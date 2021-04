Genk gaat door op elan in play-offs, Onuachu en Bongonda vloeren Antwerp

“We kwamen na de rust op achterstand, omdat we zelf niet meer gingen voetballen. Zij drongen ons zo verder terug met hun power. Gelukkig was onze reactie na de 2-1 wel heel groot. Deze ploeg heeft zondag een geweldige finale gespeeld, met alle festiviteiten daar omheen. Als je dan vandaag in staat bent om een wedstrijd helemaal terug te kantelen, dan ben ik een hele trotse trainer en dat heb ik de ploeg ook gezegd. Zondag was de ontlading vele malen groter, maar we wilden de Champions’ play-offs goed starten en dat hebben we gedaan in deze moeilijke uitwedstrijd. Dit smaakt naar zoveel meer. Er is heel veel mogelijk in deze play-offs en we hebben onze start niet gemist. Als wij voetballen, dan ga ik niet zeggen dat we de beste van België zijn, maar we gaan wel in de buurt komen. De jongens moeten nog meer overtuigd raken dat we tot iets in staat zijn.”