Status quo in de Champions' play-offs na mager gelijkspel van Club

Antwerp - Club Brugge in een notendop:

De play-offs stonden tot dusver garant voor goals en spektakel, maar daar was deze wedstrijd een pijnlijke uitzondering op. Het is de eerste match in de Champions’ én de Europe play-offs waarin niet gescoord werd.

Troosteloze eerste helft

Nog meer ellende na de rust

De tweede helft kon alleen maar beterschap brengen en begon net als de eerste veelbelovend. Niet Club, maar Antwerp zorgde nu voor een vroege prik. Buta bood Mbokani een uitgelezen kans aan, maar de Congolees was een schim van de speler die zaterdag nog schitterde in het Lotto Park en besloot te zwak.





Zwak was helaas ook de perfecte omschrijving voor het schouwspel dat Club en Antwerp op de mat legden. Butez mocht zich even opwarmen aan een flauw schot van De Ketelaere en Vormer liet iedereen even liet schrikken toen hij een verre knal een meter of 2 naast mikte.

Tien minuten voor het einde mocht Vanaken dan toch nog even meedoen bij Club. Maar ook hij kreeg de schwung er niet in. Voor het eerst geen doelpunten dus in deze play-offs na een match om snel te vergeten. Of zoals Eddy Snelders het zei op Radio 1: “Dit was de aller-, allerslechtste wedstrijd van de play-offs.”