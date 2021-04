Van den Brom: "Tegen Antwerp de toon zetten voor onze play-offs"

Refaelov? Ik hoop dat hij niet meedoet want het is een goede speler, al wil je je tegenstanders natuurlijk het liefst op hun sterkst kloppen. Ik denk dat hij zal spelen, maar ik wil daar niet veel aandacht aan schenken

vooraf, 16 uur 37. Refaelov? Ik hoop dat hij niet meedoet want het is een goede speler, al wil je je tegenstanders natuurlijk het liefst op hun sterkst kloppen. Ik denk dat hij zal spelen, maar ik wil daar niet veel aandacht aan schenken. John van den Brom (KRC Genk).

vooraf, 16 uur 33. Van den Brom: "Maandag nog wat kleine oogjes op training". Genk won zondagavond de beker. Zijn de spelers al helemaal hersteld van het feest? ¿We hebben zeker goed gevierd, binnen onze bubbel. Dat was leuk", vertelt trainer John van den Brom. "Maandag zag ik wel wat kleine ogen op training. Dinsdag hadden we vrij, maar woensdag was iedereen gefocust. Al had ik natuurlijk liever zondag gespeeld." Genk hoopt nog op plek 2. ¿Alles zal vallen of staan met de match van morgen. We hebben het echt nog in eigen handen. We staan nu 2 punten achter op Antwerp, maar morgen kunnen we er eentje meer hebben. Morgen zetten we de toon voor de hele play-offs, anders wordt het een lastig verhaal. De groep wil het succes doortrekken, de spelers hameren daar ook op." .