LIVE: Kan Club Brugge, met Vanaken op de bank, profiteren van het Genkse puntenverlies?

eerste helft, minuut 48. Rust. Scheidsrechter Van Driessche maakt een einde aan een bijzonder slappe eerste helft. Rits zorgde na amper 2 minuten voor de beste kans, maar nadien was het armoe troef op de Bosuil. .

eerste helft, minuut 46. 3 minuten extra. De eerste helft krijgt nog een verlengstuk van 3 minuten. Het is nu al hopen dat de tweede helft meer om het lijf zal hebben. .

eerste helft, minuut 39. Stevige overtreding van Mata op Mbokani. De eerste gele kaart van de wedstrijd is op zijn plaats. .

eerste helft, minuut 38. Butez ziet er niet al te best uit op een afgeweken voorzet van De Ketelaere. Hij kan de bal niet ver genoeg wegboksen en zo kan Mechele uithalen, maar zijn volley mist de goede richting. .

eerste helft, minuut 36. Lukaku speelt zonder iemand in de buurt de bal zomaar over de zijlijn. De verdediger is niet bepaald aan zijn beste wedstrijd bezig. .