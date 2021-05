Straks LIVE: Legt Club de play-offs in een beslissende plooi op bezoek in Genk?

16:35 vooraf, 16 uur 35. Genk zoekt eerste competitiezege tegen Club in 2 jaar. Thuisploeg Genk probeert vanavond voor het eerst dit seizoen te winnen van de rivalen uit Brugge. In de reguliere competitie ging het twee keer onderuit tegen de jongens van Philippe Clement. Eind augustus verloor het thuis van Club met 1-2 na een laat doelpunt van Badji. In de terugronde kwamen de Genkenaren 1-2 voor, maar in een zinderende tweede helft draaide Brugge de rollen nog om: 3-2. De laatste keer dat Genk kon winnen van Club Brugge in de JPL dateert al van april 2019. Het toenmalige kampioenentrio Trossard-Malinovski-Samatta stond toen aan het kanon in de 3-1-zege. . Genk zoekt eerste competitiezege tegen Club in 2 jaar Thuisploeg Genk probeert vanavond voor het eerst dit seizoen te winnen van de rivalen uit Brugge. In de reguliere competitie ging het twee keer onderuit tegen de jongens van Philippe Clement. Eind augustus verloor het thuis van Club met 1-2 na een laat doelpunt van Badji. In de terugronde kwamen de Genkenaren 1-2 voor, maar in een zinderende tweede helft draaide Brugge de rollen nog om: 3-2. De laatste keer dat Genk kon winnen van Club Brugge in de JPL dateert al van april 2019. Het toenmalige kampioenentrio Trossard-Malinovski-Samatta stond toen aan het kanon in de 3-1-zege.

16:32 vooraf, 16 uur 32. Wij zijn ook niet bezig met wat er voor Genk allemaal wel of niet kan. Vorige week tegen Anderlecht was ook al zogezegd een sleutelmatch. Dit zijn nu eenmaal play-offs. Club-coach Philippe Clement.

16:24 vooraf, 16 uur 24. Als je wint, is het verschil nog 5 punten. Als je dan ook de 2e match tegen Club ook wint, is het nog maar 2 punten. Dan kan het nog leuk worden. Kortom, als we hen kunnen blijven prikkelen, zullen we dat zeker niet nalaten. Genk-coach John van den Brom.

16:21 vooraf, 16 uur 21. Matchday. In het vaderlandse voetbal zijn alle ogen vanavond gericht op Genk-Club Brugge. De autoritaire leider kan bij winst in Genk de titelstrijd in een quasi definitieve plooi leggen. Genk daarentegen hoopt blauw-zwart straks stokken in de wielen te steken. Bij winst komt Genk terug tot op 5 punten in de stand.

Op deze pagina blijft u op de hoogte van alle laatste updates in aanloop naar de topper vanavond. Aftrap om 20.45 u.