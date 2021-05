LIVE: Legt Club de play-offs in een beslissende plooi op bezoek in Genk?

11' eerste helft, minuut 11. Ondertussen maakt Bongonda misbaar bij ref Visser, nadat hij neergaat aan de rand van het halve maantje. Visser ziet er geen graten in. . Ondertussen maakt Bongonda misbaar bij ref Visser, nadat hij neergaat aan de rand van het halve maantje. Visser ziet er geen graten in.

8' eerste helft, minuut 8. Eerste keer Ito. Heynen kan na een knap driehoekje op het middenveld Ito diepsturen. De Japanner snelt weg en kan voorzetten richting zijn maatje Onuachu, maar de voorzet waait iedereen voorbij. Hier zat meer in voor Genk. . Eerste keer Ito Heynen kan na een knap driehoekje op het middenveld Ito diepsturen. De Japanner snelt weg en kan voorzetten richting zijn maatje Onuachu, maar de voorzet waait iedereen voorbij. Hier zat meer in voor Genk.

6' eerste helft, minuut 6. Het zijn de bezoekers die de bal opeisen in de openingsminuten. Club zet goed, waardoor doelman Vandevoordt wat aarzelend de bal ontzet. Gelukkig voor de jonge Genkie zonder gevaar. . Het zijn de bezoekers die de bal opeisen in de openingsminuten. Club zet goed, waardoor doelman Vandevoordt wat aarzelend de bal ontzet. Gelukkig voor de jonge Genkie zonder gevaar.

3' eerste helft, minuut 3. Muñoz laat zich meteen al even gelden in een duel met De Ketelaere. Scheidsrechter Visser roept de Colombiaan even tot bij hem voor een eerste waarschuwing. . Muñoz laat zich meteen al even gelden in een duel met De Ketelaere. Scheidsrechter Visser roept de Colombiaan even tot bij hem voor een eerste waarschuwing.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! We zijn eraan begonnen. Houdt Genk de titelstrijd nog even in leven of zorgt Club voor de doodsteek? . De bal rolt! We zijn eraan begonnen. Houdt Genk de titelstrijd nog even in leven of zorgt Club voor de doodsteek?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:45 vooraf, 20 uur 45. Minuut stilte voor de aftrap. Voordat de bal rolt wordt er even nog een ingetogen moment gehouden, ter nagedachtenis van Jean Coonen, de voormalige masseur bij Racing Genk. Hij overleed dinsdag. . Minuut stilte voor de aftrap Voordat de bal rolt wordt er even nog een ingetogen moment gehouden, ter nagedachtenis van Jean Coonen, de voormalige masseur bij Racing Genk. Hij overleed dinsdag.

20:42 vooraf, 20 uur 42. De spelers staan ondertussen op "de plein". In de Genkse tribunes zijn extra sfeerlichten aangebracht, al heeft dat bij de quasi klaarlichte valavond nog niet veel effect. Zo dadelijk beginnen we eraan! . De spelers staan ondertussen op "de plein". In de Genkse tribunes zijn extra sfeerlichten aangebracht, al heeft dat bij de quasi klaarlichte valavond nog niet veel effect. Zo dadelijk beginnen we eraan!

20:38 vooraf, 20 uur 38. We zitten er goed in, we hebben vertrouwen, we hebben plezier en we winnen wedstrijden. De titel? Zolang het mathematisch mogelijk is, dan moet je er gewoon voor gaan. John van den Brom. We zitten er goed in, we hebben vertrouwen, we hebben plezier en we winnen wedstrijden. De titel? Zolang het mathematisch mogelijk is, dan moet je er gewoon voor gaan. John van den Brom

20:30 vooraf, 20 uur 30. Ik geloof dat dit een heel mooie pot voetbal kan worden. Dat heeft niet alleen met de aanvalslinies te maken, maar ook met voetbalvisie van beide coaches: wij willen goed voetbal brengen. Philippe Clement. Ik geloof dat dit een heel mooie pot voetbal kan worden. Dat heeft niet alleen met de aanvalslinies te maken, maar ook met voetbalvisie van beide coaches: wij willen goed voetbal brengen. Philippe Clement

20:19 vooraf, 20 uur 19. Clash der aanvalstrio's. De wedstrijd binnen de wedstrijd wordt de clash tussen de twee aanvalstrio's. Qua statistieken oogt de Genkse drietand Bongonda-Onuachu-Ito alvast straffer dan die aan de overkant. Samen scoorden ze al 56 doelpunten dit seizoen, goed voor 80 procent van de Genkse goals. De Brugse voorhoede, Lang-Dost-De Ketelaere, zit cumulatief aan 27 doelpunten, al vertelt dat ons ook dat de vuurkracht in Brugge wat meer gespreid is over het hele elftal. Welk van de twee trio's komt straks het beste uit de strijd? . Clash der aanvalstrio's De wedstrijd binnen de wedstrijd wordt de clash tussen de twee aanvalstrio's. Qua statistieken oogt de Genkse drietand Bongonda-Onuachu-Ito alvast straffer dan die aan de overkant. Samen scoorden ze al 56 doelpunten dit seizoen, goed voor 80 procent van de Genkse goals. De Brugse voorhoede, Lang-Dost-De Ketelaere, zit cumulatief aan 27 doelpunten, al vertelt dat ons ook dat de vuurkracht in Brugge wat meer gespreid is over het hele elftal. Welk van de twee trio's komt straks het beste uit de strijd?

19:51 vooraf, 19 uur 51. Genk opnieuw met kapitein Heynen. Genk-coach John van den Brom houdt vanavond vast aan zijn type-elftal. Er is slechts 1 wijziging te noteren: aanvoerder Bryan Heynen, die vorige week geschorst was tegen Antwerp, neemt zijn stekje centraal op het middenveld terug in. Bastien Toma verdwijnt daardoor uit de ploeg. . Genk opnieuw met kapitein Heynen Genk-coach John van den Brom houdt vanavond vast aan zijn type-elftal. Er is slechts 1 wijziging te noteren: aanvoerder Bryan Heynen, die vorige week geschorst was tegen Antwerp, neemt zijn stekje centraal op het middenveld terug in. Bastien Toma verdwijnt daardoor uit de ploeg.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Clement grijpt terug naar vertrouwde 11. Philippe Clement voert enkele verwachte wijzigingen door in zijn basiselftal vanavond. De terugkeren Clinton Mata mag plaatsnemen op zijn rechtsbackpositie, ten koste van Mitrovic. Ook Mats Rits verschijnt terug aan de aftrap, nadat hij tegen Anderlecht verrassend op de bank moest beginnen. Kossounou schuift - na het mislukte experiment op het middenveld van vorige week - terug een rijtje naar achter. De jonge Van der Brempt, die het vorige week lastig had op de linkerflank, zit nu op de bank. . Clement grijpt terug naar vertrouwde 11 Philippe Clement voert enkele verwachte wijzigingen door in zijn basiselftal vanavond. De terugkeren Clinton Mata mag plaatsnemen op zijn rechtsbackpositie, ten koste van Mitrovic. Ook Mats Rits verschijnt terug aan de aftrap, nadat hij tegen Anderlecht verrassend op de bank moest beginnen. Kossounou schuift - na het mislukte experiment op het middenveld van vorige week - terug een rijtje naar achter. De jonge Van der Brempt, die het vorige week lastig had op de linkerflank, zit nu op de bank.

16:35 vooraf, 16 uur 35. Genk zoekt eerste competitiezege tegen Club in 2 jaar. Thuisploeg Genk probeert vanavond voor het eerst dit seizoen te winnen van de rivalen uit Brugge. In de reguliere competitie ging het twee keer onderuit tegen de jongens van Philippe Clement. Eind augustus verloor het thuis van Club met 1-2 na een laat doelpunt van Badji. In de terugronde kwamen de Genkenaren 1-2 voor, maar in een zinderende tweede helft draaide Brugge de rollen nog om: 3-2. De laatste keer dat Genk kon winnen van Club Brugge in de JPL dateert al van april 2019. Het toenmalige kampioenentrio Trossard-Malinovski-Samatta stond toen aan het kanon in de 3-1-zege. . Genk zoekt eerste competitiezege tegen Club in 2 jaar Thuisploeg Genk probeert vanavond voor het eerst dit seizoen te winnen van de rivalen uit Brugge. In de reguliere competitie ging het twee keer onderuit tegen de jongens van Philippe Clement. Eind augustus verloor het thuis van Club met 1-2 na een laat doelpunt van Badji. In de terugronde kwamen de Genkenaren 1-2 voor, maar in een zinderende tweede helft draaide Brugge de rollen nog om: 3-2. De laatste keer dat Genk kon winnen van Club Brugge in de JPL dateert al van april 2019. Het toenmalige kampioenentrio Trossard-Malinovski-Samatta stond toen aan het kanon in de 3-1-zege.

16:32 vooraf, 16 uur 32. Wij zijn ook niet bezig met wat er voor Genk allemaal wel of niet kan. Vorige week tegen Anderlecht was ook al zogezegd een sleutelmatch. Dit zijn nu eenmaal play-offs. Club-coach Philippe Clement. Wij zijn ook niet bezig met wat er voor Genk allemaal wel of niet kan. Vorige week tegen Anderlecht was ook al zogezegd een sleutelmatch. Dit zijn nu eenmaal play-offs. Club-coach Philippe Clement