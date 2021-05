KV Oostende wint afsluiter zonder inzet van Standard

Kvasina versiert nog een klein kansje in het slot, maar moffelt de bal naast. Het maakt niets uit, want Oostende heeft de zege al lang binnen.

tweede helft, minuut 92. Kvasina versiert nog een klein kansje in het slot, maar moffelt de bal naast. Het maakt niets uit, want Oostende heeft de zege al lang binnen. .

Oostende heeft het hier flinkes gedaan tegen de jonkies van Standard. Standard haalt hier 3 op 18 in de play-offs, dat is veel te weinig.

tweede helft, minuut 89. Oostende heeft het hier flinkes gedaan tegen de jonkies van Standard. Standard haalt hier 3 op 18 in de play-offs, dat is veel te weinig. Stef Wijnants op Radio 1.

Man van de match Vandendriessche mag gaan rusten. Onder applaus van de Oostendse bank stapt de Fransman naar de kant. Het waren zijn laatste minuten in het shirt van Oostende, maar met 2 goals en een assist mag hij met trots terugkijken op deze partij.

tweede helft, minuut 87. Applausvervanging voor Vandendriessche. Man van de match Vandendriessche mag gaan rusten. Onder applaus van de Oostendse bank stapt de Fransman naar de kant. Het waren zijn laatste minuten in het shirt van Oostende, maar met 2 goals en een assist mag hij met trots terugkijken op deze partij. .

81'

tweede helft, minuut 81. Ondertussen is de ontknoping in die andere wedstrijd in de Europe Play-offs, tussen Mechelen en Gent, wel nog razend spannend. Gent leidde met 0-2, maar Mechelen scoorde daarnet de 1-2. Dat wordt nog bibberen voor Gent. .