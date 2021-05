LIVE: Club Brugge en Anderlecht serveren slappe kost

Twee staaltjes van puik verdedigen. Eerst snoept Mechele de bal af van Nmecha en even later smoort Miazga in de kleine rechthoek een schot van Lang.

eerste helft, minuut 37. Twee staaltjes van puik verdedigen. Eerst snoept Mechele de bal af van Nmecha en even later smoort Miazga in de kleine rechthoek een schot van Lang. .

22'

eerste helft, minuut 22. Denswil vliegt er stevig in na balverlies. Lardot wrijft over zijn hart en houdt zijn kaart op zak en daar kunnen we ons wel in vinden. .