LIVE: Spoelt Antwerp tumultueuze week door of gaat Genk door op zijn elan?

20:37 vooraf, 20 uur 37. Met Heynen missen we onze kapitein, dat wil altijd iets zeggen. Maar we hebben genoeg goede spelers, iedereen kan spelen bij ons. Toma heeft al meerdere keren laten zien dat hij heel goed kan voetballen. John van den Brom. Met Heynen missen we onze kapitein, dat wil altijd iets zeggen. Maar we hebben genoeg goede spelers, iedereen kan spelen bij ons. Toma heeft al meerdere keren laten zien dat hij heel goed kan voetballen. John van den Brom

20:34 vooraf, 20 uur 34. Kan Genk eindelijk nog eens winnen op de Bosuil? Op de Bosuil gaan winnen bleek de voorbije jaren geen sinecure voor Racing Genk. Dit seizoen ging het er op de valreep onderuit en ook vorig seizoen liep het fout. Tot tweemaal toe zelfs, in de competitie bleef Genk steken op een gelijkspel en in de achtste finales van de beker ging het na strafschoppen onderuit op de Bosuil. Ook het seizoen voordien verloor Genk bij Antwerp in Play-off I. Voor de laatste Genkse zege op bezoek bij Antwerp moeten we al terug naar 31 oktober 2018. . Kan Genk eindelijk nog eens winnen op de Bosuil? Op de Bosuil gaan winnen bleek de voorbije jaren geen sinecure voor Racing Genk. Dit seizoen ging het er op de valreep onderuit en ook vorig seizoen liep het fout. Tot tweemaal toe zelfs, in de competitie bleef Genk steken op een gelijkspel en in de achtste finales van de beker ging het na strafschoppen onderuit op de Bosuil. Ook het seizoen voordien verloor Genk bij Antwerp in Play-off I. Voor de laatste Genkse zege op bezoek bij Antwerp moeten we al terug naar 31 oktober 2018.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Refaelov had ook geblesseerd of geschorst kunnen zijn. Het is niet belangrijk wie speelt, het is belangrijk dat Antwerp wint tegen Genk. Frank Vercauteren. Refaelov had ook geblesseerd of geschorst kunnen zijn. Het is niet belangrijk wie speelt, het is belangrijk dat Antwerp wint tegen Genk. Frank Vercauteren

20:28 vooraf, 20 uur 28. Opnieuw spektakel? Met 26 doelkansen voor Antwerp, 23 voor Racing Genk én 5 goals leverde de vorige confrontatie tussen beide ploegen een waar spektakel op. Krijgen we vanavond opnieuw een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken? . Opnieuw spektakel? Met 26 doelkansen voor Antwerp, 23 voor Racing Genk én 5 goals leverde de vorige confrontatie tussen beide ploegen een waar spektakel op. Krijgen we vanavond opnieuw een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken?

20:24 vooraf, 20 uur 24. Genk sloot de reguliere competitie af met een stevige eindsprint. Na een sterke 12 op 15 bleef het op de laatste speeldag wel met lege handen achter tegen Antwerp. Voor het team van Frank Vercauteren was dat dan weer de 4e overwinning in de laatste 5 wedstrijden. Enkel tegen Anderlecht ging Antwerp de boot in. . Genk sloot de reguliere competitie af met een stevige eindsprint. Na een sterke 12 op 15 bleef het op de laatste speeldag wel met lege handen achter tegen Antwerp. Voor het team van Frank Vercauteren was dat dan weer de 4e overwinning in de laatste 5 wedstrijden. Enkel tegen Anderlecht ging Antwerp de boot in.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Antwerp zonder Refaelov. Zoals bekend rekent Antwerp in deze Champions' play-offs niet meer op Lior Refaelov, die volgend seizoen voor Anderlecht zal spelen. Een flinke aderlating, de Gouden Schoen bewees in het vorige duel tegen Genk nog eens zijn waarde met 2 assists. . Antwerp zonder Refaelov Zoals bekend rekent Antwerp in deze Champions' play-offs niet meer op Lior Refaelov, die volgend seizoen voor Anderlecht zal spelen. Een flinke aderlating, de Gouden Schoen bewees in het vorige duel tegen Genk nog eens zijn waarde met 2 assists.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Genk tuk op revanche. Bij Genk hebben ze nog wat recht te zetten tegen Antwerp. Amper 2 weken geleden ging de bekerwinnaar op de laatste speeldag van de reguliere competitie onderuit op de Bosuil. De buit leek nochtans binnen voor Genk na 2 goals van topschutter Onuachu, maar in een onwaarschijnlijk slot knokte Antwerp zich nog naar een 3-2-overwinning. . Genk tuk op revanche Bij Genk hebben ze nog wat recht te zetten tegen Antwerp. Amper 2 weken geleden ging de bekerwinnaar op de laatste speeldag van de reguliere competitie onderuit op de Bosuil. De buit leek nochtans binnen voor Genk na 2 goals van topschutter Onuachu, maar in een onwaarschijnlijk slot knokte Antwerp zich nog naar een 3-2-overwinning.

20:00 vooraf, 20 uur . Vercauteren zet Butez in doel. Ortwin De Wolf betaalt het gelag voor zijn mindere prestatie in de vorige wedstrijd tegen Genk. Frank Vercauteren verkiest vanavond Butez in doel. Refaelov is er om bekende redenen niet meer bij, Lukaku moet dan weer vrede nemen met een plaats op de bank. Miyoshi en Le Marchand komen daardoor aan de aftrap. . Vercauteren zet Butez in doel Ortwin De Wolf betaalt het gelag voor zijn mindere prestatie in de vorige wedstrijd tegen Genk. Frank Vercauteren verkiest vanavond Butez in doel. Refaelov is er om bekende redenen niet meer bij, Lukaku moet dan weer vrede nemen met een plaats op de bank. Miyoshi en Le Marchand komen daardoor aan de aftrap.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Genk zonder geschorste Heynen. Weinig veranderingen bij Genk. Van de elf spelers die aan de bekerfinale tegen Standard begonnen ontbreekt er vanavond slechts 1. Bryan Heynen moet geschorst toekijken, hij wordt vervangen door Toma. . Genk zonder geschorste Heynen Weinig veranderingen bij Genk. Van de elf spelers die aan de bekerfinale tegen Standard begonnen ontbreekt er vanavond slechts 1. Bryan Heynen moet geschorst toekijken, hij wordt vervangen door Toma.

16:37 vooraf, 16 uur 37. Refaelov? Ik hoop dat hij niet meedoet want het is een goede speler, al wil je je tegenstanders natuurlijk het liefst op hun sterkst kloppen. Ik denk dat hij zal spelen, maar ik wil daar niet veel aandacht aan schenken. John van den Brom (KRC Genk). Refaelov? Ik hoop dat hij niet meedoet want het is een goede speler, al wil je je tegenstanders natuurlijk het liefst op hun sterkst kloppen. Ik denk dat hij zal spelen, maar ik wil daar niet veel aandacht aan schenken John van den Brom (KRC Genk)

Van den Brom: "Maandag nog wat kleine oogjes op training". Genk won zondagavond de beker. Zijn de spelers al helemaal hersteld van het feest? "We hebben zeker goed gevierd, binnen onze bubbel. Dat was leuk", vertelt trainer John van den Brom. "Maandag zag ik wel wat kleine ogen op training. Dinsdag hadden we vrij, maar woensdag was iedereen gefocust. Al had ik natuurlijk liever zondag gespeeld." Genk hoopt nog op plek 2. "Alles zal vallen of staan met de match van morgen. We hebben het echt nog in eigen handen. We staan nu 2 punten achter op Antwerp, maar morgen kunnen we er eentje meer hebben. Morgen zetten we de toon voor de hele play-offs, anders wordt het een lastig verhaal. De groep wil het succes doortrekken, de spelers hameren daar ook op." .

"Maandag zag ik wel wat kleine ogen op training. Dinsdag hadden we vrij, maar woensdag was iedereen gefocust. Al had ik natuurlijk liever zondag gespeeld."



Genk hoopt nog op plek 2. "Alles zal vallen of staan met de match van morgen. We hebben het echt nog in eigen handen. We staan nu 2 punten achter op Antwerp, maar morgen kunnen we er eentje meer hebben. Morgen zetten we de toon voor de hele play-offs, anders wordt het een lastig verhaal. De groep wil het succes doortrekken, de spelers hameren daar ook op."

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Maxime Le Marchand, Aurélio Buta, Birger Verstraete, Martin Hongla, Ritchie De Laet, Koji Miyoshi, Dieumerci Mbokani, Didier Lamkel Ze Opstelling Antwerp Jean Butez, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Maxime Le Marchand, Aurélio Buta, Birger Verstraete, Martin Hongla, Ritchie De Laet, Koji Miyoshi, Dieumerci Mbokani, Didier Lamkel Ze

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Bastien Toma, Kristian Thorstvedt, Patrik Hrošovský, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Bastien Toma, Kristian Thorstvedt, Patrik Hrošovský, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda