LIVE: Verschaeren brengt Anderlecht weer op gelijke hoogte

63' Doelpunt afgekeurd! De VAR komt tussenbeide en kent geen genade voor Antwerp. Voorafgaand aan het doelpunt was er buitenspel van Mbokani en dus is die zijn tweede treffer weer kwijt. Het blijft 1-1. . tweede helft, minuut 63. Doelpunt afgekeurd! De VAR komt tussenbeide en kent geen genade voor Antwerp. Voorafgaand aan het doelpunt was er buitenspel van Mbokani en dus is die zijn tweede treffer weer kwijt. Het blijft 1-1.

61' tweede helft, minuut 61. Mbokani knalt Antwerp weer op voorsprong! Net wanneer Anderlecht de wedstrijd in handen neemt, slaat Antwerp nog een snoeihard toe. Buta legt de bal goed achteruit naar Mbokani en die knalt zijn tweede van de avond hard in doel. Of wordt de goal nog afgekeurd voor buitenspel? . Mbokani knalt Antwerp weer op voorsprong! Net wanneer Anderlecht de wedstrijd in handen neemt, slaat Antwerp nog een snoeihard toe. Buta legt de bal goed achteruit naar Mbokani en die knalt zijn tweede van de avond hard in doel. Of wordt de goal nog afgekeurd voor buitenspel?



59' tweede helft, minuut 59. El Hadj niet voorbij Butez. De thuisploeg komt plots onder stoom. El Hadj wordt gelanceerd door Nmecha, maar bij krijgt de bal niet voorbij de goed uitgekomen Butez. . El Hadj niet voorbij Butez De thuisploeg komt plots onder stoom. El Hadj wordt gelanceerd door Nmecha, maar bij krijgt de bal niet voorbij de goed uitgekomen Butez.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Yari Verschaeren van Anderlecht. 1, 1. goal Anderlecht Antwerp 65' 1 1

56' tweede helft, minuut 56. Verschaeren hangt de bordjes gelijk! Anderlecht zet snel orde op zaken met een knap doelpunt. Bruun Larsen dropt de bal in de zestien en met een knappe deviatie neemt Verschaeren Butez te grazen. . Verschaeren hangt de bordjes gelijk! Anderlecht zet snel orde op zaken met een knap doelpunt. Bruun Larsen dropt de bal in de zestien en met een knappe deviatie neemt Verschaeren Butez te grazen.



52' tweede helft, minuut 52. Anderlecht moet plots zwaar aan de bak na het geklungel achterin. Antwerp kan nu nog meer op de counter speculeren. Kan de thuisploeg dit nog keren? . Anderlecht moet plots zwaar aan de bak na het geklungel achterin. Antwerp kan nu nog meer op de counter speculeren. Kan de thuisploeg dit nog keren?

51' tweede helft, minuut 51.

50' tweede helft, minuut 50.

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Dieumerci Mbokani van Antwerp. 0, 1. goal Anderlecht Antwerp 65' 0 1

48' tweede helft, minuut 48. Cobbaut flatert, Mbokani scoort! Anderlecht is al vroeg in de tweede helft op achtervolgen aangewezen. Cobbaut verspeelt achteraan knullig de bal en Mbokani profiteert optimaal. Hij lobt de openingstreffer fraai over Verbruggen in doel. . Cobbaut flatert, Mbokani scoort! Anderlecht is al vroeg in de tweede helft op achtervolgen aangewezen. Cobbaut verspeelt achteraan knullig de bal en Mbokani profiteert optimaal. Hij lobt de openingstreffer fraai over Verbruggen in doel.



46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Kompany grijpt in bij de start van de tweede helft. Trebel komt in de ploeg voor Cullen. Geen wijzigingen bij Antwerp. . 2e helft Kompany grijpt in bij de start van de tweede helft. Trebel komt in de ploeg voor Cullen. Geen wijzigingen bij Antwerp.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:37 rust, 21 uur 37. Rusten met een 0-0, krijgen we goals te zien in de tweede helft?

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Anderlecht, Adrien Trebel erin, Josh Cullen eruit wissel Josh Cullen Adrien Trebel

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Armoe troef in het Lotto Park, we gaan rusten bij 0-0. Kansen waren er amper, al kwam Antwerp kort voor de rust plots wel dicht bij de 0-1. Lukaku liet een enorme mogelijkheid onbenut. . Rust Armoe troef in het Lotto Park, we gaan rusten bij 0-0. Kansen waren er amper, al kwam Antwerp kort voor de rust plots wel dicht bij de 0-1. Lukaku liet een enorme mogelijkheid onbenut.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45.

45' eerste helft, minuut 45. Miyoshi claimt penalty. Miyoshi gaat te makkelijk liggen in de zestien na een duel met Murillo, scheidsrechter Lambrechts laat begaan. De poppen gaan wel even aan het dansen, met vooral Murillo die ontstemd is. . Miyoshi claimt penalty Miyoshi gaat te makkelijk liggen in de zestien na een duel met Murillo, scheidsrechter Lambrechts laat begaan. De poppen gaan wel even aan het dansen, met vooral Murillo die ontstemd is.

42' eerste helft, minuut 42. Het is allemaal vrij inspiratieloos bij Anderlecht. Eddy Snelders op Radio 1. Het is allemaal vrij inspiratieloos bij Anderlecht. Eddy Snelders op Radio 1