vooraf, 20 uur 25. Anderlecht pakte begin februari nog de volle buit in de Luminus Arena. Bongonda bezorgde Genk nochtans na amper 2 minuten al een droomstart, maar dankzij een owngoal van Vukovic en een treffer van El Hadj kon paars-wit het tij nog keren. Na 4 opeenvolgende nederlagen in Genk kon Anderlecht zo de Luminus Arena eindelijk nog eens verlaten met 3 punten op zak. . Anderlecht pakte begin februari nog de volle buit in de Luminus Arena. Bongonda bezorgde Genk nochtans na amper 2 minuten al een droomstart, maar dankzij een owngoal van Vukovic en een treffer van El Hadj kon paars-wit het tij nog keren. Na 4 opeenvolgende nederlagen in Genk kon Anderlecht zo de Luminus Arena eindelijk nog eens verlaten met 3 punten op zak.

20:19 vooraf, 20 uur 19. In onze hoofden is er niks veranderd ten opzichte van de start van de play-offs. We hebben wel veel vertrouwen en dat stralen we ook uit. Ik ga uit van dat vertrouwen en vanavond moet dat een vervolg krijgen. John van den Brom. In onze hoofden is er niks veranderd ten opzichte van de start van de play-offs. We hebben wel veel vertrouwen en dat stralen we ook uit. Ik ga uit van dat vertrouwen en vanavond moet dat een vervolg krijgen. John van den Brom

20:19 vooraf, 20 uur 19. Genk enige ploeg met 6 op 6. Opvallend, na 2 speeldagen is Genk de enige ploeg die al kon winnen in deze Champions' play-offs. Twee keer zelfs. Zowel Anderlecht, Antwerp als Club Brugge jagen nog steeds op een eerste driepunter in de Champions' play-offs. Met 6 goals was Genk ook de productiefste ploeg en het incasseerde ook het minste tegengoals (2). . Genk enige ploeg met 6 op 6 Opvallend, na 2 speeldagen is Genk de enige ploeg die al kon winnen in deze Champions' play-offs. Twee keer zelfs. Zowel Anderlecht, Antwerp als Club Brugge jagen nog steeds op een eerste driepunter in de Champions' play-offs. Met 6 goals was Genk ook de productiefste ploeg en het incasseerde ook het minste tegengoals (2).

20:10 vooraf, 20 uur 10. Bij Anderlecht hebben ze nog wat recht te zetten tegen Genk. Twee maanden geleden versperden de Limburgers paars-wit de weg naar de bekerfinale, die ze uiteindelijk ook wonnen tegen Standard. In de competitie deed paars-wit het een stuk beter tegen Genk met een 6 op 6. . Bij Anderlecht hebben ze nog wat recht te zetten tegen Genk. Twee maanden geleden versperden de Limburgers paars-wit de weg naar de bekerfinale, die ze uiteindelijk ook wonnen tegen Standard. In de competitie deed paars-wit het een stuk beter tegen Genk met een 6 op 6.

19:59 vooraf, 19 uur 59. Bruun Larsen en Cobbaut op de bank bij Anderlecht. Geen Elias Cobbaut in de basis bij Anderlecht. De verdediger had tegen Antwerp nog boter op het hoofd bij de openingstreffer van Mbokani en begint vandaag op de bank. Ook Bruun Larsen is zijn basisplaats kwijt. Sardella en Ashimeru komen daardoor aan de aftrap. . Bruun Larsen en Cobbaut op de bank bij Anderlecht Geen Elias Cobbaut in de basis bij Anderlecht. De verdediger had tegen Antwerp nog boter op het hoofd bij de openingstreffer van Mbokani en begint vandaag op de bank. Ook Bruun Larsen is zijn basisplaats kwijt. Sardella en Ashimeru komen daardoor aan de aftrap.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Geen wijzigingen bij Genk. Never change a winning team, moet John van den Brom denken. Genk komt vanavond dan ook met dezelfde elf aan de aftrap als afgelopen vrijdag tegen Club Brugge. . Geen wijzigingen bij Genk Never change a winning team, moet John van den Brom denken. Genk komt vanavond dan ook met dezelfde elf aan de aftrap als afgelopen vrijdag tegen Club Brugge.

19:50 vooraf, 19 uur 50. Paars-wit bijna 3 maanden ongeslagen. Anderlecht kon nog niet winnen in deze Champions' play-offs. Zowel tegen Club Brugge als Antwerp bleef het steken op een gelijkspel. Paars-wit zette zo wel zijn ongeslagen reeks voort. Het is al van 21 februari en de thuisnederlaag tegen Kortrijk geleden dat Anderlecht in de competitie verloor. . Paars-wit bijna 3 maanden ongeslagen Anderlecht kon nog niet winnen in deze Champions' play-offs. Zowel tegen Club Brugge als Antwerp bleef het steken op een gelijkspel. Paars-wit zette zo wel zijn ongeslagen reeks voort. Het is al van 21 februari en de thuisnederlaag tegen Kortrijk geleden dat Anderlecht in de competitie verloor.

19:44 vooraf, 19 uur 44. Krijgt Anderlecht de Genkse sneltrein van de rails? Met 6 op 6 is Racing Genk als een wervelwind aan de Champions' play-offs begonnen. Winst vanavond tegen Anderlecht kan de bekerwinnaar voorlopig zelfs tot op 2 punten brengen van leider Club Brugge, dat morgen met een magere 1 op 6 naar Antwerp trekt. . Krijgt Anderlecht de Genkse sneltrein van de rails? Met 6 op 6 is Racing Genk als een wervelwind aan de Champions' play-offs begonnen. Winst vanavond tegen Anderlecht kan de bekerwinnaar voorlopig zelfs tot op 2 punten brengen van leider Club Brugge, dat morgen met een magere 1 op 6 naar Antwerp trekt.

